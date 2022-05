En medio de la temporada de lluvias de mayo se han presentado hasta tres cierres en la vía que comunica al Alto de la Línea entre Ibagué y Cajamarca, lo que ha impedido la movilidad del corredor vial que conecta el centro con la costa Pacífica y que mueve el 80 por ciento del transporte de carga del país.



Como esta zona se encuentra antes de las obras conexas al túnel de La Línea, con las que se completó el año pasado el cruce de la cordillera Central después de casi un siglo, cuando ocurren estos cierres los transportistas no pueden utilizar este megaproyecto y, por ende, siguen las largas colas, colapsos y hasta accidentes para llegar desde el centro al Pacífico por la vía alterna, que es más estrecha y repleta de curvas.

Cierres de la vía

Debido a hundimientos y daños en la carretera, la segunda semana de mayo la vía Ibagué-Cajamarca-Alto de la Línea estuvo cerrada por tres días. Igualmente, en la tercera semana se presentó un deslizamiento de tierra en el sector del kilómetro 62 más 310 metros, situado entre Ibagué y Cajamarca. Una situación similar se repitió el lunes pasado, cuando una falla geológica generó el hundimiento de la calzada a la altura del kilómetro 63, en el sector conocido como Curalito.



En esta tercera ocasión, fueron 3 días sin paso y, por el momento, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la Concesión Girardot-Ibagué-Cajamarca (Gica) informaron el jueves que habilitaron el tránsito a un carril y con el debido Plan de Manejo de Tráfico.

Desde la ANI cuentan que ha venido realizando un monitoreo de las condiciones de estabilidad del sector debido a la falla geológica existente y han planteado la ejecución de una serie de trabajos enfocados en mejorar las condiciones de las estructuras hidráulicas que evacúan el agua proveniente de la parte alta de la montaña.



“Esperamos ejecutar estas obras lo más pronto posible y seguir monitoreando el comportamiento de la falla geológica y las condiciones climáticas para habilitar el paso normal en este sector”, aseguran.



El teniente Wílmer Romero, de la seccional de tránsito y transporte de Tolima, le contó a EL TIEMPO que los ingenieros de la concesión vial están haciendo los análisis correspondientes para poder establecer el tiempo que van a durar los arreglos, pero que de momento no hay una fecha exacta.



Por su parte, el director de la oficina de tránsito departamental, Carlos Barrero, declaró que hay miedo de que con el mal clima se presenten más incidentes en esta zona. Además, afirmó que las autoridades se encuentran haciendo un estudio geotécnico y la próxima semana irá una comisión para hacer un avalúo de los daños y del deterioro que han tenido las viviendas aledañas producto de esta afectación, pues hubo que evacuar a varias familias cercanas.

Subsidios a familias

En la vereda Curalito, en el eje vial Ibagué-Cajamarca, las autoridades de Tolima e Ibagué y representantes de la APP Gica y de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) permitieron concretar acuerdos con 20 familias damnificadas por los movimientos de tierra en esta zona debido a las fuertes lluvias.



El gobernador del Tolima, Ricardo Orozco Valero, afirmó que como parte de los acuerdos se entregarán, por tres meses, subsidios a las familias afectadas. Además, desde el próximo lunes, la Lonja del Tolima empezará a caracterizar cada uno de los predios para hacer los respectivos avalúos catastrales que luego permitan negociaciones.



“Nos queda claro a las instituciones y a las familias campesinas que es necesario desalojar. La ANI también hará el estudio de la falla para determinar las alternativas ideales de intervención vial”, explicó.



Más tiempos y costos

Cuando ocurren este tipo de incidentes en este sector las autoridades recomiendan a los conductores de tractomulas, buses y carros particulares tomar la vía alterna, la de Mariquita-Fresno-Alto de Letras-Manizales. Sin embargo, esta ruta es más demorada y costosa para los transportadores.



Según la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), no solo se aumentan los tiempos logísticos sino que se incrementan los costos de desplazamiento, el gasto de combustibles y el valor de los peajes, entre otros.



Por ejemplo, estiman que tan solo para la ruta Bogotá-Buenaventura el recorrido aumenta de 504 a 592 kilómetros. Eso, según sus cálculos, le lleva de estar entre 17 y 18 horas hasta 25 y 30 horas, en algunos casos. Además, se les adiciona un peaje y un incremento del 14 por ciento en los costos totales de peajes para tractomulas. Esto –dicen– sin contemplar los demás costos operativos como ACPM (se incrementa en unos 144.000 pesos), el desgaste de llantas, los viáticos del conductor, los tiempos de recorrido y de espera teniendo en cuenta los interminables atascamientos que se encuentran en el Alto de Letras, consecuencia del exceso de tráfico vehicular, entre otros.



Por ello, desde el gremio de los transportadores de carga piden que se suspenda el cobro de los peajes de Honda, Pavas y Tarapacá que se encuentran en el trayecto para amortiguar los gastos que “inmerecidamente” están impactando al sector.

Obras alternas



Los habitantes de los departamentos de Tolima y Quindío tuvieron que afrontar por años trancones, demoras y accidentes hasta la puesta en marcha el año pasado de los 30 kilómetros de doble calzada del cruce, entre Cajamarca, en el Tolima, y Calarcá, en el Quindío.



Con una inversión total de 2,9 billones de pesos, este proyecto, a cargo del Instituto Nacional de Vías (Invías), contempla más de 31 puentes (suman 5 kilómetros), 25 túneles (22 kilómetros) y tres intercambiadores viales.



En su inauguración se habló de un ahorro de hasta 850 horas al año en tiempo de cierre de la vía, de la reducción de los costos y accidentalidad y de mejorar la competitividad, entre otros. Sin embargo, cuando suceden estos cierres en la autopista de Cuarta Generación (4G) que comunica Ibagué con Cajamarca y que, al contrario, está a cargo de la ANI, a través del concesionario APP Gica, los transportistas no pueden utilizar este megaproyecto porque les toca desviarse antes.



Ante ello, desde el gremio de transportadores Colfecar dicen que es prioritario terminar las obras alternas claves que implican desplazamientos más largos y hacen que se incrementen los costos y tiempos operativos para poder realmente ganar en competitividad.



“Este hito ha sido importante para nuestro sector transportador de carga, toda vez que es un gran aporte significativo a la logística y competitividad del país, pero no es suficiente. Es prioritario terminar las obras clave como las concesiones 4G y 5G, en la mayor brevedad posible, y trabajar en las vías perimetrales como se lo hemos manifestado al Gobierno Nacional, teniendo en cuenta que si bien el túnel de La Línea permite cruzarlo en 50 minutos, entrar a Bogotá puede estar tardando entre cuatro y cinco horas para una tractomula. El verdadero reto es terminar de consolidar la eficiencia en la cadena logística, trabajando en la optimización”, aseguraron desde Colfecar a EL TIEMPO.