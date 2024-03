Varias entidades estatales quedarían expuestas a ciberataques

La Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones, Ccit, en cabeza de Alberto Samuel Yohai, ha hecho un llamado para que Colombia Compra Eficiente extienda el actual instrumento de Agregación de Demanda para Software (ADS), el cual permite que entidades del Estado puedan contratar diferentes productos y servicios, entre ello soluciones de ciberseguridad, y que vence el próximo 31 de marzo.

Desde diciembre de 2023, CCE ha hecho un llamado para que las entidades del estado emitan las órdenes de compra de acuerdo con los requerimientos o necesidades que en materia de software tengan.

De acuerdo con Yohai, las entidades del estado no pueden quedar “desprotegidas” en el frente de ciberseguridad.

“Esto nos tiene muy preocupados porque las entidades no van a alcanzar a tener listo los nuevos instrumentos de Agregación de Demanda para Software. Así que entidades del Estado van a quedar en riesgo al no poder renovar sus licencias en diferentes temas(...) Pero uno de los frentes más preocupantes son los software de ciberseguridad, por ende quedarían desprotegidos hasta que no se tenga una nueva agregación. Hemos insistido en que las entidades no pueden quedar a la deriva. Nosotros hemos insistido en este tema y estamos siempre abiertos a colaborar”, agregó Yohai.

Asimismo, el presidente de la CCIT enfatizó en la urgente necesidad de lograr la prórroga de la vigencia del mencionado instrumento de agregación de demanda, teniendo en cuenta “la posible brecha de ciberseguridad que podría generarse y las implicaciones negativas que conlleva el mal uso de la información ciudadana”.

Descuentos en compras en línea Foto:iStock Compartir

“Sería un grave error dejar descubiertas a las entidades durante los meses que tardarán perfeccionando los nuevos instrumentos para la contratación eficiente de software; Colombia Compra Eficiente aún está a tiempo para corregir su decisión y evitar riesgos informáticos innecesarios”, apuntó Yohai.

El instrumento de agregación de demanda de software, el cual opera desde el 2020 y ha generado transacciones por 2,3 billones de pesos, para dejar en el mundo de las compras directas, a dedo, un bien y servicio altamente especializado.

La CCE no adelantó el proceso de modernización de este instrumento de agregación de demanda de software, tuvieron siete prórrogas.

Los problemas de ciberseguridad

Según el más reciente reporte publicado por el programa de Seguridad Aplicada al Fortalecimiento Empresarial, SAFE, de la Ccit y de TicTac, durante el 2023 se presentó una disminución del 10 por ciento en el número de denuncias por ciberseguridad, reportando 53.033 casos a nivel nacional, comparado con 65.794 en 2022.

Las ciudades capitales con mayor número de denuncias fueron: Bogotá (19.542), Medellín (5.144), Cali (3.230) y Barranquilla (1.694). Asimismo, Cartagena e Ibagué.

Por su parte, los delitos que más denuncias presentaron en 2023 fueron: hurto por medios informáticos (28.512), acceso abusivo a sistemas informáticos (10.883), violación de datos personales (9.639) y suplantación de sitios web (4.393).

“Desde el programa SAFE reafirmamos nuestro compromiso con la ciberseguridad y destacamos la importancia de continuar capacitando a las personas para fortalecer las defensas contra amenazas digitales. La ciberseguridad no solo se trata de proteger la información de las organizaciones, sino también de salvaguardar la privacidad y seguridad”, aseguró Yohai

Más noticias