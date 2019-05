Venezuela decide vetar a Visa y Mastercard

El regulador bancario de Venezuela ha pedido a los bancos que presenten una alternativa a las firmas de pago Visa Inc. y Mastercard Inc. para eludir las posibles sanciones estadounidenses que podrían limitar las transacciones financieras nacionales.



Entretanto, los bancos del país deben reforzar y promover medidas para que se utilicen servicios de pago móvil, dijo el banco central de Venezuela en un comunicado en su sitio web el martes pasado.

Las entidades deberán introducir programas de autentificación biométrica en un plazo de 60 días y formas de pago adicionales antes del 30 de noviembre para tarjetas de débito y el 30 de enero para tarjetas de crédito, dijo el regulador en un boletín con fecha de 16 de mayo, citando amenazas y sanciones recientes por parte del Gobierno de Estados Unidos.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Tesoro de Estados Unidos incluyó al banco central de Venezuela en su lista de entidades sancionadas el mes pasado, pero dijo que había tomado medidas para garantizar que las operaciones regulares de tarjetas de débito y crédito pudieran continuar.



La Administración Trump había considerado sanciones previamente que prohibían a instituciones financieras como Visa y Mastercard procesar transacciones en Venezuela.

Falta de efectivo

Una inflación de seis dígitos y la falta de efectivo han hecho que una gran mayoría de las operaciones diarias de los venezolanos se realicen mediante lectores de tarjetas y depósitos de banca digital.



Los establecimientos a menudo muestran los datos de transferencia bancaria junto a sus cajeros para que los clientes abonen el pago de un café o paguen una propina.Ahora se ven con frecuencia billetes de dólares para pagar operaciones pequeñas.



Bloomberg