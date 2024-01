¿Somos menos de los que creíamos? / Análisis de Ricardo Ávila

Cuando cualquier persona abre la página web del Dane, el primer dato que aparece es el de la población total de Colombia: 52’215.503 personas en 2023, afirma la entidad. Dicho número es unas cuatro veces mayor que el de 1950 y es el doble del calculado en 1977. Al comenzar el siglo la cifra superó los 39 millones, mientras que el nivel simbólico de los 50 millones se habría sobrepasado en 2020.

Una mirada rápida a tales datos indica que la progresión es cada vez más lenta. Según las proyecciones oficiales, actualizadas el pasado mes de marzo, hacia 2050 el número de colombianos llegaría a un pico cercano a los 57 millones y empezaría a disminuir de manera gradual a partir de ese entonces. El pronóstico es muy cercano al que hace una oficina de Naciones Unidas encargada del asunto.



La razón de que la pendiente demográfica sea cada vez menos empinada es el descenso en las tasas de natalidad, un fenómeno que se observa en buena parte del mundo. Para ponerlo en términos simples, el crecimiento vegetativo necesario para que el número de personas no disminuya en cualquier sociedad necesita alcanzar un promedio de 2,1 hijos por cada mujer en edad fértil.



Pero ese no es el caso en decenas de países. Europa cruzó ese límite en 1975; China, a comienzos de los 90; y Brasil, en los albores del siglo. Incluso India, la nación con más habitantes en el planeta, cayó a menos de dos hijos por mujer en su más reciente censo.



Si esa circunstancia se prolonga, la superpoblación dejará de ser un problema para las generaciones venideras. De acuerdo con Dean Spears, vinculado a la universidad de Texas, la humanidad llegará a un máximo de 10.000 millones de personas hacia 2080 –2.000 millones más que ahora– y caería a una quinta parte de ese guarismo a lo largo de los siguientes 300 años.



De vuelta a Colombia, no es necesario mirar tan lejos para intuir que la curva propia cambiará de sentido. El motivo es que la variación en nuestros parámetros demográficos parece ser mucho más acelerada de lo que se pensaba. Y si a eso se le suma la emigración de ciudadanos hacia otros lugares es muy probable que la cantidad de individuos que residen en el país ya esté disminuyendo en números absolutos.

​

Esclarecer si eso es así exige un trabajo concienzudo, tanto por parte de las instituciones públicas como de la academia. Y ello debería ser una prioridad, pues la demanda de servicios educativos, de salud o la sostenibilidad del sistema de pensiones, entre otros puntos clave, estará determinada por el tamaño y la distribución de edades de la población colombiana.

Lo que suma

En la tercera semana de diciembre el Dane reportó una serie de estadísticas vitales que evidencian la profundidad de lo ocurrido. Según la entidad, en 2022 se registraron 573.625 nacimientos, 7 por ciento por debajo del año precedente y muy lejos del máximo histórico de 752.834 alcanzado al comenzar el presente siglo, cuando la población total era mucho menor.



No menos llamativo es que la descolgada continúa. Entre enero y octubre pasados la suma registrada fue de 428.355 recién nacidos, casi 50.000 y 10 por ciento menos que en el mismo periodo del año previo. Si bien en el último bimestre del calendario usualmente hay una buena cantidad de partos, todo apunta a que el dato definitivo para 2023 apenas superaría el medio millón.



Lo anterior quiere decir que la tasa global de fecundidad entró en barrena, pues mientras en 1990 llegó a 2,96 hijos por mujer fértil, ahora sería inferior a 1,4 hijos, que fue el nivel del año pasado. Desde 2011 el país está por debajo del nivel de remplazo de 2,1 hijos por mujer y cada medición sucesiva muestra un guarismo inferior.



A primera vista esa diferencia no dice mucho, pero las proyecciones oficiales para las próximas décadas se construyeron con un escenario promedio de 1,59 para 2030 y de 1,43 hijos por mujer para 2070. Puesto de otra manera, la caída de la natalidad en Colombia se habría adelantado casi medio siglo frente a lo estimado.



