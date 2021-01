Así se realizó la negociación para tarifas de peajes en vía al Llano

Las negociaciones que se llevaron a cabo la semana pasada para buscar una solución al aumento que a partir del próximo 16 de enero iban a tener los peajes que hacen parte de la vía Bogotá-Villavicencio se adelantaron con buen ánimo y consenso. Así le aseguraron a EL TIEMPO las partes involucradas.



Para este año, y tal como está establecido en el contrato firmado entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Coviandina S. A. S. en el 2015, el incremento de las tarifas sería del 7,6 por ciento más el IPC, que para el 2020 llegó al 1,6 por ciento, por lo que el crecimiento del valor sería superior al 9 por ciento.

El aumento programado no cayó bien en la región, por lo que las autoridades locales y departamentales le pidieron a la ANI buscar una alternativa que estableciera menores costos en los peajes.



“Planteamos lo inoportuno que era en este momento un alza tan desmedida, primero porque el cierre en el 2019 de la vía Bogotá-Villavicencio nos generó millonarias pérdidas y segundo porque en el año 2020, la pandemia golpeó muy duro nuestra economía”, señaló Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del Meta.



Esto llevó a que la semana pasada, la ANI junto con el concesionario buscaran alternativas para garantizar los recursos necesarios con el fin de continuar la obra y bajar el valor de los peajes, los cuales son los que cubren la inversión del proyecto.







“Éramos conscientes de que el aumento no se podría eliminar porque eso acarrearía un hueco de casi 700.000 millones de pesos. Empezamos a lanzar ideas y hacer cálculos basados en los recursos que contábamos para empezar a hacer cambios en los modelos financieros”, dijo Manuel Gutiérrez, presidente de la ANI.



Así mismo, el representante del concesionario, el presidente de Proindesa, Alberto Mariño, señaló que en esto “hubo un expreso reconocimiento a la necesidad de respetar el contrato y mantener la ecuación económica del mismo, al tiempo de suavizar las tarifas”.

La negociación

Con varias propuestas en mano, el viernes pasado se estableció una reunión a la que asistieron el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga; el alcalde de Villavicencio, Juan Felipe Harman; congresistas del departamento, entre ellos dos senadores y tres representantes a la Cámara; diferentes gremios; representantes del concesionario, encabezados por el presidente de Proindesa, Alberto Mariño, y el presidente de la ANI.







Durante varias horas, las partes examinaron con buen tono las propuestas, las cuales fueron puestas sobre la mesa por las autoridades regionales de un lado y por el Gobierno Nacional y la concesionaria del otro.



“Finalmente se decidió suspender por unos meses el incremento y posteriormente entrará a regir un alza del 3 por ciento, más el IPC, por lo que se logró una reducción de más del 50 por ciento de lo que se tenía presupuestado. Además, en los próximos años los incrementos no serán mayores del 3 por ciento, más el IPC. Con esto, se atiende la necesidad de la región y se garantiza que no haya un efecto financiero”, aseguró Gutiérrez.



La suspensión se desarrolla mientras la concesionaria consulta con las entidades que financian las obras las modificaciones que se le realizarán al contrato, por lo que la ANI cubrirá durante tres meses los costos del aumento con recursos que estaban disponibles en el proyecto y corresponden a valores excedentarios.



Durante la negociación, el consenso general se estableció frente a la importancia de la obra de cerca de 20 kilómetros que corresponden al tramo de la vía al Llano Fundadores-Chirajara y Chirajara-El Tablón, por la cual se han realizado inversiones por 2,9 billones de pesos. Vale aclarar que las alzas de los peajes, estipuladas en el contrato firmado en el 2015, no están relacionadas con la construcción del nuevo puente Chirajara.







“Tenemos una vía extraordinaria, que va en un 80 por ciento de construcción de su doble calzada, cuenta con muy buena ingeniería, es incluso posible que sea entregada antes de lo pactado. Para nosotros es importante que esté en las mejores condiciones para que el Llano se conecte con el resto del país y ayude a que el turismo se convierta en el nuevo petróleo de la región, pero que no sea la vía con los peajes más altos”, indicó el gobernador del Meta.



Por su parte, Mariño destacó que en la negociación siempre se mantuvo el “reconocimiento, la importancia, la calidad y la magnitud de las obras” adelantadas en esta región del país.

Las partes concuerdan además en la rapidez con la que se logró buscar una alternativa y que todas las partes salieran beneficiadas. “Fue un muy buen ejercicio, fueron muy buenos términos, todas las partes entendimos las solicitudes de los otros intervinientes (...) La región puede contar con la mejor voluntad de la concesionaria para buscar una solución”, indicó el presidente de Proindesa.



“Tengo que reconocer que la reacción fue buena, no encontramos oposición, ni una postura terca frente a un reclamo justo. Y demuestra que el camino siempre es el diálogo, que no se tiene que politizar todo y que se puede buscar un consenso respetuoso con el otro”, detalló Zuluaga.







Por su parte, el presidente de la ANI señaló que siempre se buscó encontrar un punto medio en donde se pudiera garantizar la continuidad del proyecto.



“Lo que estamos buscando acá todos es que las obras se hagan, porque se requieren, encontramos un acuerdo que es viable y responsable con la región y con el país. Todos estábamos en la misma línea de encontrar una solución para continuar con el proyecto, sin afectar a la gente y su economía, y realmente lo logramos”, puntualizó.

