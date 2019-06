Vía al Llano: ministra pide manejo responsable del territorio

Las dificultades que están atravesando varios de los sectores económicos del país con el cierre indefinido de la vía al Llano podrían prolongarse más de lo previsto, pues la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, indicó que, “como mínimo”, la intervención durará tres meses, pero a partir del momento en que el clima permita iniciar las obras.

La jefa de esa cartera habló este lunes del estudio realizado por el concesionario de la vía (Coviandes), contratado con un tercero, según el cual, además de las fallas geológicas que generan la inestabilidad de la montaña al pie de la cual se adelanta la calzada y de los problemas que está causando el cambio climático, también hubo un inadecuado manejo ambiental del territorio.



Según Orozco, el estudio estableció que, “en el 2011 fue autorizada –por parte del municipio de Guayabetal y la corporación que maneja el tema ambiental en la región– la ubicación de unos galpones de pollo sobre el canal por donde drenaba el agua cuando llovía”.



Esto habría llevado a alterar la hidrología de la montaña, lo que se hizo evidente al hacer una carretera por el borde de la montaña. “Se dispersó el manejo del agua y, poco a poco, lo que antes era verde, ahora es una superficie erosionada que acelera los deslizamientos”.

Ahora hay 110 puntos críticos, cuatro de ellos muy críticos, uno de los cuales, el kilómetro 58, condujo al cierre indefinido de la vía.

Desde hace un mes, cuando se puso de presente la posibilidad de caída de material (tierra y piedras), el riesgo solo era del 1 por ciento. Sin embargo, ahora hay 110 puntos críticos, cuatro de ellos muy críticos, uno de los cuales, el kilómetro 58, condujo al cierre indefinido de la vía.



“En aquel momento, de inmediato acudimos al Ministerio de Hacienda para que liberara recursos del fondo de contingencia, porque se requiere estabilizar toda la montaña hasta arriba, a través de 10 terrazas, más los geotextiles”. Según la ministra, aun con los recursos en mano, el clima ha jugado en contra. “Hace 10 días se ha acelerado el nivel de lluvia y ha empeorado más que nunca”.

Aplazan calendario tributario

Las medidas adoptadas por el Gobierno, como habilitar vías alternas, aplazar el calendario tributario hasta el 30 de diciembre o ampliar los plazos de los créditos del Banco Agrario sin cobrar intereses, llevarán a que los distintos sectores afectados por problemas de conectividad y demora en los trayectos no alteren el flujo de caja de las empresas. Sin embargo, la solución definitiva es más compleja.



Para la ministra, la erosión causada es un daño ya hecho. Y lo claro es que, en el corto plazo, se requiere una intervención grande. “En este momento, lo que hay es que estabilizar la montaña y canalizar las aguas lluvias”, pero “habrá que hacer las evaluaciones del caso para establecer a quién le incumbe la responsabilidad en cada caso”.



Por ejemplo, los galpones fueron ubicados con la debida licencia de construcción, por lo que Orozco, con base en este y otros casos sucedidos en varias regiones del país, indicó que “hay que hacer un llamado a autoridades regionales para que promuevan un manejo responsable del ordenamiento territorial”.

Establecerán manual de prevención del riesgo de vías

En cuanto a si hay o no responsabilidad por la construcción de la vía, agregó que también se pidió un diagnóstico a la ANI, para confirmar si la segunda calzada podía trazarse por otro lado. “La respuesta de los técnicos hasta ahora es no, porque terminaría siendo un par vial que llevaría a generar un problema social enorme en Guayabetal”.



El mensaje de la funcionaria es que las decisiones tendrán que ser soportadas en estudios técnicos, y no en especulaciones. “Esperamos tener en diciembre un diagnóstico de los puntos críticos, con detalles de cuánto vale la intervención y quién tiene que responder”.



La ministra también enfatizó en la urgencia de establecer un manual de prevención del riesgo de las vías, que esperan expedir en julio. Pero, sobre todo, insistió en la necesidad de “despolitizar la infraestructura”.



