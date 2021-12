Entre enero y noviembre del 2021, se comercializaron en Colombia 209.638 unidades de vivienda nueva, según los datos revelados por Galería Inmobiliaria y compartidos por el Ministerio de Vivienda.



Este representa el mejor resultado a nivel histórico para ese periodo. A un mes de cerrar el año, se superan en más de 30.000 unidades el récord de todo el año pasado, cuando se llegó a 178.800, lo que representa un aumento del 17 por ciento.



(Puede leer también: Fondo Nacional del Ahorro: productos que ofrece para comprar vivienda usada)

Por segmentos, se tienen crecimientos de 35 por ciento en VIS y 29 por ciento en No VIS.



“La vivienda pasa por un momento excepcional, el mes pasado anunciábamos que ya superábamos el récord del año 2020, y noviembre suma 19.000 unidades vendidas adicionales ratificando que hoy en Colombia se está comprando vivienda como nunca”, manifestó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio.



Del total de 19.248 unidades vendidas en noviembre, el 71 por ciento corresponden a compras en el segmento VIS, con 13.841 unidades, y el restante a No Vis, con 5.407 unidades.



(Lea también: Subsidios de vivienda vigentes para los que quieren comprar casa propia)



Este desempeño responde principalmente a la estrategia de 200.000 subsidios para la compra de vivienda VIS y No VIS anunciada por el Gobierno en mayo de 2020. Durante este año, se han entregado 92.986 subsidios, 65.558 de ellos VIS y 27.428 No VIS.



En octubre, según el Dane, 1,02 millones de personas trabajaron en el sector edificador, es decir, 35.000 personas más que en el mismo periodo del año anterior.



Con esto, el de 2021 se convirtió en el mejor octubre desde el 2017.



(Puede leer: Compras compulsivas de fin de año: cinco tips para evitar las tentaciones)