Al respecto no faltará quien diga que ese puede ser un bache temporal. Aunque siempre pueden existir altibajos, la experiencia internacional muestra que la tendencia apunta hacia una sola dirección: más individuos solitarios, más parejas sin hijos y más familias pequeñas.



Dentro de las explicaciones para que eso sea así se encuentran factores económicos, sociales y culturales, que van desde el costo de educar y cuidar a un niño hasta la mayor inserción femenina en la fuerza laboral, pasando por la preocupación creciente sobre el estado del mundo. Lo que pase con el empleo, la revolución tecnológica, el calentamiento global o la escasez de recursos es motivo de ansiedad para muchos.



Tampoco se puede olvidar que la proporción de la población colombiana que habita en zonas urbanas es una de las más altas del planeta. En la medida en que la gente se concentra en pueblos y ciudades la fertilidad disminuye por cuenta de la falta de espacio, tiempo y posibilidades de mantener un hogar numeroso.



Como si lo anterior no fuera suficiente, todo indica que la pandemia significó un punto de quiebre. Ya sea el sentimiento de vulnerabilidad o la reclusión en espacios cerrados debido al aislamiento y el teletrabajo, lo que se ha visto en muchos sitios es un bajón en los nacimientos que persiste así hayan llegado las vacunas.



Y en el caso particular de Colombia resulta importante mencionar el impacto de la diáspora venezolana, que durante unos años ayudó a maquillar la realidad demográfica. Para comenzar, porque la llegada de cerca de dos millones de personas, en su mayoría menores de 40 años, hizo que la población total aumentara en un lapso muy corto.



Adicionalmente, los nacimientos de madres no residentes en el territorio nacional –incluyendo las inmigrantes– llegaron a representar el 12 por ciento del total en 2020 y 2021. Desde 2018 el acumulado correspondiente a los venidos de afuera asciende a casi 300.000 bebés.

Facebook Twitter Linkedin

Los nacimientos siguen cayendo en el país de manera sostenida. Foto: Archivo EL TIEMPO

Y lo que resta



Sin embargo, así como en la presente década los nuevos colombianos suman algo más de 2,2 millones, también hay que considerar al millón que partió para siempre en el mismo lapso. La presencia del covid-19 elevó el número de fallecimientos, pues los 315.298 decesos contabilizados en 2021 –cuando los contagios llegaron a su punto más alto– implicaron un alza del 50 por ciento frente a los registros de 2019.



Desde entonces los registros vienen bajando. Entre enero y octubre pasados las defunciones fueron 220.575, una caída del 8 por ciento frente a igual periodo de 2022. En general, la mortalidad volvió a ser la de antes y se concentra en los mayores de edad, aunque la violencia afecta al grupo de los hombres jóvenes.



Sobre el papel, pareciera que la población que vive en Colombia sigue en aumento pues el saldo neto entre nacimientos y muertes es positivo. Pero esa visión desconoce la salida de personas, algo sobre lo cual hay estadísticas parciales que son suficientes a la hora de pensar que estamos perdiendo gente.



Para llegar a esa conclusión hay que concentrarse en los dos últimos años, cuando se levantaron las restricciones de movimiento ocasionadas por el coronavirus. Según datos procesados por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos (Cerac), a partir de las estadísticas de Migración Colombia, entre 2022 y 2023 habrían salido del territorio nacional cerca de un millón de ciudadanos colombianos por aeropuertos y pasos fronterizos regulares.



Dicha cuenta no incluye a los oriundos de Venezuela que estaban en el país y decidieron irse a otro lugar o regresar a su sitio de origen. Al respecto no hay más que evidencias circunstanciales, junto a los reportes provenientes del Darién que muestran cómo el flujo de individuos que hacen la difícil travesía hacia Panamá habría superado el medio millón el año pasado.



