El Ministerio de Minas y Energía está estructurando con la Unión Europea y la Asociación Hidrógeno Colombia un programa de inversiones para la industria del hidrógeno verde en Colombia y se espera que en el segundo semestre de este año salga el primer grupo de proyectos beneficiados.



"Estamos aterrizando unos proyectos que puedan facilitar el diseño del sistema del hidrógeno verde en todos sus componentes en Colombia y que también atiendan las necesidades de los mercados internacionales y, en particular, del mercado europeo", explicó Alberto Menghini, delegado de la Unión Europea.



En el marco de este programa se busca diseñar la hoja de ruta de financiación del hidrógeno verde en Colombia e identificar, junto con Asobancaria, los modelos de negocio y de financiación para apoyar el despliegue del hidrógeno verde.



"Como Unión Europea nos ponemos unas metas muy ambiciosas, sobre todo a raíz de la necesidad y de la ambición de descarbonizar nuestra economía en 2050 y de diversificar nuestras fuentes energéticas, en particular, la dependencia del gas ruso", agregó.



A través del European Investment Bank (EIB) se financiará la infraestructura del hidrógeno dentro de la Unión Europea, al igual que iniciativas para la producción y transporte hacia Europa. El propósito es que a 2030 haya 10 millones de toneladas de hidrógeno verde producidas en Europa y 10 millones de toneladas importadas de países no europeos.



El Banco Europeo del Hidrógeno tiene un presupuesto inicial de 800 millones de euros y lo que más se está priorizando son "las ideas, la planificación y con eso buscamos movilizar la financiación", dijo Alberto Menghini.

El potencial de Colombia

El embajador de Reino Unido en Colombia, George Hodgson, manifestó que en el país hay una presencia fuerte de compañías británicas que tienen interés en invertir. "Las empresas ven la visión de la ministra (Irene Vélez) y del presidente Gustavo Petro en crear una industria de hidrógeno verde", dijo.

Aunque se trata de proyectos de largo plazo porque se deben hacer cambios estructurales, el diplomático considera que a través de alianzas con empresas británicas se puede trabajar para desarrollar la industria de este energético.



Entre tanto, José Antonio Vargas, presidente de WEC Colombia, señaló que el potencial que tiene el país para exportar hidrógeno de bajas emisiones puede ser equivalente a los ingresos que se recibe hoy por la industria de carbón: cerca de 5.000 millones de dólares.



Además, según el embajador británico, en el país hay un gran potencial para la producción de fertilizantes a través del hidrógeno.



Sin embargo, hoy en día existe un gran reto relacionado con los costos, ya que producir un kilogramo de hidrógeno verde puede costar de 4 a 6 dólares, mientras que el gris que se produce en las refinerías de Ecopetrol cuesta 1,2 dólares. "Tenemos que avanzar raídamente para cerrar esta brecha de competitividad", resaltó José Antonio Vargas.



José Antonio Vargas, presidente de WEC Colombia, también señaló seis líneas de trabajo en los que se debería enfocar el Gobierno nacional para impulsar la industria del hidrogeno en el país y aprovechar el gran potencial que existe.

Generar incentivos económicos Adoptar estándares internacionales en los certificados de origen Promover la adopción del hidrógeno en todas las industrias, particularmente en las que son más difíciles de descarbonizar, como los sectores químico, petrolero y transporte pesado. Promover tratados de comercio para la exportación de hidrógeno Remover los posibles sobrecostos en la producción Promover el desarrollo de la infraestructura portuaria

El delegado de la Unión Europea también manifestó que es clave crear un una cadena de valor, es decir, producción, almacenamiento y transporte. "No es algo sencillo, se necesita sentar todos los actores: institucionalidad, financiamiento, mercado y tecnología", agregó.



Colombia tiene potencial de exportación que podría llegar a 4 millones de toneladas de hidrógeno verde en el 2050, aun supliendo el consumo nacional que sería de 2 millones de toneladas.



Pero para hacer parte de este mercado es indispensable construir una infraestructura para la generación y transmisión de energías renovables no convencionales, ya que sin esto es imposible producir el hidrógeno.



Además de desarrollar una infraestructura nueva para desplegar la red de electrolizadores y fortalecer la infraestructura portuaria. "Todas son asignaturas pendientes, sin su desarrollo no vamos a conseguir apuntalar el crecimiento del hidrógeno", dijo el presidente de WEC Colombia.