Todo lo que debe saber si en el puente festivo usará la Vía al Llano

Para este puente festivo, la Vía al Llano estará habilitada entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, según informó Coviandes y la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que además hace un llamado a los ciudadanos que pasarán por este carreteable rumbo a sus destinos de esparcimiento, a transitar con precaución.

Información para viajeros por la Vía al Llano. Foto: Cortesía

Los usuarios de esta vía, en la que se adelantan los preparativos para la implementación de la segunda fase del Plan Piloto dispuesto por el Gobierno Nacional para la movilización por el K58+000 de vehículos particulares, motocicletas y servicio público tipo A, B y C, para este puente festivo desde las 6:00 am hasta las 6:00 pm. informó la entidad.



Los puntos de control y horarios de apertura y cierre son los siguientes.

1. Sentido Bogotá - Villavicencio

Yomasa – apertura (03:00 am) / cierre (3:00 pm)



2. Sentido Villavicencio - Bogotá:



Sector Fundadores – apertura (05:15 am) / cierre (4:30 pm)



Los horarios y el control del tráfico serán coordinados por la Policía de Tránsito y Transporte, tal como lo establece el Plan de Manejo de Tráfico (PMT). Estos podrán sufrir modificaciones, de acuerdo con las condiciones climáticas y de estabilidad del talud. Cabe anotar que el lunes festivo no habrá reversible Villavicencio – Bogotá, por tanto, el corredor tendrá movilidad en ambos sentidos (bidireccional).



La recomendación general es programar el viaje con antelación para evitar contratiempos.



