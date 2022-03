En la búsqueda de un carro usado, a veces surge la posibilidad de hacerse con uno de salvamento, que son aquellos vehículos que tras sufrir un siniestro son declarados por las aseguradoras en pérdida total o de mayor cuantía, pero que son reparables.



¿Vale la pena comprarlos? Lo primero que hay que decir es que este es un negocio para conocedores; y puede considerarse una opción, aunque no debe olvidar que siempre tendrá el estigma y será siempre castigado en su precio por su accidentado pasado, aunque no haya tenido afectaciones graves en su seguridad pasiva.

Los casos en los que definitivamente no es bueno comprar un salvamento son cuando, como consecuencia del accidente, nunca se va a poder alinear y balancear perfectamente, y no es asegurable, así sea por un valor inferior en cobertura.

El principal atractivo de los salvamentos es su precio, que es muy inferior al valor comercial del carro del mismo modelo y año y con las mismas especificaciones. Pero esta situación se presta para engaños.



Por eso, hay que tener cuidado con los carros que ofrecen por un precio muy inferior. Los primeros que aparecen en las búsquedas online suelen ser los más baratos y por lo general son salvamentos. Algunos vendedores lo informan, otros no.



Lo que debes tener en cuenta si compras un carro usado. Foto: iStock

Además, la caída del precio de un salvamento depende de qué tan comercial es. En los carros populares no suele notarse tanto la diferencia de precio entre uno de salvamento y su par ‘sin problemas’, mientras que en los prémium la caída en su precio es muy significativa.



El talón de Aquiles de los salvamentos es su seguridad pasiva, que se pudo afectar en el siniestro, o su chasis o estructura fue reparada, por lo que en un próximo choque no responderá con la misma eficiencia para proteger a los ocupantes. Esta es una de las razones por las cuales las compañías no los aseguran.

Sin embargo, hay casos de carros que fueron estrellados y considerados como pérdida total, o los robados o inundados, en los que su seguridad pasiva de chasis y estructura no resultó comprometida.

