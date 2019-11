A bolsa podrían llegar y reinvertirse $3,5 billones de venta del Éxito

Tres temas ocupan ahora la atención del mercado, luego de la venta del 96,57 por ciento del Grupo Éxito a la Companhia Brasileira de Distribuição, más conocida como GPA y controlada por capital francés (Casino): lo que pasará con los accionistas que no vendieron su participación, la fecha en que se hará el pago a quienes sí vendieron y, por supuesto, qué significa la llegada de parte de esos millonarios recursos al mercado colombiano.



Cálculos preliminares indican que de los 7,78 billones de pesos –unos 2.261 millones de dólares– que el GPA pagará por el 96,57 por ciento del Grupo Éxito, al menos 3,5 billones llegarán a manos de inversionistas colombianos.

Los otros cerca de 4,3 billones de pesos irán al Grupo Casino en Francia, por la venta del 55 por ciento que tenía de la propiedad del Éxito.



Los fondos privados de pensiones (AFP) se cuentan entre los mayores inversionistas del Éxito en Colombia, con una participación aproximada al 20 por ciento (Porvenir y Protección tenían la mayor cuota), razón por la cual se estima que recibirán en conjunto alrededor de 1,6 billones de pesos.

Los que no vendieron

Vale aclarar que esos recursos hacen parte del ahorro de las pensiones y cesantías de millones de colombianos y que dichas AFP administran.



El desembolso de esa suma se hará el próximo 27 de noviembre, una vez se hayan adjudicado las 432’256.668 acciones que 3.685 accionistas optaron vender en la opa (oferta pública de adquisición).



Iván Agudelo, analista y estratega de acciones de la comisionista Alianza Valores, sostiene que esta operación se da en una coyuntura muy especial del mercado de valores, por lo que existe la expectativa en que esos recursos que llegan se reinviertan en otras acciones del mercado colombiano.



“Estimamos que un 45 por ciento de ese dinero retorne a acciones locales, lo que sin duda dinamizará el mercado en el cierre del año”, dice el experto.

Entre sus argumentos está el hecho de que tanto las AFP como otros minoritarios que vendieron son más tolerantes al riesgo, son inversores de acciones y sin duda buscarán otros títulos atractivos en el mercado local.



El otro porcentaje de los recursos, advierte, se invertirá en el exterior porque, en el caso de las AFP, ya están al límite con las acciones locales, por lo que es claro que buscarán opciones afuera.

Según estadísticas de la Bolsa de Valores de Colombia (BVC), hasta el momento esta es la opa de mayor valor en más de 10 años, muy por encima de las de la Empresa de Energía del Pacífico (Epsa), Isagén y la de Gas Natural.



Y eso que al GPA le quedaron faltando 15’476.648 acciones (3,43 por ciento) para hacerse con el control absoluto del Grupo Éxito, pues como se recuerda, la opa apuntaba a que la totalidad los poseedores de las 447’604.316 acciones de la cadena de supermercados colombiana vendieran en masa.



El detalle de en manos de quién sigue ese 3,43 por ciento y las razones del por qué no salieron a vender poco se sabe, pero, según los analistas, con esa decisión pudieron haber perdido lo que se conoce en el argot inversionista como ‘el costo de oportunidad’, y ahora tendrán que esperar mínimo un año para saber si Casino decide comprar ese remanente.

El problema para esos minoritarios es que al quedarse Casino con el 96,57 por ciento de la propiedad del Éxito, su acción, que cotiza en la BVC, se vuelve ilíquida, en tanto su precio queda expuesto a gran volatilidad.



El título de la compañía cerró en 17.000 pesos el martes y su valor en la jornada de este miércoles se situaba sobre los 16.200 pesos en la BVC.



Pero Agudelo dice que si el GPA opta por comprar esas cerca de 15,5 millones de acciones, es probable que pague los mismos 18.000 pesos que recibirán los 3.685 accionistas que sí vendieron en la opa, pero esa operación tardaría en darse entre uno y dos años, tiempo que tendrán que esperar los minoritarios para que les paguen el mismo precio que hubieran recibido en esta oportunidad.



El experto explicó, además, que ya no se requerirá hacer una nueva opa, dado que el porcentaje que se aspiraría a comprar, en esta ocasión, está por debajo del 5 por ciento del total de la compañía, con lo que será más una decisión que tome el accionista mayoritario dentro de su consejo de administración.

Planes inmediatos

El analista de Alianza Valores también dijo que quienes no manifestaron su intención de venta el martes –fecha límite para la opa– pudo obedecer a que los poseedores de dichas acciones no se enteraron del proceso, fallecieron o, simplemente, se les pasó.



Pero también pudo deberse a que ese grupo minoritario no estaba de acuerdo con el precio de 18.000 pesos por los brasileños y que pudieron estar esperando una oferta de 19.000 o 20.000 pesos por título, lo cual no se dio, y es muy difícil que se pueda dar en una eventual compra futura que realice el grupo Casino a través de la brasileña GPA.



Por su parte, los analistas de Casa de Bolsa sostienen que lo que sigue ahora es saber si los franceses también toman la decisión de deslistar la acción del Éxito de la BVC dadas las condiciones de pérdida de liquidez que adquirirá el título, pero, por lo pronto, la compañía colombiana se alista a recibir una suma importante de dinero para sus planes de consolidación, crecimiento y expansión.

Sostienen que serán cerca de 4 billones de pesos, que en parte “serán utilizados para prepagar deuda, y crecer orgánicamente en los formatos Éxito wow, Carulla freshmarket, Surtimayorista y en el negocio inmobiliario”.



Agregan que se configura un nuevo Grupo Éxito con una estructura de capital más saludable. “No obstante, un precio justo de 30.000 pesos requeriría de un crecimiento promedio en ventas superior al 12 por ciento anual durante los siguientes cinco años y superior al 10 por ciento para llegar a los 25.000 pesos”.



Lo cierto es que con el cierre de la opa, el Grupo Casino continuará ejerciendo el control sobre el Éxito, solo que a partir de ahora lo hará a través del brasileño GPA.



CARLOS ARTURO GARCÍA

Twitter: CarlosGarciaM66

Correo electrónico: artgar@eltiempo.com