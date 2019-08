Venta de Ecopetrol e ISA, a ciegas, con proyecto de Presupuesto 2020

Previo a los debates oficiales en las comisiones terceras y cuartas de Senado y Cámara que estudiarán el proyecto de Presupuesto 2020, la marea empieza a agitarse alrededor de esta propuesta, presentada por el Ministerio de Hacienda, por 271,7 billones de pesos.

Según el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, "el Ministerio de Hacienda está incumpliendo los estándares internacionales de transparencia presupuestal al no publicar un presupuesto ciudadano detallado y segmentado por sectores como educación, salud, defensa, deuda".



Los análisis de este centro de estudio del tema fiscal en el país advierten que "si el Congreso de la República aprueba este proyecto de ley como ha sido presentado, automáticamente estará aprobando la venta de empresas como ISA y Ecopetrol sin saber en cuánto las está valorando el Ministerio, y sin que se dé la debida discusión pública".



Para el Observatorio, la carta financiera del país en el próximo año no tiene los detalles que muestren la cifra esperada de "recaudo por IVA, por impuesto

de renta, o por venta de empresas de la Nación".



Esto, sin contar que en el rubro de ingresos habría otra falencia: "no especifica cuánto se espera recibir por venta de empresas del Estado".



La preocupación del Observatorio es que, "una vez aprobado el presupuesto, esto no tiene reversa".



Dentro de la agenda legislativa de las comisiones económicas del Congreso de la República, este proyecto, cuyo monto debe ser aprobado antes del 15 de septiembre en ese primer escalón, entraría a estudio para los ajustes que propondrán los parlamentarios.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS