Un año después del inicio de los bloqueos vividos en Colombia en el marco del paro nacional que comenzó el 28 de abril del 2021, algunos de los empresarios del agro que se vieron obligados a suspender sus operaciones de manera temporal, sobre todo en el suroccidente del país, dicen que no se han recuperado todavía.



Industrias como la avícola o la de la papa están entre las que tuvieron más dificultades para poder abastecerse y producir durante algo más de dos meses, y algunas de ellas, debido a la parálisis del puerto de Buenaventura, siguen operando por debajo de su capacidad.



De acuerdo con el presidente ejecutivo de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi), Gonzalo Moreno, los bloqueos dejaron más de 14 millones de aves muertas por falta de alimento, lo que se tradujo en el incremento de costos y la afectación de toda la cadena de producción.



“Hoy seguimos viendo los efectos, sobre todo, en el subsector del huevo con una reducción del 6 por ciento de la oferta. Su ciclo de producción es mucho más largo que el del pollo. Desde que una pollita nace hasta que empieza a poner huevos son seis meses, y pone por dos años después de esto”, señaló el líder gremial.



Huevos Kikes, la mayor compañía avícola del país, tuvo que sacrificar en ese momento más de 400.000 gallinas porque el alimento no llegaba e, incluso, pensaron en cerrar su planta de producción en el norte del Cauca si la situación seguía. Su presidente, Juan Felipe Montoya, dice que en la actualidad la producción no se ha normalizado y que la compañía logrará recuperar sus niveles en diciembre de este año.



“Las consecuencias del paro se extenderán hasta por un año y medio. Solo hasta diciembre estaremos produciendo de nuevo 4,7 millones de huevos por día. Muchas aves se tuvieron que sacrificar y no tenemos todavía una oferta normalizada”, explicó.



En la misma situación se encuentra el segundo productor. Luis Fernando Tascón, gerente de Santa Anita Nápoles, aseguró que no volverán a tener los mismos niveles de producción hasta agosto de este año. “Durante los bloqueos perdimos alrededor del 6 por ciento de nuestras aves por hambrunas. Además, muchas a las que no pudimos dar alimento sufrieron ayuno forzado y todo el sistema reproductivo se contrajo”, dijo.



Los ingenios azucareros del Valle del Cauca y Cauca, donde se desarrolla el 100 por ciento de la agroindustria de la caña, también tuvieron que echar el cierre por los más dos meses que duró el paro nacional. Desde la Asociación de Cultivadores de Caña de Azúcar de Colombia (Asocaña), se estima que se dejaron de cosechar 1,8 millones de toneladas de caña, por lo cual no se produjeron cerca de 149.000 toneladas de azúcar, 27 millones de litros de etanol y 34,8 millones de kWh de energía.



“Estos bloqueos no solo impidieron el normal desarrollo de la cosecha, sino que se alteraron las exigentes labores de mantenimiento del cultivo y renovación. Habrá que esperar los registros del cultivo durante abril, mayo y junio para tener la certeza de haber superado las consecuencias de estos hechos; afortunadamente, la producción ha venido en recuperación en lo corrido del año”, dicen desde el gremio.

Respecto a la papa, el gerente de la Federación Colombia de Productores de Papa (Fedepapa), Germán Palacio, explica que una de las razones de los actuales precios del tubérculo es la menor producción que se dio el año pasado. Esto se debió a que gran parte de los agricultores de Cauca, Nariño y Tolima, que son los que normalmente surten en el primer semestre del año, perdieron sus cosechas a consecuencia de los bloqueos del paro.



“La oferta actual es inferior a la demanda porque muchos pequeños productores no pudieron sacar el producto y se quebraron. Calculamos que en el sur del país se producen alrededor de 500.000 toneladas y que se perdieron más de 100.000. Esto coincidió con una demanda que poco a poco se ha ido recuperando y con los altos precios de los insumos”, dijo Palacio, quien recalcó que mientras producir una hectárea de papa hace un año valía 22 millones de pesos, hoy está costando unos 34 millones de pesos.



Y es que esa menor oferta sumada a la creciente demanda, la crisis logística global y el alto costo de los insumos producto de la invasión de Rusia a Ucrania es lo que ha estado presionando al alza la inflación, que a marzo llegó a 8,52 por ciento anual. En el último año, la papa ha aumentado 110,22 por ciento su precio o el huevo, un 31,93 por ciento.



Sin embargo, según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, es difícil determinar qué tanto de la inflación actual proviene del paro nacional. “Los problemas de oferta del paro fueron transitorios, además ha habido un aumento grande de la demanda y un problema en toda la cadena logística que tiene a casi todos los países a nivel mundial con este fenómeno de la inflación”, dijo al calcular que hasta mayo las pérdidas del paro llegaron a entre 4,8 y 6,1 billones de pesos.

Ayudas a las empresas afectadas

Para ayudar a los empresarios afectados, el Gobierno sacó una convocatoria de la que se beneficiaron más de 12.600 empleadores con una ayuda de 181.500 pesos por cada trabajador en las nóminas de mayo y junio del 2021. Se protegieron a más de 400.000 trabajadores afectados por esta situación y el desembolso fue de 107.000 millones de pesos.



El 50,4 por ciento de las empresas beneficiadas fueron las que emplean a 10 o menos trabajadores; el 32,6 por ciento dan trabajo a entre 10 y 50 trabajadores; el 12,2 por ciento son medianas empresas; el 3,2 por ciento, grandes, y el 1,6 por ciento, muy grandes.



En las empresas más grandes beneficiadas aparecen algunas como Incubadora Santander (Huevos Kikes), Mayagüez, Comestibles Aldor, Pollos El Bucanero, Ingenio Pichichi, Ingenio Risaralda, Santa Anita Napoles, Productos Yupi o Mondelēz, entre otros.