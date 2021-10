¿Vacunación obligatoria para empleados? 4 de cada 10 empresas lo exigirían

En Colombia, 4 de cada 10 empresas contemplarían la opción de exigir el esquema de vacunación completo a sus empleados o nuevos talentos con el fin de garantizar la operación y mitigar el impacto del covid-19. Así lo reveló un pulso realizado por la Federación Colombiana de Gestión Humana (Acrip) y la firma Lulotec.



El informe, en el que se consultaron a 100 de las empresas más representativas del país de distintos tamaños y sectores económicos, también reveló que, hasta el momento, cerca del 55 por ciento de las empresas han comprado vacunas contra el covid-19 para aplicar a sus empleados y con ello retornar a la presencialidad.



Al respecto, Gladys Vega, presidente de la Acrip, dijo que “este pulso revela que casi la mitad de las empresas del país siente la necesidad y la urgencia de que sus colaboradores estén vacunados para reactivar la productividad y recuperarse financieramente”.



Sin embargo, Vega también recalcó que “aunque exigir la vacunación sea un anhelo para muchas empresas, la realidad es que en Colombia la legislación civil y laboral no permite la condición de las libertades individuales al momento de ejercer el libre derecho al trabajo, y en ese sentido deben tener mucho cuidado”.



Al respecto, el informe también reveló que el 15 por ciento de las empresas estarían dispuestas a no renovar un contrato laboral si el empleado insiste en no vacunarse, mientras que el 84 por ciento manifestó que no lo haría y un 1 por ciento que tendría que evaluar a fondo las razones de la decisión de no vacunarse.



Por otro lado, de las empresas que manifestaron haber comprado los biológicos para vacunar a sus empleados, casi la mitad dijo haber tenido aproximadamente un 10% de la nómina que no quiso vacunarse por motivos personales.



¿Es conveniente la vacunación obligatoria en el país?

Recientemente varias organizaciones laborales enviaron una comunicación al Gobierno Nacional solicitando que en Colombia se instalara una especie de obligatoriedad a los empleados, salvo las excepciones debidamente justificadas, con el fin de dar celeridad a la reactivación económica del país.



El tema está en el debate público, no solo en Colombia, sino en muchos países del mundo sobre cómo una decisión de este talante afecta las libertades civiles y laborales de las personas.



Al respecto, Juan Solórzano, miembro de la Junta Directiva de ACRIP, señaló que “es poco probable que un Gobierno tome la decisión de obligatoriedad sobre la vacunación, menos aún en países democráticos como Colombia. El proceso avanza y hoy damos cuenta de una gran parte de la población vacunada. Creo que la responsabilidad una vez más quedó en las organizaciones y en las personas, donde debemos continuar ayudando de forma contundente a entender las razones morales, colectivas, médicas y humanas, del porqué vacunarse es una prioridad".



Así mismo, agregó que “la libertad individual es un derecho que prima en muchos casos, salvo en casos especiales donde la labor requiere necesariamente de la vacunación, como en el sector salud, alimentos, entre otros. La vacunación para varias labores se convierte en una necesidad para el buen desempeño del colaborador".



