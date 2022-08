De acuerdo con cifras del Runt y cálculos de Andemos, en Colombia se realizaron 91.045 traspasos vehiculares en julio del 2022, una variación negativa del -8 % frente al mismo mes del año pasado.



En el acumulado del año, los traspasos totalizaron 625.443 unidades, superando 8 % los traspasos de los primeros siete meses del 2021.



(Puede leer también: La compañía dueña del Grupo Éxito responde a posibilidad de su venta)

Con el cierre de julio, las proyecciones de traspasos se contraen para 2022 a 1'268.000 registros, aún por encima de la cifra histórica del 2021, cuando se registraron 1'134.636.



En cuanto a la relación de vehículos usados vs. vehículos nuevos se mantiene en 4,3, la misma relación que en el año pasado.



Por segmentos, los automóviles registraron 53.618 (-8 %) traspasos, seguidos de utilitarios con 19.649 (-9 %), comercial carga <10.5T con 5.825 (-9 %), pick up con 5.163 (-16 %) y taxis con 3.016 (16 %).



(No deje de leer: Minhacienda contempla ‘fuerte alza’ en combustibles para frenar déficit)



Para Oliverio Garcia, presidente de Andemos “la nueva reforma tributaria en Colombia, combinada con los vientos globales de una posible recesión económica pueden contribuir a acelerar la contracción del mercado automotor por el impacto que puedan tener los hogares en la disposición de adquirir vehículos y en el mercado de flotillas en las empresas. Por lo anterior, es fundamental que el Gobierno Nacional impulse el desarrollo del mercado con programas de renovación de la flota vehicular y también robustezca los incentivos a tecnologías de cero y bajas emisiones”.