Se estima que en Colombia, cerca de 1,3 millones de personas cuentan con un crédito de vivienda, que los bancos que atienden esta demanda tienen colocados cerca de 85 billones de pesos y que esta cartera, pese al golpe recibido por la pandemia de covid-19, crece a un ritmo real anual del 5,73 por ciento, la más dinámica después de la de consumo, según datos de la Superintendencia Financiera con corte a enero pasado.



Sin duda, esto explica las cifras récord en ventas de viviendas nuevas que se están dando. Solo el año pasado, 227.000 colombianos cumplieron el sueño de tener vivienda, 26,9 por ciento más que en el 2020, y en los tres primeros meses del presente año ya son otras 63.490 unidades comercializadas, siendo el mejor primer trimestre a nivel histórico.



A estas cifras se ha podido llegar, en buena medida, gracias a un esquema de financiación creado 50 años atrás, un 2 de mayo como hoy, muy a pesar de la fuerte oposición de algunos críticos y detractores, como Germán Botero y Miguel Urrutia, gerente y secretario del Banco de la República, la mayoría de los funcionarios de Planeación Nacional (DNP) y todos los ministros del entonces presidente Misael Pastrana, con excepción del de Agricultura, Andrés Jaramillo Ocampo.



Ese día de 1972, recuerda Eduardo Villate Bonilla, uno de sus principales impulsores junto con el repatriado profesor Lauchlin Currie; Roberto Arenas, director del DNP, y su secretario y Eduardo Rosas, entre otros, se expidieron los decretos 677 y 678, que le dieron vida al Sistema Colombiano de Ahorro y Vivienda, más conocido como Sistema Upac, nombre tomado de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac), creada para calcular tanto el costo los créditos de vivienda como la remuneración del ahorro en ese mecanismo, que muchos de quienes perdieron sus viviendas en la crisis de finales de la década de los años 90 recuerdan con desprecio, pero que otros lo ven como la alternativa que les permitió tener vivienda.



A Currie, quien ‘colombianizó’ este sistema que ya se probaba en Brasil, Chile, Argentina, Venezuela y México, no le gustó mucho que lo empezaran a promocionar como Sistema Upac, pero ante su éxito terminó aceptándolo.



Sin embargo, su despegue no fue fácil. Con el surgimiento del sistema, también se crearon la Junta de Ahorro y Vivienda (Javi) y en Fondo de Ahorro y Vivienda (Favi), que sería administrado por el Banco de la República para atender las necesidades de liquidez de las nacientes corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), encargadas de captar recursos y destinarlos a la financiación de la construcción y los préstamos para vivienda.



Pero su despegue no sería nada fácil. La primera reunión de los integrantes de la Junta de Ahorro y Vivienda, creada en el marco de la implementación del sistema, con las directivas del Banco de la República en la sede de la entidad, encargada de proveer liquidez a las nacientes CAV, hacía presagiar un camino tortuoso.



“Aquí no disponemos de espacio de oficinas para la Junta de Ahorro y Vivienda”, les dijo Miguel Urrutia a los citados miembros de la Javi, mientras que el gerente del Banco, de inmediato, señaló que “al frente del Emisor tenían unas oficinas con mobiliario adecuado” para el funcionamiento de esta y sus reuniones.



Así lo recuerda Villate Bonilla, quien comenta que “se trataba del primer piso de un edificio mal habitado, con iluminación de un patio interior al que caían basuras de los otros pisos”.

Los muebles estaban deteriorados y sucios, comenta el economista, quien señaló que a pesar de ello se citó una segunda reunión, con almuerzo incluido, a los integrantes de esa junta. La reacción fue tal que el ministro de Hacienda, presidente de la Javi, solicitó al gerente del Banco de la República facilitar una sede adecuada que terminó siendo un piso que tenía el hoy desaparecido Banco Central Hipotecario (BCH), entidad que hasta entonces era la única que prestaba para vivienda con unos subsidios muy limitados.

Nacen las CAV

Con el sistema en marcha comenzaron a surgir las corporaciones de ahorro y vivienda (CAV), siendo la primera de su género Granahorrar (1972), pero a la que le siguieron otras como Colmena, Concasa, Las Villas, Ahorramás, Conavi, Colpatria y Davivienda, las cuales, con la llegada de la fuerte crisis que le puso punto final al Upac en 1999, terminaron convertidas en bancos comerciales o absorbidas por sus matrices.

María Mercedes Cuéllar, presidenta del gremio (Icav) creado para defender e impulsar el sistema mientras estuvo vigente, señala que el sistema estaba bien diseñado, pero tenía dos problemas que siempre fueron un dolor de cabeza para el manejo de la política económica.



Uno de esos problemas, dice Cuéllar, es que “nunca se logró poner un índice de precios para calcular la corrección monetaria que reflejara la inflación, pero más que eso, su relación con la tasa de interés nominal, lo que llevó a que esa fórmula se cambiara 22 veces durante la vida del sistema, para evitar que las cuotas de los créditos crecieran más que los salarios”.



