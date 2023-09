La Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía) advirtió que el creciente aumento en los precios del gas natural, las restricciones de suministro y la falta de claridad sobre la reservas, están destruyendo la demanda en Colombia.



Adicionalmente, la confiabilidad en el corto y largo plazo se estaría viendo comprometida, debido a que no se cuenta con un marco que genere competitividad para los sustitutos del gas natural.



"Si observamos la dinámica en los casos de fuerza mayor, la demanda siempre termina pagando una firmeza no segura, acompañada de precios de combustibles sustitutos que son tres o cuatro veces más altos que los valores de contrato", aseguró Diego Jaramillo, presidente del Consejo Directivo de Asoenergía.



Además, manifestó que la propuesta de la nueva metodología de comercialización, desafortunadamente, no apunta a buscar eficiencia, sino que impacta aún más al sector industrial.

Diego Jaramillo, presidente del Consejo Directivo de Asoenergía. Foto: Asoenergía

Asoenergía también reiteró el llamado que durante los últimos meses ha realizado frente a la confiabilidad y accesibilidad a la energía eléctrica. "Son temas altamente

discutidos, pero con baja acción, se está́ profundizando el agotamiento en las redes de

transmisión y subtransmisión regional", dice.



Por ello, insiste en que es importante que se tomen decisiones oportunas y eficientes, donde se apliquen las responsabilidades según el ordenamiento institucional.

El presidente del Consejo Directivo de Asoenergía aseguró que desde hace varios meses vienen haciendo un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Creg y al Ministerio de Minas y Energía, para que se haga un control de los planes de inversión.



Igualmente, para que se vigile la aplicación en inversiones de los recursos que los usuarios están remunerando, y que se ajusten la remuneración acorde al cumplimiento de las inversiones, particularmente en el sector de la distribución de energía eléctrica.



De acuerdo con Asoenergía, hasta el momento no se conocen los estados de los proyectos de expansión y XM ha venido advirtiendo que se están presentando problemas para atender la demanda.



"Lo usuarios serán los que asuman los costos de la falta de suministro de energía y de los sobrecostos que se ven reflejados en restricciones, en el valor de las pérdidas y en energía más costosa, ya que los proyectos con energía más barata no están listos o no pueden entrar a generar por los retrasos en las redes de transmisión y en los proyectos de generación", señaló Diego Jaramillo.