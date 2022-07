Durante el 2021 la pandemia por covid-19 generó estragos no solo en la salud de las personas, sino que afectó a consumidores y prestadores de servicios por las contingencias que generó.



Mientras que el 2021 avanzaba y el mundo aún se adaptaba a la nueva normalidad, Positiva Compañía de Seguros trabajaba sin descanso para ofrecer los mejores servicios y para agilizar procesos que antes requerían de la presencialidad que la pandemia había eliminado.

La aseguradora se destaca en el país como la única ARL estatal y la única que llega a lugares donde ningún otro seguro llega. Jorge Silva, vicepresidente técnico, cuenta que entre sus clientes se encuentran las empleadas del servicio doméstico, madres comunitarias o estudiantes del sector salud que fueron unos de los más expuestos y afectados por el covid y que suelen ser poblaciones poco atractivas para otras compañías.



Silva afirma orgulloso que en medio del caos lograron apoyar a quienes se contagia- ron del virus y debieron sus- pender sus labores pagando $67.301 millones correspondientes a más de 85.000 incapacidades temporales y $43.929 millones en más de 3.700 incapacidades permanentes parciales.



Sin embargo, hubo para quienes una incapacidad no fue suficiente, por eso Positiva acompañó a las familias que perdieron a uno o más de sus integrantes con apoyo psicológico, que está disponible para afiliados y no afiliados en su página web, y con auxilios funerarios por un valor de 674 millones de pesos.



Silva relata cómo en la actualidad los animales no son tenidos en cuenta solo como mas- cotas, sino que se consideran parte de la familia, por lo cual la ARL también los incluyó dentro de sus pólizas en el momento de un fallecimiento.



Los pensionados han sido otros de los grupos de beneficiarios que ha atendido la ARL y es que durante el 2021 se pagaron 132.393 pensiones logrando un 97 por ciento de bancarización y más de 198.000 Beneficios Económicos Periódicos (BEPS) pasando así de un 0 por ciento de beneficiarios bancarizados a un 89 por ciento al cierre del año.

¿Y después del contagio?

Una vez superado el covid aparecen las secuelas que en ocasiones pueden limitar el desarrollo de la vida normal de una persona. Durante el año pasado la ARL atendió a 22. 794 trabajadores de los cuales tuvo que rehabilitar de forma integral a 647.



Y es que una de las necesidades más latentes en los pacientes post Covid es la recuperación de sus funciones respiratorias, conscientes de eso, en Positiva crearon el programa de rehabilitación cardiopulmonar. Además, 13.748 usuarios que necesitaron rehabilitación a causa de situaciones diferentes al virus también fueron atendidos con éxito.



El vicepresidente técnico de la ARL le contó a este diario que durante el 2021 se presentaron más de 61.000 casos de contagios de covid y, anticipándose a esta cifra, la compañía reservó 205.000 millones de pesos para atenderlos.



“El covid es el siniestro más grande que hemos tenido que enfrentar y siempre, ante un siniestro, cada compañía de seguros por norma debe retirar el dinero y reservarlo para su atención, ya que debe estar disponible para cubrir la contingencia”, relató Silva.



Además, para quienes han requerido rehabilitación de tipo psicológico fue creada la Unidad Postcovid en la que les brindan apoyo en salud mental a los trabajadores que han presentado crisis tras el encierro al que todo el mundo tuvo que enfrentarse y que necesitan atención para poder tener un proceso exitoso de reintegración laboral.



Para entender un poco la situación de quienes han sufrido alteraciones en su psiquis después del confinamiento, Silva explica que incluso hubo niños y adolescentes que temían volver de forma presencial a las instituciones educativas al pensar en exponerse al ruido o a la interacción con sus compañeros, lo que los llevó a pasar por episodios de ansiedad.



Debido al aumento de este tipo de situaciones Positiva hoy cuenta con 36 prestado- res, a través de los cuales ofrece servicios de teleconsulta y telemedicina con especialidades de psiquiatría y psicología, además de medicina general, medicina laboral, medicina física y rehabilitación, lo cual también representa un avance en el tema.

Este servicio no solo se destaca por cubrir una de las necesidades más latentes de esta época, sino que resulta relevante ya que tanto afiliados como no afiliados pueden acceder a él a través de la página web de la compañía de forma gratuita.

Más resultados

Otro de los logros que tuvo la ARL durante el 2021 está directamente relacionado con el co- vid, pues al inicio de la pandemia solo contaba con un laboratorio para atender pruebas para detectar el virus y a hoy ha formalizado contratos con más de 28 laboratorios a nivel nacional para atenderlas y generar diagnósticos.



Antes del 2020 gran parte de la población pedía la virtualización de servicios, pero no fue hasta que llegó la pandemia que la petición se convirtió en una necesidad de clientes y prestadores de servicios.



Y la ARL atendiendo las solicitudes de los usuarios y aprovechando la virtualidad, desarrolló el formulario electrónico, para que los usuarios pue- dan radicar sus reclamaciones económicas lo cual a la fecha genera un registro del 72 por ciento. Así mismo habilitó la línea de atención 24/7 a la cual los afiliados pueden acudir en cualquier momento del día para gestionar sus solicitudes.



En términos de gestión reportó más de 149.000 accidentes de trabajo y enfermedades laborales, calificó cerca de 172.500 usuarios con pérdida de capacidad laboral, atendió a 141.548 usuarios en emergencias, otorgó más de 912.000 autorizaciones de servicios médicos asistenciales y aprobó 128.781 fórmulas médicas.

De acuerdo con la ARL, para pagar todos estos servicios fue necesario lograr la gestión de más de 588.000 facturas recibidas a sus proveedores de red asistencial equivalentes a $176. 109 millones.



Gracias a esta gestión, Positiva dispone de un prestador de servicios médicos con 120 se- des a nivel nacional en las cuales se evalúa el estado de salud de cada persona antes de suscribir las pólizas de vida.