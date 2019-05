'La intención fue proteger la gran inversión que había hecho United'

Tras el remezón del viernes en Avianca Holdings, que llevó a su mayor accionista a perder el voto sobre el rumbo de la compañía, la estadounidense United Airlines explicó las razones de las medidas.

Mauricio Ángel, director de Estrategia de la aerolínea estadounidense, habló con EL TIEMPO al respecto.



¿Cómo decidieron tomar control del derecho al voto sobre las acciones mayoritarias?



Como se ha venido conociendo en los últimos meses, existen ciertas condiciones que BRW debe cumplir, ligadas a los estados financieros de Avianca Holdings. Varias de estas no se están cumpliendo y, debido a eso, y con la intención de primero que todo proteger la gran inversión que había hecho United y, segundo, con la de darle un espaldarazo a Avianca, tomamos la decisión de implementar el primer paso que ya estaba preestablecido en el contrato.



Escogimos a Kingsland. Ellos, como accionistas de Avianca y dueños de Taca, conocen muy bien la aerolínea, el mercado, y pensamos que son la empresa adecuada para ayudar a Avianca en este momento. Los indicadores para el incumplimiento están ligados a temas de cobertura del colateral y al apalancamiento, es decir, al nivel de endeudamiento de la compañía y su valorización respecto al préstamo.

¿Con qué periodicidad se miraban los indicadores?



El préstamo se hizo en noviembre y lo primero que se vio fue el cierre del año pasado. Y de ahí en adelante, se hacía un control mensual.



Ante el duro entorno para las aerolíneas de A. Latina por dólar y petróleo, ¿era claro que esto podía pasar?



Las métricas no son nada diferentes a las que se utilizan en los préstamos que se hacen a este tipo de empresas. Como aerolínea, tenemos claro cómo funciona el negocio. No se incluyó nada diferente.



¿Es algo irreversible o BRW pueden recuperar el derecho al voto?



No voy a entrar en detalles. Es un tema legal que se encuentra en proceso y que apenas está empezando. Lo que hicimos fue hacer el primero y el segundo paso de todo un proceso que ya está preestablecido en el préstamo.



Existen otros pasos que hay que dejar que tengan curso, los cuales no estoy en condiciones de entrar a hablar.

El acuerdo comercial está en proceso de aprobación por los reguladores, tanto en Colombia como en otros países FACEBOOK

TWITTER

Si BRW consigue el dinero por otro lado y paga todo, ¿cambia la situación?



Es un acuerdo privado entre empresas, el cual se encuentra en un tema legal. No podemos decir más de lo que hemos dicho hasta ahora.



¿Se afecta la alianza entre las dos compañías y Copa Airlines?



Son cosas independientes. El acuerdo comercial está en proceso de aprobación por los reguladores, tanto en Colombia como en otros países. Lo que se hizo fue entre BRW y United.



¿Por qué no era claro que el mayor socio podía perder el derecho al voto?



Todo es parte de un contrato y BRW lo tenía claro. Cuando firmó el contrato tenía claro cuáles eran los pasos que se iban a seguir en caso de que hubiera incumplimiento.



Además del 3 % de interés anual, ¿cómo es el plan de pagos del crédito?



Son siete años, con dos años de gracia. El primer pago es en el 2021.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios - EL TIEMPO

En Twitter:@omarahu