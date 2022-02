El Ministerio de Transporte, sus entidades adscritas, y la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional harán controles a los vehículos de servicio de transporte especial escolar.



Las empresas que no cumplan los requisitos mínimos establecidos en la ley, como no tener la documentación en regla o no respetar las señales de tránsito, tendrán sanciones que van desde amonestaciones, multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes y suspensiones o cancelaciones del servicio.



Para el Mayor General Juan Alberto Libreros, Director Tránsito y Transporte, estos operativos tendrán rigurosos procesos de revisión para velar por la seguridad de los niños, niñas y adolescentes. “Estamos haciendo una verificación rigurosa a las condiciones técnico mecánicas de estos vehículos y de la documentación requerida e insistiéndole a los conductores que tengan precauciones en la velocidad y que parqueen en zonas habilitadas y seguras para que los menores asciendan y desciendan de los vehículos”, dijo.

Al respecto, el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, Luis Lota, afirmó que es fundamental que los conductores de estos vehículos redoblen esfuerzos en verificar el buen estado de los vehículos. “En aquellos que por causa de la pandemia estuvieron detenidos por largos periodos es importante verificar líquidos de frenos, estado de las llantas, luces, extintores, entre otros, para prevenir cualquier novedad”, señaló.



Por su parte, la Superintendencia de Transporte indicó que estos operativos al transporte escolar servirán para verificar la documentación de los vehículos tales como: seguros, pólizas de responsabilidad civil contractual y responsabilidad civil extracontractual, Soat, tarjeta de operación, licencia de conducción y el cumplimiento de la normatividad vigente referente a protocolos de bioseguridad para la mitigación del covid-19.



Adicionalmente, se validarán contratos de transporte, suscripción de convenios de emergencia, prueba de alcoholimetría, capacidad transportadora según tarjeta de operación y que no exista sobrecupo ni adecuación de sillas.

