Influencers y plataformas digitales, a autorregularse

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) le está dando los últimos retoques a la guía de recomendaciones con la que busca ‘poner en cintura’ a los llamados influencers, así como también a las plataformas digitales y comercios virtuales.



El documento, que será revelado en diciembre próximo, es una invitación para que estos nuevos fenómenos comerciales, derivados de la revolución tecnológica, se autorregulen y no haya necesidad de establecer una normativa que proteja a los consumidores.

Andrés Barreto González, superintendente de Industria y Comercio, afirmó que no es amigo de crear leyes, por eso, el primer paso es la autorregulación.



El funcionario también reveló que vienen tres sanciones millonarias más por cartelización en contratación pública en las próximas semanas, y que antes de finalizar el año tendrán listos los informes motivados de dos grandes obras de infraestructura, uno de estos, Ruta del Sol, con decisiones que se darán a conocer a comienzos del 2020.



¿Qué retos impone para la protección del consumidor esta revolución digital?

Autoridades de 40 países nos reunimos la semana pasada en Cartagena en el ‘Encuentro de la red internacional de protección del consumidor’, cuya agenda giró en torno, precisamente, a la protección del consumidor en la era de la economía digital, porque hay nuevos fenómenos de consumo y mercados, como los influenciadores, plataformas y mercados de dos lados, que llaman la atención.



Analizamos esos fenómenos de economía digital y, con la experiencia de países como el Reino Unido, estamos elaborando una guía de recomendaciones que sirvan de base para que se autorregulen, la cual daremos a conocer en diciembre.

¿Cuál será su contenido?

Estamos teniendo en cuenta la opinión de algunos influenciadores y otros expertos para conocer el negocio en sí, cómo trabajan, pero también, mirando la experiencia de países que ya han tratado el tema, pues la idea es poner más transparencia, por ejemplo, entre lo que recomiendan a sus seguidores por iniciativa propia y lo que recomiendan cuando un patrocinador les paga para ello.



Esto es un muy buen primer paso para no tener que expedir normas, será un código de conducta que, mientras se cumpla, no habrá ningún problema.



¿Habrá límites en ello?

En Colombia, la publicidad de tabaco y bebidas alcohólicas, por ejemplo, tiene una regulación muy fuerte en horarios y otras condiciones, pero los influenciadores, al usar Instagram y otras redes sociales, pueden publicitar sin restricciones, incluso recomendar productos que no tienen licencias del Invima o medicamentos no autorizados, esos son los fenómenos que estamos estudiando.



Tenemos el marco jurídico y las competencias. La ventaja que tiene la SIC es que es la autoridad de competencia, consumidor y de datos, y eso le permite tener una transversalidad de todos los problemas, y en la Ocde esa es precisamente la agenda, protección de la competencia y del consumidor en el marco de la economía digital.

¿Esas recomendaciones aplican para todo lo digital?

Hay que mirar influenciadores, plataformas digitales y comerciales, Uber, Facebook, hay que atacar eso. Todo ese ámbito digital es la agenda de la SIC porque es transversal y es algo en lo que estamos afinados, acoplados y organizados; somos efectivos y eficientes. La gente ya sabe cuáles son sus derechos en el mundo físico, ahora hay que llevar esto al segundo nivel, el consumidor digital, porque hay derecho de reclamar, de retracto, se tienen que respetar los términos y condiciones de promociones y los compromisos. Es acoplar los fenómenos a lo que tenemos y actualizarlo.



Por eso, he tratado de darle empuje a la delegatura de protección de datos, porque la gente hasta ahora entiende que es transversal a la competencia y al consumidor.



¿En qué va el tema de la cartelización?

Creo que las sanciones impuestas en el pasado han logrado disuadir un poco a los empresarios, pero, por desgracia, los fenómenos de cartelización y de colusión continúan presentándose, tanto así que se siguen abriendo investigaciones.



Durante el año que llevo al frente de la entidad hemos impuesto multas por unos 18.000 millones de pesos. Ahora mismo vienen tres sanciones más, ya estamos elaborando las resoluciones para notificarles a las empresas involucradas.

Los nuevos carteles que destapará la SIC

Y esta vez, ¿de qué tipo de carteles se trata?

Son temas de colusión en programas de alimentación escolar, así como de suministro de materiales pedagógicos en contratos públicos, que se suman a la formulación de pliego de cargos a dos empresas y cuatro personas por infracciones al régimen de libre competencia en procesos de contratación con Invías y Fontur que dimos a conocer ayer.



Para diciembre también tendremos listos los informes motivados relacionados con contratos de infraestructura. Se trata del proyecto Bogotá-Girardot Tercer Carril y Ruta del Sol, que son los casos de infraestructura más grandes que están siendo investigados por la SIC.



Estimo que para inicio de 2020 se tendrá lista la sanción para Ruta del Sol.



¿Siguen los usuarios de telefonía celular reclamando por el mal servicio de los operadores?

Este es otro tema en el que hemos trabajado fuerte este año. Como el volumen de quejas es tan grande, creamos un sistema preventivo, una plataforma –PrevenSIC– en la que las empresas, que se suscriben de manera voluntaria, el cliente y la mediación de un abogado de la SIC pueden dirimir sus problemas a través de una charla virtual.



Así, los problemas que tardaban hasta 18 meses en resolverse, por todo el trámite que estos implican de investigación, pruebas, descargos y demás, ahora se solucionan en máximo dos semanas o menos de manera directa cliente-empresa y con el aval de la SIC.



Entre julio y agosto, PrevenSIC recibió 633 reclamaciones, de las cuales se lograron ya 201 acuerdos en temas de facturación, terminaciones de contrato, modificaciones del contrato, cambios del plan de telefonía.

El balance es satisfactorio, entonces...

Sí, pero somos víctimas de nuestro propio éxito, porque ahora, con la nueva ley de las TIC, tenemos que verificar a los usuarios de televisión por cable y nos toca administrar ese tema.



Lo bueno es que ya tenemos experiencia y contamos con otra plataforma digital –SICFacilita– en la que las empresas que más reclamaciones tienen se montan y dirimen las diferencias con sus clientes.



Esto nos descongestiona mucho, ya que recibimos unas 28.000 quejas al mes, pero ahora más del 50 por ciento de las reclamaciones se tramitan por medio de esa plataforma de manera fácil.



El balance es que el 60 por ciento resultan favorables al consumidor y el 40 por ciento, a las empresas, lo que acaba con el mito de que las compañías perdían siempre, por eso la gente se volcaba a reclamar.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

