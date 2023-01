Los colombianos se tienen que comenzar a preparar para pagar por la valorización que han logrado sus propiedades o que tendrán en un futuro por las grandes vías que se están construyendo en el país. El gobierno del presidente Gustavo Petro está decidido en comenzar a cobrar este impuesto, luego de que durante varios años se ha trabajado en su reglamentación.



La idea es implementar los primeros pilotos a mediados de este año a quienes tienen predios ubicados a una distancia de cinco kilómetros a lado y lado de la vía.



(Lea también: Cobrar valorización por carreteras, la salida para no subir peajes)

Para comenzar a cobrar, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), inicialmente, priorizó un paquete de 18 proyectos que están ubicados entre diferentes departamentos y suman 3.047 kilómetros de longitud.



En este grupo hay iniciativas que aún no empiezan construcción como las troncales Magdalena 1 y 2, la ALO Sur, Accesos Norte 2, Conexión Norte y Neiva-Espinal-Girardot, así como proyectos que están en su recta final como Conexión Pacífico 1 y 3, Bucaramanga-Barranca-Yondó y Villavicencio-Yopal.



Pero además, la entidad se encuentra analizando otros ocho proyectos, que suman aproximadamente 1.740 kilómetros, con el fin de decidir si aplican para este impuesto de valorización. Se trata de iniciativas 3G y 4G que ya están andando en cuanto a construcción como, por ejemplo, Ruta del Sol 3, Tercer Carril Bogotá-Girardot, Accesos Norte 1, Accesos Norte 1 y Girardot-Ibagué-Cajamarca.



(Además: Eje Cafetero: aumentan las quejas por los costos de peajes en la región)



La propuesta de cobrar este impuesto viene de la reforma tributaria (Ley 1819) que se aprobó en 2016 durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos. Allí se estableció que el cobro se realizará antes o durante la obra. Sin embargo, según el Ministerio de Transporte, análisis de experiencias como la de Bogotá indican que los beneficios se traducen en mayor valor aún después de finalizadas las obras.



Por eso, el actual Gobierno evalúa la posibilidad de incorporar que este cobro también se pueda realizar después de que se finalice la obra. En ese sentido, se está estudiando la viabilidad de tres proyectos que ya fueron terminados: Autopista al Mar 1, Autopista Conexión Pacífico 2 y Área Metropolitana de Cúcuta.



A través de estos 26 proyectos se recaudarían 13,4 billones de pesos, de los cuales, 9,6 billones de pesos llegarían por los que ya están avalados y 3,8 billones de pesos por los que se están examinando.

No tenemos claro cuál es el cronograma, cuáles son los tiempos para ejecutar este impuesto, que desde el punto de vista de su implementación resulta complejo FACEBOOK

TWITTER

La vía con la que más dinero se espera recoger es Chirajara-Fundadores (vía al Llano), cerca de 963.000 millones de pesos. Después aparecen, según estimaciones iniciales, Villavicencio-Yopal con 827.300 millones de pesos y Autopista Conexión Pacífico 1 que aportará 824.071 millones de pesos en recaudo.



Sin embargo, en varias oportunidades el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, ha mencionado que el recaudo podría sumar entre 18 billones y 20 billones de pesos, teniendo en cuenta proyectos adicionales. Esta cifra es igual a la que espera recoger el Gobierno sólo en el 2023 por la reforma tributaria que se aprobó el año pasado e incluye, entre otros, mayores impuestos a los empresarios y el sector minero energético.



Este dinero por valorización saldrá del bolsillo de los grandes propietarios, no de las familias de bajos ingresos o que tengan pequeñas parcelas, según dijo el ministro Reyes en días pasados.



(Lea también: Predios vecinos a obras viales pagarían toda una tributaria por valorización)



Pero el investigador asociado de Fedesarrollo, Juan Benavides, piensa que se debería cobrar a todas las personas, sin ningún tipo de excepción, porque se pueden presentar "peleas por influencias para ver quiénes quedan y quiénes no" cobijados con este impuesto.



