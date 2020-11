En octubre, ventas de vivienda llegan a máximo histórico en el país

En octubre se comercializaron 20.361 viviendas nuevas en el país, y, de nuevo, el sector edificador batió un récord histórico en ventas, informó el Ministerio de Vivienda, con base en cifras de Galería Inmobiliaria.



(Le puede interesar: Wom llama 'bebés llorones' a Tigo, Claro y Movistar y Claro responde)



Se destaca el comportamiento de las ventas de vivienda de interés social (VIS) que lograron el mejor registro histórico mensual con 13.991 unidades, para un crecimiento de 42 por ciento en octubre, frente al mismo mes del 2019.

La comercialización en el estrato medio (No VIS) llegó 6.370 unidades, para un incremento de 43 por ciento frente al mismo periodo del 2019, y un nivel en ventas que no se veía desde mayo del 2016.



“El mes pasado dijimos que era el mejor para la venta de VIS con 13.354. Hoy, superamos ese nivel y llegamos a las 13.991 unidades, para una variación de 3,9 por ciento”, resaltó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón, quien, además, anotó que la inversión mensual en vivienda sumó 3,98 billones de pesos, es decir, aumentó 55 por ciento frente a octubre del año pasado.



(Lea también: Los pasos y lo que podrá comprar en el día sin IVA del 21 de noviembre)



Malagón también reveló que en el caso de la VIS, el valor de las ventas en octubre, es decir, la inversión de los hogares, sumó 1,73 billones de pesos, o sea, 60 por ciento más frente al mismo mes del 2019. “Por el lado de la oferta No VIS, el crecimiento de la inversión de los hogares fue del 51 por ciento, con ventas mensuales por valor de 2,25 billones de pesos”, enfatizó.



Igualmente, el jefe de la cartera de Vivienda destacó que desde el 18 de septiembre, cuando empezaron a operar los 100 mil subsidios No VIS del paquete de 200 mil anunciados el pasado 26 de mayo, se han gestionado 9 mil solicitudes. El miércoles, precisamente, se entregó el número 2 mil en el programa Prevención y Acción, donde, además, se entregó el subsidio 25 mil del grupo de los 100 mil VIS.



El ministerio informó también que de 900 mil trabajadores que tenía el sector edificador en Colombia se pasó a 486 mil por el covid - 19, pero el indicador se ha recuperado.



(Además: Universidad colombiana abre su propia casa cervecera)



“La meta es llegar a 1,3 millones de empleos en 2022 y con lo sucedido en octubre, la ruta de la reactivación está trazada”, dijo Malagón, quien agregó –además– que según la Encuesta de Opinión del Consumidor de Fedesarrollo, en octubre la disposición a comprar vivienda por parte de los hogares aumentó 9 puntos porcentuales respecto al mes anterior. En el estrato alto se registran los mejores resultados, y en 3 de las 5 ciudades analizadas (Bogotá, Cali y Bucaramanga).



Economía y Negocios