El miércoles pasado se podía palpar el nerviosismo en los pasillos de los pisos de negociación de las entidades locales que operan en los diferentes mercados financieros. Antes de iniciar la jornada, las bolsas europeas estaban en rojo a la espera del dato de inflación de Estados Unidos. Era miércoles 13, pero por la ansiedad que se vivía, bien podría haber sido martes. El dólar había alcanzado su máximo histórico en la jornada anterior, con una tasa de cambio de cierre de 4.625 pesos, después de haber alcanzado la cifra más alta registrada de 4.663. La tasa representativa del mercado, que corresponde al promedio de las transacciones de compra y venta de dólares, fue de 4.627,46 para ese miércoles, acumulando una pérdida de 538 pesos por dólar en solo dos semanas.

La cifra de inflación para junio en Estados Unidos se dio a conocer a las 8:30 a. m., hora de la costa este de dicho país, 7:30 a. m., hora local, y resultó ser más alta de lo esperado. Los analistas anticipaban una inflación anual de 8,8 por ciento. La cifra oficial fue de 9,1 por ciento, la mayor en las últimas cuatro décadas. La reacción del mercado internacional no se hizo esperar. El euro se cotizó por debajo de la paridad con el dólar, la bolsa en Estados Unidos reaccionó rápidamente a la baja y la cotización del crudo cayó por debajo de los 100 dólares por barril. Por su parte, las tasas de los títulos de deuda estadounidense de corto plazo se dispararon al alza con la presunción de que este dato llevaría a la Reserva Federal a incrementar sus tasas a un ritmo mayor. El mercado posponía, una vez más, la ansiada noticia de que el choque inflacionario había alcanzado un techo.

El mercado oficial de divisas en Colombia estaba cerrado en el momento en que se conoció dicha estadística, pero los operadores y analistas se preparaban para otra jornada en rojo. Lo previsible era una devaluación del peso hacia niveles de 4.700. La apertura llevó el dólar a niveles de 4.649 y rápidamente la divisa alcanzó un nuevo máximo histórico de 4.670. Hasta ahí parecía otro capítulo más de crónica de una muerte anunciada versión peso colombiano. No obstante, como los mercados no están exentos de su propio drama y de giros fortuitos, cuando todo estaba dado para otra jornada fatídica, los flujos y el sentimiento cambiaron de repente, con la tasa de cambio ganando 191 pesos, alcanzando una cotización mínima de 4.479 y un nivel de cierre de 4.490.

Sorpresivamente, el peso recuperó algo del terreno perdido. Muchos de los operadores financieros se miraban con cara de asombro y con un sentimiento de alivio, como soldados después de una cruel batalla. Los analistas económicos hacían peripecias en sus llamadas con clientes para explicar la súbita corrección del mercado.

Las razones de esta corrección son inciertas. Toma de utilidades de varias entidades, en particular de inversionistas extranjeros, un cambio en el flujo de los inversionistas institucionales, como los fondos de pensiones, o incluso el rumor de que el Ministerio de Hacienda operó en el mercado cambiario vendiendo divisas, hacen parte del abanico. Las monedas de otros países emergentes también se apreciaron, aunque menos, lo cual sugiere que parte de la explicación yace en los flujos externos. Quizás la explicación más cierta y menos precisa es que el peso colombiano no aguantaba un golpe más, después de una racha de 9 días consecutivos en rojo.

Mientras el peso y otras monedas emergentes tenían un alivio, los mercados internacionales seguían moliendo las cifras de inflación en Estados Unidos, tratando de entender sus implicaciones en materia de tasas de interés y crecimiento. El aumento en los precios de la canasta de consumo, tanto allá como acá, refleja la crisis de la cadena global de producción y la guerra en Ucrania. Analistas y hacedores de política temen que, frente a una ronda inicial de mayores precios de bienes, Estados Unidos esté transitando hacia una inflación de servicios y de salarios, que podría ser más persistente. Un ejemplo cada vez más citado es el precio de los alquileres, que durante junio tuvo el aumento mensual más alto desde 1986, aportando 22 puntos básicos a la inflación de 9,1 por ciento en dicho país.

Un choque más persistente, y que promueva una espiral inflacionaria entre salarios y precios de bienes y servicios, requerirá que la autoridad monetaria norteamericana aceleré el ritmo de incrementos en tasas. Una vez conocida la cifra de inflación, los mercados han empezado a incorporar la posibilidad de un aumento de 100 puntos básicos, un punto porcentual, en la próxima reunión de la Reserva Federal. El escenario básico continúa siendo el de un incremento de 75 puntos básicos, pero mientras los datos no confirmen que buena parte de las presiones inflacionarias ya han alcanzado techo, los mercados seguirán angustiados por los aumentos de tasas de interés y su efecto en la economía global.