Esto significa que los dueños de pequeños terrenos y los agricultores deberían pagar, porque una vía nueva se traduce en menores costos de transporte y tiempos de llegada a los mercados.

El modelo APP resultó exitoso y no se trata de reemplazar un modelo que ha sido exitoso por el instrumento de la valorización FACEBOOK

TWITTER

Los recursos que finalmente se obtengan ingresarán al Fondo de Fuentes Alternativas de Pago (FIP) y allí es donde se determinará el uso de estos. El ministro ha manifestado que se podría utilizar para financiar obras viales, eliminar peajes y compensar el dinero que se dejará de recibir este año por el congelamiento de las tarifas de los 143 peajes que están a cargo del Invías y la ANI, medida que comenzó a regir el 17 de enero.



No obstante, este último punto es uno de los temas que más le preocupa a la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI). "No tenemos claro cuál es el cronograma, cuáles son los tiempos para ejecutar este sistema, que de alguna manera desde el punto de vista de su implementación resulta complejo", aseguró Juan Martín Caicedo, presidente de la CCI.



Por ello, considera vital que el Gobierno precise "muy bien cuáles son los tiempos, cuál es el cronograma previsto para poner a andar ese mecanismo de la valorización, porque podrían pasar 3 o 4 años sin que el país lo implemente. Además de establecer un cronograma serio que le dé confianza al país".



(También: 'Cobro de valorización aumentará los costos de producción', advierte Fedepapa)



También les genera inquietud que se pueda dejar de lado el modelo de concesiones argumentando que ahora las obras se pueden financiar con la valorización. "El modelo APP resultó exitoso y no se trata de reemplazar un modelo que ha sido exitoso por el instrumento de la valorización, no creo que esta sea la pretensión del Gobierno, pero vale la pena que nos ponga sobre el tablero en blanco y negro la ruta crítica de su implementación".



Al igual que el presidente de la CCI, el investigador asociado de Fedesarrollo cree que la implementación de este gravamen puede llegar a tomar varios años. "Que esto esté listo en menos de un año es casi imposible", aunque los pilotos que se están planteando sí podrían entrar este año para poner a prueba los procesos.



(Lea también: Todos los colombianos terminarán pagando por el no aumento de peajes)

Tareas pendientes

Para implementar los primeros pilotos del impuesto de valorización, según el Ministerio de Transporte, aún se requiere regularizar el FIP y habilitar el tema procedimental de la valorización con el Ministerio de Hacienda. Se espera tener listo el primer proceso hacia el mes de junio de este año.



En relación a las etapas y cada uno de los proyectos, la entidad aseguró que estos tendrán un tiempo de maduración entre 12 y 18 meses, ya que se requiere perfilamiento. Además, es clave realizar un estudio de capacidad de pago para cada uno, así como crear la infraestructura tecnológica y de soporte en el sector para el proceso de valorización.



(En contexto: Tarifas de peajes en Atlántico no disminuirán: ¿por qué?)



La actualización del Catastro Multipropósito para que las propiedades queden claramente delimitadas, establecer los mecanismos apropiados de recaudo y definir específicamente cuáles serán los usos que se les darán a estos recursos, son otras de las tareas pendientes, según Juan Benavides.



Aunque expertos que participaron en la construcción de la regulación de este tema manifestaron que se pueden realizar censos de los predios para saber sus especificaciones y cómo se cobrará este gravamen, ya que no se les puede cobrar lo mismo a las personas que tienen terrenos de engorde, para construir hoteles o quienes tienen pequeños negocios. Hasta el momento, sólo está listo el de la vía Cartagena-Barranquilla.



¿Cuánto se pagará? Esto dependerá del tráfico que tenga la vía vecina a las propiedades y qué tan cerca estará un predio de esta. Por lo general, el valor de los inmuebles aumenta -y por lo tanto pagarán más- si están cerca de vías que se construyen a la entrada o salida de las ciudades porque es donde se presenta la mayor congestión. Mientras que en la mitad del trayecto de las carreteras no es fácil capturar este beneficio.

Más noticias en eltiempo.com