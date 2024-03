Al cierre de febrero, las ventas de carros cayeron, mientras que las de motos subieron

A pesar del empujón que el Salón del automóvil de 2023 les dio a las ventas de vehículos, convirtiendo a diciembre en el mejor mes del año con 19.856 unidades, el ejercicio anual mostró una preocupante caída del 29 por ciento respecto a 2022. Y, por ahora, el panorama no parece muy esperanzador para el 2024.

Según las cifras de Andi y Fenalco, que toman como fuente los datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en febrero de 2024 se matricularon 15.597 unidades, una caída del 1 por ciento frente al dato de febrero de 2023.

En el acumulado de estos dos primeros meses del año, se han matriculado 27.178 vehículos nuevos, lo cual se traduce en una caída del 8,2 por ciento respecto a lo que de por sí ya fue un 2023 de bajas ventas. De hecho, las ventas totales de 2023 fueron incluso inferiores a las de 2020, año que sufrió el impacto de la pandemia y que cerró con 188.391 unidades.

Mirando el registro por tipo de vehículos, los utilitarios y las vans fueron los únicos que mostraron un crecimiento en el acumulado del año, del 8,2 y 42,4 por ciento, respectivamente.

De igual forma, los segmentos de vehículos eléctricos y de híbridos siguieron mostrando un comportamiento positivo.

Comenzando con los híbridos, en febrero de 2024 se matricularon 3.287 unidades de este tipo de vehículos, un crecimiento del 51,1 por ciento frente al mismo mes del año pasado.

Por su parte, en el caso de los vehículos eléctricos el crecimiento fue del 22,3 por ciento en el mes de febrero, gracias a las 395 unidades matriculadas durante este mes.

En cuanto al registro por marcas de vehículos, en febrero el líder fue Toyota con 2.685 unidades matriculadas, un crecimiento del 38,7 por ciento respecto a lo logrado en febrero de 2023. En segundo lugar, le siguió Renault (que cayó 28,3 por ciento); luego, Kia (que creció 43,9 por ciento), Chevrolet (-16,8 por ciento) y Mazda (23 por ciento).

Este escalafón no cambió mucho en el acumulado, con Toyota manteniendo el liderato con 4.386 unidades en estos dos primeros meses de 2024 (creciendo 26,1 por ciento respecto al mismo periodo de 2023), seguida por Renault con 3.427 unidades (-31,6 por ciento), Chevrolet con 3.178 unidades (-26 por ciento), Kia con 3.077 unidades (35,6 por ciento) y Mazda con 2.399 unidades (7,3 por ciento).

No sorprende entonces que estas sean las marcas con los modelos más vendidos en lo que va de este año, comenzando con el Kia Picanto, que ya suma 1.386 unidades, seguido por el Mazda CX-30 con 1.159 unidades, la Toyota Corolla Cross con 1.155 unidades, la Renault Duster con 1.084 unidades y la Toyota Hilux con 914 unidades.

El segmento de las motos comenzó el año con el pie derecho

Por otro lado, el segmento de las motos comenzó el año con el pie derecho, pues a pesar de haber cerrado el 2023 con 678.660 unidades que significaron una caída del 15,8 por ciento respecto al ejercicio de 2022, en febrero de 2024 se matricularon 64.239 motocicletas nuevas en Colombia, un crecimiento del 9 por ciento frente al mismo mes de 2023.

Al sumar estas cifras con el registro de enero, se tiene un total de 120.396 matrículas de motos nuevas, que igualmente representan un crecimiento del 5,7 por ciento frente al mismo periodo del año pasado.

Tal como ha sido la tendencia, el 51 por ciento del registro de motos nuevas en febrero de 2024 correspondió a aquellas con cilindradas de entre 100 y 125 centímetros cúbicos. Recordemos que en Colombia las motos de menos de 125 c. c. están exentas del pago de impuesto.

Las motos de entre 150 y 200 c. c. tuvieron una participación del 24 por ciento, seguidas de las de entre 125 y 150 c. c., con el 15 por ciento, y las de menos de 100 c. c. y más de 200 c. c., con un 5 por ciento de participación cada una.

Yamaha se ubicó como la marca líder durante febrero de 2024, con un total de 12.020 unidades (creciendo 11,8 por ciento frente a febrero de 2023), seguida por AKT con 10.417 unidades (17,5 por ciento), Bajaj con 9.963 unidades (-0,4 por ciento), Suzuki con 9.767 (12,4 por ciento) y Honda con 7.332 unidades (44,5 por ciento).

Por modelos, la moto más vendida en febrero de 2024 fue la AKT NKD 125 con 4.324 unidades, seguida por la Bajaj CT100, la Yamaha XTZ150, la Yamaha Nmax (única que mostró una caída) y la Suzuki DR150.