Los otros obstáculos eran, la existencia del Favi, fondo que le incomodaba al Banco de la República, pues era el responsable de proveerle liquidez a las CAV cuando se quedan cortos los depósitos del público y de recoger la liquidez cuando había exceso de estos. “Eso se volvió una especie de mesa de dinero entre todos los bancos y el sistema financiero y llevó a que, de alguna manera, el emisor no tuviera pleno control sobre los agregados monetarios”, explica la exdirectiva.



Eso llevó a ponerle en marzo de 1988 un tope de crecimiento a la corrección monetaria que durante muchos años fue del 22 por ciento efectivo anual.



El sistema convivió con esos problemas y con la oposición de aquellos economistas que consideraban que los recursos del crédito no deberían ir a compras de vivienda sino a la financiación de la industria.



Estos problemas gravitaron sobre el sistema hasta su terminación el 16 de septiembre de 1999, durante el mandato de Andrés Pastrana, hijo del presidente que cinco décadas atrás le había dado vida al controvertido Sistema Upac.

Las cinco grandes crisis

Para el economista Eduardo Villate, quien acompañó la creación y el desarrollo del Sistema Upac, no hay duda de que este mecanismo estuvo siempre acompañado, de alguna manera, por alguna crisis de diversa índole.



Recuerda que la primera tuvo lugar entre finales de 1971 y mediados de 1972, pues a pesar de la intención del presidente Misael Pastrana de aceptar las ideas del profesor Currie, no contaba con el apoyo de la mayoría de su equipo económico, pero al final, se impuso el mandato constitucional.



La segunda fue la demora en la creación de las corporaciones de ahorro y vivienda, hecho que se superó con la decisión de Jaime Michelsen, presidente del grupo Grancolombiano, que se lanzó al agua al crear Granahorrar, lo que estimuló a otros inversionistas a seguir sus pasos y fundar entidades especializadas en crédito hipotecario.



Villate señala que una tercera crisis se presentó en 1973 debido al acelerado crecimiento del índice de precios al consumidor (IPC) que dio origen a la primera modificación del cálculo de la Upac. La siguiente provino de la puesta en duda de la constitucionalidad del sistema, mientras que la quinta tuvo su origen en la actitud negativa del gobierno del presidente Alfonso López, quien contrató un análisis de algunos expertos quienes consideraron que, debido a las necesidades que tenía el país, no veían conveniente “gastar esos recursos, denominados ahorro, en consumos duraderos como oficinas, locales comerciales y viviendas (principalmente suntuarias), en vez de llevarlos a crear empleo realmente estable financiando a las pequeñas y medianas industrias, o a construir las infraestructuras básicas para nuestra producción…”

La debacle de los 90

Sin embargo, la estocada final al sistema que el profesor Currie impulsó para permitir que cientos de colombianos pudieran tener mayor acceso a una vivienda, se dio en el momento en que se decidió abandonar el IPC como factor para el cálculo de los valores diarios del Upac, el cual fue sustituido por las tasas de los depósitos a término fijo (DTF), el cual se calcula a partir del promedio ponderado semanal por monto de las tasas promedio de captación diaria de los CDT a 90 días.



Esto produjo, según Villate Bonilla, un crecimiento desbordado de los valores de la Upac que arrastró el de las cuotas mensuales para amortizar los créditos hipotecarios. Frente a esa difícil situación cientos de deudores se vieron en dificultades para pagar sus préstamos, mientras las entidades elevaron sus tasas de interés, lo que desembocó en que las deudas de las personas llegaron a valer más que los inmuebles que estaban pagando, con lo cual cientos optaron por entregar sus viviendas a los bancos.

En su momento, el valor de esas daciones en pago superó los 1,5 billones de pesos, activos que los bancos tuvieron que castigar ante la imposibilidad de venderlos, pues no había mercado debido a la crisis, que también abarcó al sector de la construcción.

Esta crisis trajo varios cambios al sistema, entre los que se cuenta la desaparición de las entidades especializadas en crédito hipotecario (CAV) a las que se obligó convertirse en bancos universales o ser parte de sus matrices bancarias.



También desapareció la Upac y se dio paso a la Unidad de valor Constante (UVR), la cual refleja el poder adquisitivo de la moneda con base en la variación del IPC (Ley 546 de 1999). Comenzó a funcionar el primero de enero del año 2000.



Esta ley también abrió la posibilidad para que las personas pudieran readquirir su vivienda, si en algún momento la entregaron como dación de pago a la entidad, entre otros alivios para los deudores afectados por la crisis.



Para María Mercedes Cuéllar el sistema ha servido para que exista el crédito hipotecario, el cual se ha ido recuperando con el tiempo. También para proveer vivienda a la población y sin duda es un mecanismo importante para el crecimiento económico.



“Me parece que la crisis (del 99) se manejó súper mal porque se le quitó liquidez a la economía con el disparo de las tasas de interés, mucha gente perdió sus casas, el sistema casi se quiebra y la economía se desplomó, es la única vez que esta ha caído tanto (cerca del 5 por ciento), además de la pandemia”, dice la economista.



Agrega que es importante que en el país haya un sistema que permita la financiación de vivienda. “En la pandemia se entregaron unos subsidio para VIS, creo que eso debió ayudar en algo a amortiguar el problema de la pandemia”.



