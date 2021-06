Pese a bloqueos, el de 2021 fue el mejor mayo en compra de vivienda

Pese a los bloqueos y vandalismo por el paro, las compras de viviendas en el país alcanzaron de nuevo un récord, registrándose el número más alto para los meses de mayo en toda la historia.



De esta manera, la vivienda se sigue destacando en la reactivación económica del país frente a la crisis de la pandemia, impulsada por la estrategia de los 200 mil subsidios para compra de vivienda, que ha permitido a más de 74 mil familias ser propietarias.

“A pesar de los bloqueos y restricciones, los colombianos siguen comprando vivienda en niveles sin precedentes. El de 2021 es el mejor mayo de la historia de Colombia en compra de vivienda con más de 15 mil unidades comercializadas", precisó Jonathan Malagón, ministro de Vivienda.



Si bien los bloqueos hacen que las compras disminuyan en relación con los primeros cuatro meses del año, las cifras del sector siguen siendo positivas, y se espera que durante el 2021 se superen las 200 mil unidades comercializadas.



En vivienda de interés social (VIS), también se alcanzó el récord histórico para un mes de mayo con 10.862 unidades VIS vendidas, duplicando los resultados de mayo de 2020. En el segmento No VIS, con 4.221 unidades se alcanzó el mejor mayo en ventas No VIS desde 2017.



Con estos resultados, durante los cinco primeros meses del año se alcanzan 90.951 unidades VIS y No VIS comercializadas, con una expansión de 62 por ciento frente al mismo periodo de 2020. Esto ratifica que el 2021 apunta a romper los récords alcanzados el año pasado.



Durante abril de 2021, según cifras reveladas por el Dane, cerca de 1 millón de personas se emplearon en la rama de la construcción, cifra que supera en 509 mil empleos el resultado de abril de 2020, mes de las mayores restricciones y donde las obras estaban paralizadas. Este resultado se convirtió en el mejor mes de abril en los últimos cinco años.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS