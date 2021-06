Vientos a favor para varios productos clave de Colombia / Análisis

La noticia apareció el jueves en la página de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por su acrónimo en inglés). Según la entidad, “los precios mundiales de los alimentos subieron en mayo al ritmo mensual más rápido en más de un decenio”.



Los números hablan por sí solos. El índice que combina las cotizaciones de aceites, azúcar, cereales, carnes o productos lácteos, entre otros, saltó casi un 40 por ciento en mayo, frente a los niveles observados un año atrás. Aunque todavía no se alcanza un máximo histórico, esa posibilidad es cada vez mayor.



Como siempre pasa en estos casos, no hay una sola explicación frente a lo sucedido. De un lado, el rendimiento en las cosechas en el sudeste asiático y en Brasil han creado estrecheces en la oferta de algunos renglones. Del otro, la recuperación del consumo internacional es de tal magnitud después del bache de la pandemia que algunos inventarios claves se han reducido.



También hay factores logísticos en la ecuación, pues los fletes son más caros ahora y las navieras están al tope. El repunte de China, para solo citar un caso, actúa como una fuerza que rompe el equilibrio en múltiples mercados.



Y no solo sucede con la comida. El barril de petróleo se acerca a los 72 dólares, en el caso de la variedad Brent, 80 por ciento más que a comienzos de junio de 2020. A su vez el cobre registra un salto del 74 por ciento, mientras que el mineral de hierro prácticamente se duplicó en el mismo lapso.



Lo anterior cambia sustancialmente las previsiones que se hacían unas pocas semanas atrás. Ahora la impresión es que América Latina –que es exportadora neta de bienes primarios– podría crecer a mayor velocidad y dejar de ser la región de peor desempeño económico en el mundo.



En esas previsiones también se encuentra Colombia, que debería beneficiarse, sobre todo si se restablece la normalidad perdida en las semanas que vienen. Aparte del crudo, al país le sirve que la libra de café haya mostrado un incremento cercano al 70 por ciento en los últimos doce meses, en parte debido al buen comportamiento del consumo global.

¿Cuentas alegres?

Lo ocurrido ha sido tan repentino que una buena cantidad de analistas sostiene que viene otro superciclo de altos de precios de materias primas. El nombre hace referencia a un periodo en el cual el valor de un grupo de productos rompe su tendencia de largo plazo y se ubica mucho más arriba, durante una década o más.



Al menos desde la llegada de la Revolución Industrial han tenido lugar fenómenos de este estilo. Ya fuera el surgimiento de Estados Unidos como la nueva gran potencia hasta la reconstrucción que siguió a la Segunda Guerra, dispararon el apetito por alimentos y minerales. La irrupción de China como gran comprador y su auge exportador acabarían siendo un factor determinante en el arranque del siglo XXI.



En último término, de lo que se trata es de una expansión inesperada de la demanda que no alcanza a ser compensada inmediatamente por la oferta. Eventualmente, en la medida en que entran en línea expansiones y nuevos proyectos o el apetito se sacia, el péndulo se devuelve y los precios pueden desplomarse. Por eso es que los expertos insisten en que durante el auge lo responsable es guardar para la época de las vacas flacas, consejo que pocos países exportadores siguen.



Si bien nadie puede asegurarlo a ciencia cierta, parecería que en la presente oportunidad la mejora en las cotizaciones no durará tanto. Para el exministro José Antonio Ocampo, “lo que está ocurriendo es el resultado del desorden en la producción y transporte de bienes generados por la pandemia”. Y agrega: “Hay un problema de oferta que tenderá a regularizarse, pues no hay un crecimiento importante de la demanda, excepto la china”.

Hecha la advertencia, este profesor de la Universidad de Columbia en Nueva York aclara que las circunstancias actuales pueden prolongarse algo, más allá de que no se trate de otro superciclo. Una razón probable es que las ayudas entregadas en el hemisferio norte han fortalecido el poder de compra de millones de hogares y que los estímulos seguirán un tiempo, como lo demuestran las políticas de la administración Biden.



Sea como sea, una bonanza serviría en aquellos lugares que están en el grupo de los vendedores. Aparte de mayores ingresos de divisas, esta haría subir los recaudos fiscales y reanimaría la inversión, dando origen a un círculo virtuoso que impulsaría el crecimiento y daría lugar a más oportunidades de empleo.



Ese panorama se combina con lo que pase en cada categoría, en donde operan fuerzas particulares. Para citar un caso, es probable que el cobre se mantenga arriba debido a que el proceso de transición energética en marcha derivará en un consumo permanente más alto. Tanto paneles solares como turbinas de viento requieren más de ese metal, lo mismo que los vehículos eléctricos.



En otros campos es más difícil hacer apuestas. La sustitución paulatina de los hidrocarburos llevará a un declive en su uso a partir de finales de la presente década, pero todo sugiere que el consumo de petróleo regresará pronto al punto de antes de la pandemia: casi 100 millones de barriles diarios. Si a eso se le agrega que las inversiones en busca de nuevos yacimientos vienen a la baja, no es descabellado que las cotizaciones del crudo seguirán fuertes por unos años para luego irse por senda descendente.



