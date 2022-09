La reactivación del transporte aéreo entre Colombia y Venezuela, como parte de los pasos incluidos en la reapertura de la frontera entre las dos naciones, tendrá que esperar hasta nueva orden de las autoridades de ese país para ser una realidad.



Lo anterior luego de que la aerolínea Wingo confirmó, a través de un comunicado, que el Gobierno de Venezuela le pidió suspender el inicio de sus operaciones aéreas, las cuales estaban inicialmente programadas y autorizadas para el 4 de octubre.



“Según se nos ha comunicado, esta suspensión temporal es en espera por resolver asuntos entre los Gobiernos de Colombia y Venezuela sobre las aerolíneas aprobadas para realizar los vuelos entre los dos países”, agregó la compañía.



Debido a lo anterior, Wingo suspendió desde este sábado 24 de septiembre la venta de boletos en la ruta Bogotá-Caracas-Bogotá y queda a la espera de las decisiones finales que adopten las autoridades para su reinicio.



“Tan pronto las autoridades de Venezuela notifiquen a la aerolínea cuándo podrá retomar la comercialización de los trayectos entre ambos países, la compañía reiniciará las ventas e informará la nueva fecha de inicio de vuelos”, agregó la empresa filial del grupo Copa Airlines.



Wingo, que ya había vendido más de 2.000 tiquetes, dijo que se contactará con los viajeros que ya habían adquirido boletos para esta ruta con el fin de ofrecerles alternativas de manejo y señaló que brinda un mensaje de tranquilidad a los pasajeros afectados por esta suspensión momentánea.



Hasta ahora, Wingo era la única compañía que tenía aprobación del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela con permisos no solo operativos sino comerciales, lo cual deja en suspenso los planes que al respecto tienen Avianca y Latam Airlines, cuyas rutas propuestas aún no tienen visto bueno de la autoridad aérea de ese país.



La decisión de la Inac se da luego de que, por estar incluida en llamada lista Clinton, la aerolínea Conviasa no puede volar a Colombia, toda vez que cualquier relación comercial con aeropuertos, empresas de servicios aeroportuarios y distribuidores de combustible, entre otros, les puede implicar problemas legales a estas firmas que en algún momento tengan nexos comerciales con la aerolínea venezolana.



“Wingo reitera su compromiso con la conectividad aérea entre Colombia y Venezuela, siempre dentro de los plazos y condiciones que determinen los dos Gobiernos”, agregó la aerolínea.