Dentro de ese grupo, la mayor proporción correspondería a venezolanos. Un informe de Human Rights Watch publicado en noviembre sostuvo que desde enero de 2022 unos 440.000 oriundos de la nación vecina habrían atravesado la selva chocoana en dirección a Estados Unidos, aunque es imposible saber cuántos se encontraban radicados en el país.



Por otra parte, hay que tener en cuenta a los colombianos que cruzan por tierra y de manera irregular a otros Estados. Los enclaves que existen en Ecuador, Perú, Chile y Argentina son importantes –algo que se ve en los flujos de remesas– y seguirían en aumento. De otro lado, la Defensoría del Pueblo aseguró hace un mes que unos 16.000 conciudadanos habrían pasado por el Tapón del Darién en 2023, el triple de un año atrás.



Una fuente adicional que confirma el intento de más gente que busca ingresar en el país del norte es el Departamento de Seguridad Territorial de Estados Unidos. Según la entidad, Colombia es el segundo país con más detenidos –especialmente por motivos migratorios– después de Nicaragua y el cuarto con más deportados, solo superado por los originarios de Guatemala, Honduras y México.



“Hacemos parte de una creciente migración hacia las economías más necesitadas de trabajadores, por su propia transición demográfica”, explica el profesor de la Universidad Javeriana y director del Cerac, Jorge Restrepo. “La fortaleza de las divisas y la mayor oferta relativa de bienes públicos en naciones más prósperas, incluyendo seguridad, educación y habitabilidad de las ciudades, son factores adicionales de atracción”, añade el académico.



Junto a tales atractivos, aparecen la falta de oportunidades laborales, la poca movilidad social o el costo de la vivienda en economías emergentes. “También uno puede aventurar que la desesperanza y la poca confianza en los dirigentes políticos alientan a muchos colombianos, sobre todo jóvenes, a intentar suerte en sitios más diversos y abiertos al emprendimiento y la innovación”, agrega Restrepo.



Sea cual sea el motivo, los números son elocuentes. Entre enero de 2022 y octubre de 2023 nacieron cerca de un millón de personas en Colombia, mientras que en ese lapso fallecieron 461.935 individuos. El saldo a favor de 540.000 individuos desaparece cuando en la ecuación se incluye a aquellos que migraron, con lo cual es altamente factible que no seamos los 52 millones largos que dice el Dane, sino unos cuantos cientos de miles menos.



Y ello constituye una transformación radical que necesita ser estudiada y entendida. Para comenzar porque las decisiones de política pública requieren adaptarse a una realidad muy distinta de la que se creía y tomarse sobre bases ciertas. Por ejemplo, la viabilidad de las reformas propuestas por la administración Petro se altera bajo un escenario demográfico distinto.



Adicionalmente, este proceso en marcha trae oportunidades, por cuenta no solo de los mayores ingresos de divisas provenientes de quienes partieron, sino por la creación de vínculos comerciales y la llegada de inversiones en áreas como la finca raíz. Aun así, el balance será distinto si hay canales que faciliten las cosas frente a la opción de que cada cual se defienda como pueda.



Pero igualmente hay costos debido a lo que significa la fuga de cerebros y la ausencia de brazos que ya no generarán riqueza localmente. Así la presión sobre el empleo sea menor, la economía tenderá a crecer más lento y los recaudos de impuestos serán menores.



Más desafiante todavía es examinar los efectos múltiples que se derivarán para una sociedad con una natalidad en picada, jóvenes que se van de manera definitiva y una mayor longevidad de los que se quedan. Si bien es cierto que nada sucederá de la noche a la mañana, y que las circunstancias pueden cambiar de un momento a otro, sería un error garrafal desconocer que todo apunta a que Colombia no es ni será como la imaginábamos hasta hace poco.



RICARDO ÁVILA

Especial para EL TIEMPO

En X: @ravilapinto

Más noticias