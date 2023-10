Viaje de Petro a China, una oportunidad para acelerar las exportaciones a ese país

Para finales de octubre está previsto el viaje del presidente Gustavo Petro a China, donde se reunirá con su homólogo Xi Jinping, lo cual podría acelerar tres puntos del comercio exterior con ese país.



Por un lado, Colombia tiene las condiciones para aumentar las exportaciones de

productos agrícolas a China como café, flores, cacao, banano, aguacate y limón Tahití.



En cuanto a los productos cárnicos, se espera aumentar la cantidad exportada al país asiático ya que el mes pasado se aprobó el protocolo de exportación de carne bovina.



De igual forma, China le ofrece a Colombia oportunidades de desarrollo en el marco de la iniciativa de La Franja y La Ruta, en la que ya han mostrado interés países de América Latina como Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Venezuela y Uruguay y ya se encuentran dentro del programa.



"Si bien puede traer beneficios, deben realizarse análisis concienzudos sobre los pros y los contras que conllevaría insertarse en esta iniciativa", indicó Javier Díaz, presidente de Analdex.



En un tercer lugar, el análisis señala que Colombia debería encontrar el potencial de sus reservas de minerales importantes en el marco de la transición energética, y que pueden aumentar la participación de las exportaciones nacionales hacia China o podría ser una fuente de inversión extranjera importante para el país.

"De esta forma, las políticas de reindustrialización y comercio exterior estarían materializando una oportunidad, al atraer inversión y empresas que se ubiquen en algún eslabón productivo con alto valor agregado en las cadenas globales de valor", comentó el presidente de Analdex.



El 11 de noviembre se va a celebrar el Día del Soltero en China, una jornada de gran magnitud para el comercio electrónico chino, en la que aquellas personas sin pareja se autorregalan productos como moda o tecnología.



Según estimaciones de consultoras de ese país, en 2022 se habrían movido, en 24 horas, entre los 130.000 millones y 150.000 millones millones de dólares. Por ejemplo, allí habría oportunidades de ventas para marcas colombianas de ropa interior, café, confitería, cacao y sus derivados, entre otros productos.



Colombia lleva 43 años de relaciones diplomáticas con China y este país era, para agosto de 2023, el tercer socio comercial en términos de exportaciones y el primer origen de las importaciones; además de ser el primer inversionista asiático en el país.



Colombia está en 370 dólares de exportaciones no minero-energéticas; Chile, en 3.500; México, 2.900 y Perú, 1.000 dólares. Foto: Archivo EL TIEMPO

Las cifras que se mueven entre Colombia y China

Enero y agosto del 2023 las exportaciones a China aumentaron 12,6 por ciento, sumando 1.390 millones de dólares gracias a unas mayores ventas de café, aceite de soya, minerales de cobre y oro.



Por otra parte, los productos que registraron mayor variación positiva se encuentran los aceites de palma, desperdicios y desechos de aluminio, maderas coníferas y productos de telecomunicaciones.



En cuanto a las importaciones desde China, se evidencia que de enero a julio de 2023 hubo una reducción de 28,2 por ciento en las compras colombianas, al pasar de 9.258 millones a 6.647 millones de dólares. Esta caída se explica por menores compras de teléfonos, máquinas automáticas para procesamiento de datos, neumáticos, motocicletas e insecticidas.

Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO / Gobernación del Huila / Invías

En inversión directa bilateral, China es actualmente el principal país asiático que invierte en Colombia, a pesar de esto estas inversiones no llegan a superar el 1,5 por ciento de las inversiones totales que se realizan en el país.



Colombia no ha realizado inversiones en el país asiático en los últimos años, exceptuando 2021 cuando invirtió 6,7 millones de dólares, los cuales no son significativos en relación a las inversiones totales colombianas en el exterior.



A pesar de esto, se espera un crecimiento para los próximos años de las inversiones chinas en el país, ya que se cuenta con más de 100 empresas de diferentes sectores económicos en Colombia, lo que ha aumentado los proyectos en campos como la infraestructura, minería y energía.