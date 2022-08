Tanto el volumen vendido como las expectativas de los comerciantes se desaceleraron en julio, según el reporte mensual de la Bitácora de Fenalco.



El 42% de los empresarios dijo que sus volúmenes de ventas fueron superiores a los del mismo mes del año anterior. En julio del 2021 así opinó el 65%.



Por su parte, 35% de los empresarios consultados reseñó estabilidad en la mercancía comercializada, cuando un año atrás ese porcentaje fue 23%.



Otro 23% habló de menores ventas en julio pasado, cuando en igual mes del 2021 fue 12%.



Según Fenalco, en el ramo de vehículos, la afectación en la disponibilidad de entrega inmediata ha afectado el mercado. Para el cluster de la moda fue un buen mes pero no en el mismo tren de crecimiento que los anteriores. Sobre las expectativas inmediatas, el gremio explicó que no sufrieron retroceso frente al reporte de junio, aunque precisa que la encuesta se recogió antes de conocerse el texto de la reforma tributaria.



Sin embargo, caen al comparar con julio del año pasado. Mientras que en esta oportunidad los optimistas llegaron al 41%, en julio del año pasado fue de 57%. A su turno, los pesimistas pasaron de 4% a 13%.



La estabilidad de las expectativas la reseñó el 46% en julio del 2022, cuando en julio del año precedente fue 39%. “En general, los comerciantes son conscientes de que en el segundo semestre del año la economía enfrentará retos de diversa índole, siendo el principal los altos niveles de inflación, junto con las señales de una desaceleración y mayores niveles de tasas de interés”, dijo Fenalco.



