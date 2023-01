Si normalmente el inicio de la temporada escolar es un reto para los padres de familia en Colombia, la compra de cuadernos, lápices o morrales este año se podría encarecer aún más debido a una inflación en niveles que no se veían desde hace 23 años.



Los comerciantes ya han dado la voz de alerta por el incremento "desmesurado" de los precios de los útiles escolares. "La situación obedece al inusitado incremento del precio de las materias primas utilizadas para su elaboración y al alza del dólar", señaló Jaime Alberto Cabal, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco).



Si bien los últimos datos reportados por el Dane, los de diciembre del 2022, apuntaban a un aumento de 5,24 por ciento en la lista completa de útiles escolares, según un sondeo que realizaron los comerciantes de Antioquia en diferentes establecimientos algunos rubros puntuales están disparados.



Por ejemplo, encontraron que el precio de los cuadernos está un 472 por ciento más costoso que hace un año. De igual manera, las cartulinas han crecido un 319 por ciento respecto al 2022; el incremento de las carpetas ha sido de 245 por ciento; el de los colores, de 104 por ciento, y el de los marcadores, de 102 por ciento.

María José Bernal Gaviria, directora ejecutiva de Fenalco Antioquia, resalta que si bien es cierto que las cajas de compensación familiar suministran algunos kits escolares, así como los subsidios que brindan las empresas y los bonos de los fondos de empleados, estos alivios no resultan suficientes.



Debido a esta situación, la producción de algunos materiales escolares ha sido menor en el país, por lo que los comerciantes dicen que se podría presentar escasez. "Hacemos un llamado a los hogares para que compren anticipadamente porque también podría haber algún tipo de escasez en algunos productos debido a la menor producción en el mercado nacional", resaltó Cabal.



Aunque a las empresas de útiles escolares se les han incrementado los costos, algunas de ellas no han querido trasladar todo el aumento a los consumidores. Andrés García, gerente de mercadeo de Faber-Castell, cuenta que mientras las materias primas subieron entre 35 y 40 por ciento, la compañía solo aumentó sus productos en un 15 por ciento.



"Más del 80 por ciento de nuestros productos son importados. Con el alza del dólar y de las materias primas aumentaron los precios; sin embargo, hemos asumido una parte para no afectar al consumidor final ni a nuestros clientes", dijo García.



Del mismo modo, buscando contrarrestar el aumento de precios, en Grupo Éxito dicen que tienen diferentes estrategias que permiten a las familias alivianar su bolsillo. "Tenemos días especiales con descuentos en promedio del 30 por ciento en las principales marcas y categorías de la temporada escolar y descuentos en promedio del 40 por ciento con tarjeta Éxito o cajas de compensación", explicó María Fernanda Zuluaga, gerente de negocio de entretenimiento de Grupo Éxito.



También dice que fortalecieron su portafolio en Finlandek, marca propia de Grupo Éxito, con cuadernos, plastilinas y crayones desde 3.990 pesos y reglas, escuadras y artículos de escritorio desde 2.990 pesos.