Los temores de recesión en Estados Unidos son cada vez más justificados. Europa ya se encuentra sumida en terreno recesivo como resultado de la guerra en Ucrania y la interrupción inminente del gas proveniente de Rusia, lo cual generará una crisis energética sin precedente en el Viejo Continente.



Por su parte, se espera que China crezca a una tasa muy inferior este año, la mitad de la observada en 2021, como resultado de las nuevas olas de contagio de covid. El escenario de recesión global luce cada día más probable. En un contexto de inflación global y bajo crecimiento preocupa la suerte de muchos países emergentes, que usaron activamente la política fiscal y monetaria para mitigar los efectos adversos de la pandemia en sus economías, pero ahora tienen baja munición para enfrentar una nueva crisis.

Con el fantasma de la recesión global presente, los mercados financieros locales iniciaron operaciones el jueves pasado con la tensa calma propia de una batalla que se ha ganado con más suerte que otra cosa. La divisa abrió el jueves a un nivel de 4.550 y, después de alcanzar un máximo de 4.584, cerró a la baja en niveles de 4.492. Otro día de calma.

Sin embargo, mientras los operadores del mercado cambiario disfrutaban de un día relativamente tranquilo, sus colegas de los mercados de renta fija vivían una jornada para el olvido. Los títulos de deuda pública denominados en pesos, los TES tasa fija, tuvieron ese jueves una de las peores caídas de su historia reciente. La variación promedio de la curva de TES en tasa fija fue de 83 puntos básicos, un aumento mayor a otras jornadas de estrés financiero, como los días iniciales de la pandemia, o el día que el país perdió el grado de inversión. En particular, los TES tasa fija con vencimiento en 2024 aumentaron 85 puntos básicos, mientras que aquellos con vencimiento en 2032 aumentaron 95 puntos básicos, casi un punto porcentual en un solo día. Este tipo de movimiento es atípico. Países vecinos no experimentaron un aumento de tasas de esta magnitud durante la misma jornada. En la referencia a 10 años, Perú tuvo un aumento de 6,5 puntos básicos; Brasil, de 9, mientras México tuvo una caída casi imperceptible de un punto básico. Chile, por su parte, no experimentó ningún cambio.

No hay una explicación satisfactoria ni para la fecha ni la magnitud de la caída del mercado de TES del jueves pasado. Los mercados de renta fija han sufrido en los últimos meses una importante desvalorización, en la medida que los inversionistas demandan tasas más altas como resultado de una inflación en aumento, perspectivas de tasas de interés de corto plazo más altas, y en anticipación de menor crecimiento económico.

El mercado de TES de Colombia viene de capa caída desde enero del año pasado. El título con vencimiento en 2024 narra bien la historia. Estos títulos se cotizaban a una tasa de 4,8 por ciento prepandemia. Con la llegada de los primeros casos de covid al país, y las medidas para reducir su propagación, estos títulos alcanzaron un máximo de 8 por ciento en las jornadas de mayor estrés financiero de marzo de 2020. Superado el nerviosismo inicial, y en la medida que la reapertura de la economía tomaba fuerza, los TES 2024 buscaron tasas mínimas de 3 por ciento, donde se encontraban en enero del año pasado. Pero desde allí, solo ha habido una dirección para dichas tasas: hacia arriba. Primero con la anticipación y posterior noticia de la pérdida de grado de inversión, y después con la abrupta caída de la reforma tributaria, el paro nacional y la incertidumbre electoral. Los TES 2024 han escalado una empinada cuesta de niveles de 3 al 11,7 por ciento observado el jueves pasado.

El viernes, tras una semana difícil, los mercados, tanto de peso como de TES, tuvieron una ligera corrección. Sin embargo, queda la sensación de que la turbulencia no ha terminado. En la medida que nos aproximemos a la reunión de la Reserva Federal el 27 de julio, los temores de inflación, tasas al alza y recesión se harán presentes otra vez en las pantallas de los operadores financieros.

El ciudadano de a pie sigue con preocupación las noticias financieras. El peso débil es una señal efectiva de alerta para los hogares colombianos, en particular para aquellos que ven reducidas sus posibilidades de viajar, estudiar en el exterior o comprar artículos importados. La subida de la tasa de los TES tiene una menor afectación en la psiquis de los consumidores, pero sus efectos pueden ser igual o tanto más adversos sobre las familias colombianas. Este aumento de tasas eventualmente se traducirá en créditos de consumo e hipotecarios más onerosos. El costo de financiamiento de las empresas también irá en aumento, lo cual tendrá un efecto negativo sobre los proyectos de inversión y la creación de empleo.

Esta difícil coyuntura nos encuentra en medio de la transición de gobierno, donde los actuales funcionarios tienen pocos incentivos para tomar decisiones, pero los recién designados todavía no tienen competencia para actuar. Esperemos que el gobierno electo lea adecuadamente el retador contexto económico y desde el primer día dé señales de tranquilidad.



JOSÉ IGNACIO LÓPEZ

Director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana.

