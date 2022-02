Si bien la creciente tensión que se vive en el mundo, por la decisión de Rusia de reconocer a los separatistas del este de Ucrania, llevó este martes a los precios del petróleo a niveles cercanos a los 100 dólares el barril en algunos momentos de la jornada, para luego descender a 96,6 dólares al medio día, no es el único factor que tiene al alza esta materia prima.



En la jornada, el precio del petróleo de la referencia Brent cerró en 96,84 dólares, un 1,52 por ciento más que el lunes, pero se llegó a negociar en 99,32 dólares en la mañana.



“El riesgo de conflicto en Ucrania invita a una prima de riesgo significativa para los precios del petróleo, ya que Rusia es uno de los mayores productores del mundo. Todavía hay una gran incertidumbre en torno a lo que Rusia hará en Ucrania y el impacto que tendrá en las exportaciones, lo que hace que predecir cuánto subirán los precios sea extraordinariamente difícil”, dijo Craig Erlam, de la firma Oanda.

“Parece claro que una escalada severa, como una invasión, podría generar precios mucho más altos de los actuales. Y si Rusia retiene el petróleo en un mercado tan ajustado, el impacto podría volver a ser más significativo”, agregó.



Y es que precisamente desde que en 2020 el precio del barril en Estados Unidos tuvo un histórico precio negativo por el cierre de la economía en la pandemia, ha venido al alza de forma progresiva influenciado porque el nivel de inversión mundial se ha rezagado.



En un reciente conversatorio de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), el director Ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, José Ignacio López, explicó que la coyuntura está explicada en una recuperación muy importante de la demanda global de crudo, combinada con una oferta que se ha venido restableciendo a un ritmo menor, debido a faltantes de inversión.

Según datos de la ACP, en el 2021, el crecimiento de la economía impulsó el consumo internacional de crudo, demandando en promedio 96,9 millones de barriles por día, pero debido al rezago de inversiones en exploración y producción de petróleo, la producción se mantuvo en 95,5 millones de barriles por día, generando un déficit de 1,4 millones de barriles diarios, que llevó a un incremento en los precios internacionales del 69 por ciento frente al 2020.



El gremio citó cifras de la Agencia Internacional de Energía, según las cuales la inversión en exploración y producción de petróleo y gas pasó de 326.000 millones de dólares de 2020 a unos 351.000 millones de dólares en 2021, que si bien representa un incremento del 7,6 por ciento, resultó inferior a la del 2019, cuando dichas inversiones totalizaron 475.000 millones de dólares.



A su turno, el analista de Oanda recalca que el problema es que los productores tienen poca capacidad disponible, razón por la cual la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep) y su aliados (Opep+), no logran alcanzar sus objetivos de producción.



Según Francisco José Lloreda, presidente de la ACP, los presupuestos de las empresas ya están definidos y si bien estos pueden ajustarse, la incertidumbre de la duración y el impacto de esta crisis, así como en el panorama político, hacen que aún sea prematuro prever un incremento en las inversiones en el mercado colombiano.



“Aún no es posible predecir la duración ni alcance de esta situación geopolítica ni su impacto en el sector”, agregó.

Sin afanes

De hecho, varios miembros clave de la Opep+ (los productores más sus aliados) no ven la necesidad de acelerar los aumentos de producción incluso cuando el petróleo se dirige hacia los 100 dólares por la mayor tensión por Ucrania. Irak y Nigeria dijeron que la estrategia del grupo de aumentar gradualmente la producción es suficiente para equilibrar el mercado y que el grupo no necesita ser más agresivo. Muchos delegados reiteraron esa opinión en privado el martes, diciendo que no habría ninguna diferencia si el crudo alcanza los tres dígitos.



La alianza de 23 naciones, encabezada por Arabia Saudita y Rusia, se reunirá el 2 de marzo. Esto teniendo en cuenta el alza de la producción en países que no son miembros de la Opep+, como Brasil y Canadá, y no quiere ver ningún aumento en el petróleo almacenado comercialmente en el mundo, según el ministro de Energía de Irak, Ihsan Abdul Jabbar.



“El mercado tendrá cada vez más petróleo, por lo que creemos que no hay necesidad” de desviarse de la estrategia actual, dijo en una entrevista en Catar”. “No crearemos ningún crecimiento en el almacenamiento comercial. Aseguraremos toda la demanda produciendo el suministro requerido”, agregó.

Hueco por subsidiar gasolina ronda los $ 13 billones

Según Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), la política de estabilización de precios de los combustibles, es decir, el control de precios procurando evitar variaciones mensuales mayores al 3 por ciento, y el pronunciado incremento del crudo y de los precios internacionales de los combustibles, unido al dólar alto, le están implicando al país un aumento considerable de subsidios a los combustibles, y un mayor déficit en el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).



En enero de 2022, los precios de la gasolina y diésel subieron 2 por ciento, mientras que los de referencia paridad importación y exportación desde la Costa del Golfo de México avanzaron entre 15 y 20 por ciento.



Según estimaciones de la ACP, esto hizo que en ese mes el subsidio promedio a la gasolina fuera cercano a los 5.000 pesos por galón y el del diésel a los 6.000 pesos por galón, y que se generara un aumento del déficit del Fepc de aproximadamente 1,8 billones de pesos. Y resaltó que el déficit del fondo en 2021 llegó a los 11 billones de pesos, que sumados a estos 1,8 billones hacen que exista un hueco ya cercano a los 13 billones de pesos.

Aumento traerá más divisas que el país necesita

José Ignacio López, director ejecutivo de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, dice que la proyección de exportaciones petroleras de 18.000 millones de dólares para el 2022 serán claves para generar divisas que el país requiere para importar bienes donde no tiene ventajas comparativas.



Y agrega que estos ingresos, además de contribuir a aliviar el déficit comercial, hoy en unos 15.000 millones de dólares, también le quitan presión a la devaluación, ya que sin las divisas del crudo el dólar llegaría a niveles de 4.500 o 5.000 pesos.



“El país necesita esas divisas para tener una economía competitiva y el sector petrolero ha sido importante en la generación. En 2021 hubo una contracción importante de divisas y de hecho se vio una devaluación porque se tenían necesidades en la recuperación, donde estaban faltando divisas y todavía ese es el caso en este año”, indicó.

* Con información de Efe y Bloomberg

