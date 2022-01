Los viajeros y las aerolíneas siguen sin tener alivio desde que empezaron las cancelaciones masivas de vuelos en la víspera de Navidad, se extendieron hasta el Año Nuevo y continuaron en estas dos semanas que han corrido del 2022. Según Flightaware.com, tan solo ayer se cancelaron más de 3.400 vuelos en todo el mundo y la tendencia es que la cifra seguirá creciendo. Para hoy, el número de cancelaciones, a la hora del cierre de esta edición, ya estaba en 1.603.



Las cancelaciones de vuelos como medida de contención del covid volvieron en noviembre cuando en África, por primera vez, se registraron casos de contagio de la variante ómicron; luego esta pasó a Europa y ahora está haciendo desastres en Estados Unidos, Asia y Latinoamérica. Por ejemplo, en Hong Kong anunciaron la prohibición del arribo de vuelos de pasajeros de ocho países: Australia, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Francia, India, Pakistán y Filipinas. Las aerolíneas chinas representan el mayor número de cancelaciones: China Eastern había anulado unos 1.000 vuelos, y Air China, 264; en ambos casos, más de la quinta parte de sus salidas.



A sus vez, la ola de cancelaciones de vuelos está llegando a América Latina. En la región, en México se cancelaron más de 60 vuelos de aerolíneas mexicanas, luego de que 87 pilotos dieron positivo por covid-19.



Es justo señalar que no todas las cancelaciones se deben por el avance de ómicron. En los EE. UU., el mal clima invernal también afectó. Lo que no está claro es cuántas de estas cancelaciones estuvieron relacionadas con el clima, cuántas con el covid-19 y cuántas con otras causas. Lo que sí se teme es que la interrupción de vuelos está en camino de convertirse en la más grave desde que se cancelaron más de 56.000 vuelos en una sola semana al comienzo de la pandemia.



“No me sorprendería si vemos que el número de cancelaciones en diciembre y enero supera las 56.000. Si seguimos viendo aproximadamente 1.000 cancelaciones por día, eso significa que estamos en camino de ver potencialmente 62.000 vuelos cancelados en estos dos meses”, le dice a EL TIEMPO Henry Harteveldt, analista de la industria de viajes de Atmosphere Research Group.



Las consecuencias económicas de esta ola masiva de cancelaciones para las aerolíneas, que ya venían muy golpeadas por los tiempos de mayores restricciones, pueden ser graves. Según Harteveldt, es posible que las aerolíneas que hicieron un mejor trabajo al cuidar a sus pasajeros no vean consecuencias. “Las aerolíneas que no trataron bien a sus pasajeros pueden ver caer la preferencia y la lealtad de los pasajeros”, asegura.



Según fuentes de Harteveldt en varias aerolíneas importantes han visto niveles muy leves de cancelaciones, pero una desaceleración notable en las reservas futuras para enero y principios de febrero. “Creo que veremos a las personas volver a reservar más cerca del viaje y no con tanto tiempo de antelación, que es un comportamiento que vimos en 2020, porque las personas querrán estar seguras de que es lo suficientemente seguro para viajar”, concluye el experto.



