A 2 meses de acabar 2021, ventas de vivienda, las más altas de la historia

De acuerdo con el ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, los buenos resultados, producto de las estrategias adoptadas por el gobierno del presidente Iván Duque, siguen ratificando mes tras mes que el sector de las construcciones es protagonista en la reactivación económica y social tras la pandemia de covid-19.



“El momento que experimenta la vivienda hoy en día no tiene ningún precedente. El año pasado celebramos el mejor año en comercialización de vivienda en la historia de Colombia. Este año, en tan solo diez meses logramos superar ese récord”, dijo el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Jonathan Malagón.



Y agregó que entre enero y octubre de 2021 se han vendido 190 mil unidades, eso es más de lo que se comercializó en todo el 2020, cuando se vendieron 179 mil unidades. “Con esto, 2021 ya es el mejor año en ventas de vivienda desde que se tiene registro”, comentó Malagón.



En octubre pasado, según datos de Galería Inmobiliaria, se vendieron 18.436 unidades VIS y No VIS en el país, un 33 por ciento superior al promedio histórico para el mismo mes, de 13.847 viviendas.

Por su parte, en el acumulado de los primeros diez meses de 2021, se alcanzan las 189.995 unidades VIS y No VIS vendidas, con lo cual se logró el mejor resultado histórico en ventas, para el acumulado enero-octubre y señalando una expansión de 39 por ciento frente al mismo periodo de 2020.

Vivienda social es el 70 % del número vendido

Por segmentos, se tienen crecimientos de 40 por ciento en VIS y 37 por ciento en No VIS. Sumado a ello, lo que está ocurriendo en el segmento VIS es de resaltar. En lo corrido de 2021, 7 de cada 10 viviendas que se han comercializado corresponden a unidades VIS.



Este resultado está vinculado con los volúmenes y ritmos de asignación de subsidios de vivienda del programa Mi Casa Ya. Durante 2021, dijo el ministro, “hemos asignado más de 59.000 subsidios , y solamente en la última semana logramos beneficiar a más de 300 hogares por día”.



En lo referente al segmento No VIS, dijo Malagón que “las noticias no podrían ser mejores. Las ventas en lo corrido del año superan las 54.000 unidades y, además los colombianos que opten por adquirir una vivienda No VIS con estándares de sostenibilidad certificados podrán acceder a las Ecoberturas anunciadas hoy (viernes ) por el Gobierno Nacional en el marco de la edición 55 de la Convención Bancaria”.



Los datos positivos también se están traduciendo en generación de empleo. Según cifras del Dane, en septiembre pasado el sector edificador superó el millón de personas ocupadas y es el mejor noveno mes desde 2016. Es decir, que por segundo mes consecutivo el sector ocupó a más de un millón de personas, con 73.000 puestos de trabajo más que en septiembre de 2020.