Y en un escenario todavía más amplio es obligatorio recordar que la población mundial sumará unos dos mil millones de personas adicionales hacia mediados del siglo. Más bocas que alimentar le pondrán presión a la producción agropecuaria y pueden llevar a trastornos ocasionales en los mercados internacionales cuando surjan cuellos de botella.



Tales perspectivas le convendrán a Colombia si, por supuesto, logra hacer las cosas bien. Aparte de la necesidad de diversificar su estructura productiva, las políticas deben ser las adecuadas para atraer inversiones, pues no basta solo con buenas condiciones naturales.



Para no hacer cuentas alegres, sin embargo, basta señalar que la mayoría de los observadores considera que el crecimiento de la economía colombiana en 2021 será más alto que lo que se pensaba en enero. El motivo es que la demanda interna debería comportarse bien, tras el bajón del 2020.



A maneras de ejemplo, el valor de la cosecha cafetera, que beneficia a medio millón de familias, superaría con creces los diez billones de pesos gracias a que la carga interna está en su nivel histórico más alto. También el petróleo al alza y otros renglones de exportación acabarán ayudando.



Reconociendo que el paro nacional y los bloqueos afectan la marcha del comercio exterior y dejan pérdidas que Fedesarrollo estimó entre 4,8 y 6,1 billones de pesos en mayo, la expectativa es que el segundo semestre será mucho mejor. Si algo de tranquilidad regresa al territorio y se puede transitar sin sobresaltos, el PIB se expandiría en más del 6 por ciento, una de las tasas más altas de la región.



La otra cara

Si bien dicha perspectiva es positiva, es importante señalar que un escenario de precios de materias primas elevadas trae otro tipo de dolores de cabeza. La gran inquietud en los bancos centrales, al menos en los grandes centros financieros del mundo, es el comportamiento de la inflación cuyo repunte es importante.



Y es que después de haber desaparecido del radar de muchos durante años, los registros recientes muestran saltos considerables. Parte de lo sucedido tiene que ver con un efecto base, pues en la época de los confinamientos muchos artículos incluso bajaron.



Pero también lo que pasa con la comida y los combustibles empieza a sentirse en el bolsillo de los consumidores. En Estados Unidos, sin ir más lejos, el índice de precios al consumidor en abril avanzó a una tasa del 4,2 por ciento anual, el ritmo más elevado desde 2008.



Dado el buen comportamiento del empleo, el efecto sobre la realidad de la mayoría de los hogares norteamericanos será menor. Pero el temor de diferentes economistas es la lentitud a la hora de poner los frenos y evitar que llegue el conocido recalentamiento que degeneraría en espiral alcista.



A fin de cuentas, los estudiosos de la historia saben que en ocasiones anteriores ciertos trastornos llevan a que las cosas suban y ahora hay tanto dinero en circulación que los excesos están a la orden. Basta señalar que los apoyos para mitigar el impacto de la crisis sanitaria incluyeron inyecciones de liquidez y recortar las tasas de interés a niveles cercanos a cero, lo cual hace más atractivo endeudarse.



El peligro es que esas políticas dejaron a los banqueros centrales con un margen de maniobra reducido. Como si fuera poco hay desacuerdos fundamentales a ambos lados del Atlántico sobre cómo proceder. Parte del lío es que apretar las tuercas implicaría aumentar el costo de dinero y eso encarecería la enorme deuda que se contrató para financiar el gasto público durante el año pasado y este.



Por ello, hay quienes piensan que lo principal es garantizar que la reactivación sea sólida y permitir incluso que los precios suban más allá de las metas fijadas. Otros dicen que el peligro es volver a los desórdenes de mediados de los años 70 del siglo XX, cuando las alzas constantes se volvieron la norma y no la excepción.



En cualquier caso, Colombia está obligada a mantener la guardia arriba. Mayores costos a la hora de emitir bonos serían inconvenientes y más todavía debido al salto en los niveles de la deuda pública, algo que también traería consecuencias en el plano cambiario.



Además, a nivel interno el Banco de la República se enfrenta al dilema de aplicar los frenos o no, sobre todo después del comportamiento de la canasta familiar en mayo, reportado por el Dane ayer, que llevó la inflación al 3,3 por ciento anual. En un país que importa un 30 por ciento de la comida que consume, y sobre todo cereales, lo que pasa en los mercados globales también es clave.



Por ese motivo, es peligroso desentenderse de lo que pasa con las cotizaciones de los bienes primarios. Aun si la bonanza actual dura menos que otras, aprovechar el golpe de viento que impulsa el valor de alimentos, minerales e hidrocarburos en el mundo le serviría a la economía colombiana para salir de muchas dolencias.



En tal sentido, lo ideal sería que los productores nacionales se preparen para incrementar sus despachos a otras latitudes. Para que eso ocurra, los puertos están obligados a operar sin interrupciones, al igual que los corredores viales que los conectan con el interior.



De lo contrario, el riesgo es dejar pasar la oportunidad de vender más e incurrir en el costo de comprar más caro. Desaprovechar la ventana que viene de abrirse aplazaría la recuperación y sería un error garrafal que se traduciría en pérdidas colectivas muy significativas. Esa es otra razón para buscar superar las diferencias actuales, tan pronto como sea posible, y empeñarse en una recuperación que todavía parece viable.



RICARDO ÁVILA PINTO

ANALISTA SÉNIOR

ESPECIAL PARA EL TIEMPO

@Ravilapinto