Ley de financiamiento, con el camino despejado para el sí

Con reclamos de algunos sectores, como el que hizo Fasecolda, que alertó sobre un posible impuesto al ahorro pensional, la ley de financiamiento sigue su marcha en el Congreso, donde parece tener el camino despejado para la votación a favor, entre martes y miércoles, en las comisiones económicas (terceras y cuartas).



Así lo dejaron ver este lunes, en el debate del controvertido proyecto, los voceros de la mayoría de las bancadas políticas que, en consenso, señalaron que, “si bien no es la reforma perfecta, permitirá que los recortes al gasto público social no tengan que ser tan drásticos”.

Durante la jornada, que se extendió por más de 7 horas, se hicieron múltiples propuestas para intentar evitar que se llegue a la desinversión en los 13 sectores que tenían recursos asignados en los $ 14 billones que le faltan al presupuesto del 2019.



De hecho, la expectativa es encontrar recursos adicionales (hay unos $ 3,9 billones en capilla) a los 7,3 billones que suma la ponencia radicada, con otras fuentes que se estudiarán para el segundo debate, puesto que el panorama hasta ahora, indica que en el primero, la aprobación se daría con lo que hay.

Entre las propuestas está lo expresado por David Barguil, quien, con la vocería del Partido Conservador, habló de convocar al comité consultivo de la regla fiscal para solicitarle una nueva flexibilización que permita ampliar el endeudamiento en al menos medio punto del PIB.

Tumbar más beneficios

De igual manera, aún no se descarta que se sigan tumbando beneficios tributarios, toda vez que se habló de crear una subcomisión para que se encargue de revisar las cuentas y las posibilidades que puedan existir en ese sentido.



Algunas bancadas, como la liberal, la conservadora, el Polo Democrático, entre otras, insisten en una sobretasa al sector financiero, toda vez que este “aporta el 5 por ciento del PIB y participa en 36 por ciento de los beneficios tributarios”, según expresó el senador Jorge Robledo, quien pidió a los colombianos "estar con el ojo abierto, para que no se retroceda, de aquí al 14 de diciembre" a la propuesta inicial de la ley de financiamiento.

Los puntos de vista

El orador inicial fue Fernando Araújo, quien resaltó que la ponencia modificada logró que no se graven pensiones, ni se ponga a ningún colombiano que no esté declarando y pagando por impuesto de renta, a hacerlo. “El recaudo sale de la equidad”, indicó el parlamentario.



Sostuvo que solo las personas que ganan más de 40 millones de pesos mensuales tendrán que pagar un poco más y sobre temas polémicos como el IVA plurifásico a cervezas y bebidas azucaradas, indicó que “es para corregir una asimetría que existe en el sistema tributario”, de manera que todos tengan el mismo tratamiento”, pues estos dos productos son de los pocos que no tienen ese gravamen.

El IVA plurifásico es para corregir una asimetría que existe en el sistema tributario”, de manera que todos tengan el mismo tratamiento FACEBOOK

TWITTER

Durante el debate hubo más defensas que ataques a lo que queda de la ley de financiamiento y que fue destacado como algo muy distinto a lo que tenía el proyecto original. Inclusive, hasta hubo voces, como la del liberal Mario Castaño, quien dijo que "desafortunadamente el debate del IVA a la canasta familiar para devolverle a los pobres no se pudo dar desde lo técnico sino desde el populismo. Y eso es algo que tarde que temprano habrá que hacerlo".



Así, luego de las cifras destacadas por el representante Jhon Jairo Roldán, según las cuales, en la audiencia pública alrededor de la ley de financiamiento hubo 51 representantes gremiales y de la sociedad civil; 7 reuniones de coordinadores y ponentes con participación de 34 congresistas y 380 proposiciones de parlamentarios, la ponencia estaría en la recta final de su primer debate.

Fuerte susto por impuesto al ahorro pensional

Después de la alerta que lanzó el gremio de aseguradoras Fasecolda, acerca de un posible impuesto al ahorro pensional, el senador Fernando Araújo confirmó que la medida no iría en la ponencia, luego de un ajuste a la redacción del documento.



Durante el día, la advertencia la hizo Jorge Humberto Botero, presidente del gremio, quien señaló que en el artículo 68 de la ley de financiamiento se modificaba el artículo 235-2 del estatuto tributario, el cual consideraba exento un conjunto de ingresos relacionados con el sistema general de pensiones en el país.



Así las cosas, los recursos acumulados en los fondos privados (AFP), los bonos de reparto del régimen de prima media con prestación definida, los fondos para el pago de los bonos y cuotas partes de bonos pensionales, el fondo de solidaridad pensional y las reservas matemáticas de los seguros pensionales de jubilación o vejez, invalidez y sobrevivencia, así como sus rendimientos, tendrían que pagar renta, y se les aplicaría la tarifa general.



Para el dirigente gremial, ese punto golpeaba el ahorro de más de 6,2 millones de afiliados.



El Ministerio de Hacienda también informó que existía toda la disposición, tanto de los parlamentarios como del Gobierno, de atender el llamado de Fasecolda en nombre de los ahorradores pensionales.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS

EL TIEMPO