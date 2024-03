Lo bueno y lo malo de ser influencer: Rubigol y 'Bogotá Comidas', entre los que hablan

Cuatro influencers colombianos que tienen miles y, en algunos casos, millones de seguidores hablaron con EL TIEMPO sobre lo bueno y lo malo que hay en este negocio.

Rubigol y 'Bogotá Comidas', entre los que cuentan cómo empezaron a ser influencers, cuáles son los retos y cómo han sabido monetizar su trabajo.

'Uno tiene que ser juicioso con el tema de los impuestos para no tener multas’: Rubigol



Nicolás Rubiano Villamil, más conocido en redes como ‘Rubigol’, es un creador de contenido de 21 años que tiene más 1,8 millones de seguidores en Tiktok y alrededor de 747.000 en Instagram.

En charla con EL TIEMPO, habló de su recorrido como influencer, el cual le ha llevado a colaborar con marcas como Adidas o, inclusive, salir en comerciales de la selección colombiana de fútbol. Rubiano comentó que desde el principio los números fueron su obsesión: “Yo hacía los cálculos y decía “si gano 20 seguidores al día, en 10 tendré 200; y así llegaré a otros 2.000 y en cinco años a tal cantidad”. “Y me demoró menos de lo que esperaba”, confesó.

Nicolás Rubiano, el influencer Rubigol. Foto:Bryan Steven Melo Castillo/El Tiempo Compartir

Para el bogotano, el camino ha sido relativamente “fácil”: “Ser creador es una profesión muy chévere porque uno hace lo que le gusta, a su manera y a su tiempo”, afirma.

Sin embargo, hay cosas de su día a día que reconoce que son tediosas, como el tema de los impuestos, para lo cual tiene una contadora. “Es muy bacano el negocio, pero sé que si no soy juicioso con eso me podría llegar una multa de no sé cuánta plata de la Dian y pues hasta ahí me llegaría el jueguito”, aseguró.

Finalmente, afirmó que es consciente de su “privilegio” por trabajar en algo que le gusta y reconoció los desafíos implícitos en un contexto de aumento exponencial de la competencia: “Lo difícil es seguir siendo creativo. Si hiciera los videos que producía hace tres años ya estaría ‘quemado’ ”.

‘Para crear contenido en redes, hay que reinventarse una y otra vez’: Mariana Infante

Compartir Mariana Infante es una influencer colombiana. Foto:César Melgarejo/El Tiempo

Otra de las influenciadoras que conversó con EL TIEMPO fue Mariana Infante, conocida en redes y por sus amigos como ‘Machis’. En la actualidad, tiene más de 360.000 seguidores en Tiktok y más de 314.000 en Instagram. A pesar de estar aún estudiando ‘Marketing de moda’ hace contenido de belleza y ya ha trabajado con empresas de la talla de Carolina Herrera, Vogue cosméticos, Diesel y Tous. Sin embargo, reconoce que no trabaja con todas las empresas que acuden a ella sino que las selecciona. “Me gusta trabajar con las que me identifico”, asegura.

Para Infante, este modelo de negocio mantendrá a futuro una vigencia en medio de una evolución constante: “Hace unos años era YouTube, cuando era el auge de los youtubers; ahora es Tiktok, y siento que se va a seguir transformando”, declara.

Además, considera que este no es un trabajo “fácil” como consideran algunos, pues toca reinventarse una y otra vez. “Hay días que no tengo energía para grabar o simplemente no tengo ideas y me quedo estancada, pero me toca reinventarme una y otra vez”, confiesa.

Igualmente, dice que el dinero que recibe de cada uno de ellos dependerá de su publicidad, de cada campaña, de cuánta gente le puede reconocer o el alcance que se tenga en las redes. Respecto al tema de la declaración de impuestos a la Dian, señala que tiene un contador que le maneja todo el tema de los pagos y por ello está relajada frente a ese asunto.

‘Al principio, todo el tema de los papeles era desconocido para mí’: @bogotacomidas

Otra de las líneas del contenido son los denominados foodies o influenciadores gastronómicos. María Camila Burbano o más conocida en sus redes como ‘Bogotá Comidas’ es un ejemplo de ello.

La influencer de comidas Maria Camila Burbano Foto:César Melgarejo/El Tiempo Compartir

Esta comunicadora social le describió a EL TIEMPO cómo poco a poco comenzó a ganar seguidores hace unos tres años: “Empezaron a invitarme muchos restaurantes y no sabía qué hacer, si tenía que publicar o hacer cierto contenido para ellos”, dice. Además, confiesa que con el tiempo ha aprendido a organizar sus finanzas e incluso se consolidó como una empresa. “Al principio, todo era desconocido y no sabía si lo que estaba haciendo en materia de impuestos era correcto o no. Por eso, es muy importante tener un contador”, asegura.

Antes de meterse de lleno a este negocio, Burbano trabajó en una agencia de influencer marketing, experiencia que utilizó para definir sus estrategias de cobro en campañas: “Para las marcas y los restaurantes que me buscan para trabajar manejo tarifas diferentes, pues no le voy a cobrar lo mismo a uno que está empezando que a una marca grande que ya lleva muchos años consolidada”.

Y sobre los aparentes beneficios de publicar contenido gastronómico dice que, en realidad, son parciales: “Mucha gente ve que me invitan a comer y por eso publico y no es así; yo tengo un filtro para decidir si voy o no, y a muchos voy por mi parte y pago las cuentas. Además, hay todo un trabajo detrás”.

‘El alcance con los seguidores es importante para las marcas’: @buscandoajacinta

Compartir Jacinta Jaramillo, influencer de viajes. Foto:César Melgarejo/El Tiempo

En las redes es habitual ver cada vez más creadores de contenido de viajes, como es el caso de Jacinta Jaramillo (en redes, ‘Buscando a Jacinta’), la cual tiene más de 160.000 seguidores en Instagram. Esta barranquillera vive desde hace unos años totalmente dedicada a las redes. En entrevista dijo que, más allá del número de seguidores, es importante el alcance que se genere entre los usuarios, es decir, el engagement rate.

“Cada influenciador maneja cifras diferentes, y no es que tengamos un rango de precios. Estos dependen de un factor que se llama el engagement rate o alcance, pues hay personas que tienen 200.000 seguidores, pero tienen un alcance mucho menor que una persona que tiene 50.000 seguidores”.

Jaramillo cuenta hoy con un alcance de 5,75, el cual define como “muy alto y muy bueno”. Al traducirlo en cifras, afirma que una historia de 15 segundos puede llegar a costar 700.000 pesos, y una ráfaga de cuatro de 15 segundos cada una, lo que suma un minuto, puede costar un millón de pesos. No obstante, explica también que al tratarse de campañas, los valores “dependen del tiempo de pago del cliente”.

En su historial, la influenciadora ha contado con dos campañas con montos significativos: una de 45 millones de pesos y otra de 30 millones, ambas relativas al uso de su imagen. “A los creadores no es que nos paguen una mensualidad; nos pagan cada tanto, y eso influye en la cotización”, explicó.