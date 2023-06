Por esta época en la que han aumentado los precios de los carros nuevos y los usados apenas empiezan a tener un leve descenso, muchos se preguntan si es una buena opción comprar un carro fabricado en China.



Las dudas se centran en la calidad y confiabilidad de los modelos por experiencias del pasado. Sin embargo, esto ya se ha superado y los carros del gigante asiático cada día ganan más popularidad. De hecho, China fue el año pasado el mayor fabricante de vehículos en el mundo, y si se habla de eléctricos, va cabeza a cabeza con reconocidos fabricantes de este lado del planeta.

Incluso, muchas personas pueden haber comprado un carro de origen chino fabricado por una marca occidental y no se han dado cuenta. Esto, porque estos últimos tienen en China ‘socios’ a los que les transfirieron su conocimiento y tecnología para poder ser competitivos y hacerlos a más bajo costo.



Las ventajas y desventajas

Más baratos. Esta es precisamente una de las ventajas de los carros chinos. Estos suelen ser más económicos en comparación con las marcas que ya tienen mayor reconocimiento y tradición. Esto es un atractivo para quienes buscan un vehículo a un precio más bajo.

Equipamiento y características. Muchos autos chinos ofrecen un amplio equipamiento, buenas características y tecnológicas a un precio más accesible. Esto puede incluir sistemas de entretenimiento, conectividad Bluetooth, cámaras de respaldo, asistentes de conducción, etc. Si se compara el precio con uno de las mismas características fabricado en occidente, la diferencia es notable.

Garantía. La mayoría de los fabricantes de vehículos chinos ofrecen garantías competitivas, lo que brinda cierta tranquilidad al comprar un auto.

Calidad. Con el paso de los años y a medida que la industria automotriz china ha crecido, también ha mejorado la calidad de sus automóviles. Sus marcas han invertido en investigación y desarrollo, y así mismo obtuvieron transferencia de tecnología de marcas occidentales que tienen operaciones allá.

Esto no solo tiene que ver con la confiabilidad de los motores y en general de sus vehículos, sino también en el mejoramiento sustancial del diseño y los acabados interiores, que influyen en la decisión de compra. Esta también es ya una etapa superada y se puede ver en la gran variedad de modelos, pero al igual que lo que sucede en otros ámbitos, a mayor lujo y confort, mayor precio.

Las percepciones del pasado son las que quizás dan lugar a algo negativo para los carros de origen chino, y es su valor de reventa. El valor de un usado no es tan alto como el los de marcas más populares. Esto puede afectar su capacidad para obtener un buen precio si desea darle en parte de pago para comprar u otro, lo que se conoce como retoma.