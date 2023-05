Si Colombia no hace una transición energética de forma ordenada y sin tener en cuenta los impactos que habría en los demás sectores que tienen relación con los hidrocarburos y minería, tendría que pagar un costo bastante alto: más de 160 billones de pesos, según estimaciones de Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo.



Para evitar esto, manifiesta que es necesario que la incorporación de la energía eólica y solar a la matriz energética se haga de manera razonable con los costos, teniendo además una complementariedad de la generación a carbón y a gas natural.



Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo Foto: ACP

La transición energética hay que hacerla, pero pensando en periodos

"Esto no es para decir que la transición energética no se debe hacer, por supuesto que se debe hacer, pero si no se hace de manera ordenada abrimos costos muy importantes para el aparato productivo. La transición energética hay que hacerla, pero pensando en periodos de largo aliento, pensando en décadas, no en periodos de Gobierno", agregó Mejía.



El director ejecutivo de Fedesarrollo también coincide con el presidente de la ACP, Francisco José Lloreda, respecto a que la transición energética no se puede hacer sin la industria del petróleo y del gas natural, teniendo en cuenta que este sector el 57 por ciento del total de los dólares que ingresan al país por exportaciones provienen del sector minero energético.



Además, es una gran fuente de generación de recaudo, ya que aproximadamente el 10 por ciento de los ingresos totales del Gobierno nacional proviene del sector minero energético. Por ello, las regalías van a ser fundamentales para solucionar problemas en las regiones y para financiar la transición energética.



"El sector mino energético tiene que ser complementario y debe servir como fuente para financiar una transición energética, que, por supuesto, es absolutamente necesaria", dijo el director ejecutivo de Fedesarrollo durante el III Foro ACP: Hechos de Sostenibilidad.



Otro riesgo que traería hacer una transición energética acelerada e irresponsable estaría en la generación de empleo y el producto interno bruto (PIB) de los departamentos.



Las afectaciones en el crecimiento económico podrían superar el 1 por ciento y se podría perder entre el 10 o 13 por ciento del total del empleo formal, porque el sector minero energético es uno de los mayores generadores de empleo en el país.



"Esto para poner sobre la mesa la importancia de hacer escenarios razonables de transición energética, que no pueden ser de corto plazo sino de mediano y largo plazo que garanticen acelerar la transición, pero haciéndolo de manera responsable, no solamente desde el punto de vista macro, sino también desde los impactos en los departamentos productores", señaló Mejía.



A Luis Fernando Mejía también le sigue preocupando la incertidumbre que existe actualmente en el país por la no firma de nuevos contratos petroleros, como lo ha manifestado en varias ocasiones la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez.



"La ventana para que Colombia pueda aprovechar los recursos de petróleo y gas natural que tiene en el subsuelo se está agotando. No podemos darnos el lujo de decir que se pare la actividad cuatro o cinco años y que luego un nuevo Gobierno decida que se hace", agregó.