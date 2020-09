Pese a la pandemia, aumenta la venta de vivienda nueva en el país

El sector de edificaciones avanza positivamente. Según cifras de Galería Inmobiliaria, en julio se comercializaron en el país más de 14.000 viviendas nuevas.



Durante dicho mes los colombianos adquirieron 10.533 unidades de vivienda de interés social (VIS), lo que representó un crecimiento del 35 por ciento frente a junio del presente año. De hecho, esta cifra supera el promedio mensual de adquisición de vivienda tipo VIS del año 2019 (9.425 unidades adquiridas), el año que tiene las cifras más altas de ventas de este tipo de viviendas en la historia del país.



Por su parte, la recuperación de la vivienda del segmento No VIS también continúa con un desempeño positivo al haber alcanzado en el mes de julio de 2020 las 3.520 unidades vendidas, lo cual indica que se continúa en la línea de recuperación trazada desde el pasado mes de mayo. Además, pese a la actual coyuntura, estas cifras de comercialización del mes de julio del presente año se ubican en niveles cercanos a las registradas en julio de 2019 que fueron de 3.960 viviendas.



En este sentido, el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, valoró el repunte del sector destacando que este se debe en gran parte al anuncio realizado el pasado 26 de mayo por el presidente de la República sobre el paquete más ambicioso de subsidios de vivienda en la historia del país.



“Es tan importante la recuperación que exhibe la venta de vivienda VIS, que las 10.533 unidades comercializadas en julio de 2020 superaron el promedio de ventas mensuales de 2019, el año en el que se registró el récord histórico de adquisición de viviendas tipo VIS. Valoramos que en medio de la pandemia este tipo de iniciativas del Gobierno del Presidente, Iván Duque, permitan que cada día más colombianos cumplan el sueño de tener casa propia”, dijo Malagón.



El Gobierno Nacional dispuso de 200.000 subsidios para compra de vivienda durante los próximos dos años. Cien mil serán para viviendas VIS e irán para familias con ingresos de hasta cuatro salarios mínimos mensuales y 100.000 serán para hogares de cualquier nivel de ingreso que deseen adquirir una vivienda No VIS, cuyo valor sea superior al de una vivienda de interés social y que no supere los 500 salarios mínimos.



Los beneficiarios de los subsidios VIS recibirán entre 20 y 30 salarios mínimos para el pago de la cuota inicial y 4 o 5 puntos porcentuales de cobertura a la tasa de interés durante 7 años de acuerdo con sus ingresos.



Por su parte, los beneficiarios de los subsidios para la compra de vivienda No VIS recibirán una ayuda mensual durante los primeros siete años del crédito que implica una reducción de la cuota cercana a los 438.000 pesos, lo que se traduce en un subsidio total equivalente a 42 salarios mínimos.

METROCUADRADO.COM