La invasión de Ucrania por parte de Rusia significa que la inflación alimentaria que ha estado asolando a los consumidores de todo el mundo se está convirtiendo en una crisis generalizada, que podría superar incluso el impacto de la pandemia y llevar a millones de personas más a padecer hambre.



Juntos, Rusia y Ucrania representan una parte enorme de los suministros agrícolas del mundo, exportando tanto trigo, maíz, aceite de girasol y otros alimentos que suman más de una décima parte de todas las calorías comercializadas a nivel mundial.



Ahora, los envíos de ambos países prácticamente se han paralizado. Los mercados de materias primas se han disparado: el trigo ha subido un 50 por ciento en dos semanas y el maíz acaba de alcanzar su nivel más alto de la década.



El aumento de los costos podría terminar afectado las monedas de mercados emergentes, donde los alimentos representan una mayor parte de la canasta de precios de los consumidores. Y los analistas prevén que los flujos de exportación seguirán interrumpidos durante meses, incluso si la guerra terminara mañana.



La crisis va mas allá del impacto de las exportaciones de cereales (por muy críticas que sean). Rusia es también un proveedor clave de fertilizantes. Prácticamente todos los cultivos importantes del mundo dependen de insumos como la potasa y el nitrógeno, y sin un flujo constante, los agricultores tendrán más dificultades para cultivar todo tipo de productos, desde café hasta arroz y soja.



En definitiva, hay pocos lugares en el planeta en los que un conflicto como este podría suponer un golpe tan devastador para garantizar que el suministro de alimentos siga siendo abundante y asequible. Por eso se conoce a Rusia y Ucrania como los "graneros" del mundo. "Es un choque alimentario increíble", dijo Abdolreza Abbassian, analista de mercado independiente y execonomista senior de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. "No conozco una situación así en los 30 años que estuve involucrado en este sector".



El impacto ya tiene repercusiones en todo el mundo. En Brasil, otra potencia agrícola, los agricultores no pueden conseguir los fertilizantes que necesitan porque los minoristas son reacios a proporcionar cotizaciones de precios. En China, uno de los mayores importadores de alimentos del mundo, los compradores están comprando a toda prisa los suministros de maíz y soja de Estados Unidos en medio de la preocupación de que la disminución de los envíos de cultivos de Rusia y Ucrania pueda desencadenar una lucha mundial por los cereales.



En Egipto, la gente está preocupada por la posibilidad de que los precios de las hogazas de pan subvencionadas de las que dependen suban por primera vez en cuatro décadas, mientras que las imágenes de ciudadanos en Turquía intentando conseguir latas de aceite mas barato se hicieron virales. Y en la propia Ucrania, los alimentos escasean en algunas ciudades importantes.



"El daño ya está hecho", dijo Abbassian. "Tendremos meses antes de que volvamos a algo llamado normalidad". El momento no podría ser peor. Cuando la pandemia golpeó por primera vez en 2020, las imágenes de filas serpenteando alrededor de los bancos de alimentos y las estanterías vacías de los supermercados conmocionaron al mundo, ya que casi una décima parte de la población mundial pasaba hambre. Pero en ese momento, los inventarios de alimentos aun eran abundantes.

Los cereales son los productos básicos que alimentan al mundo, y el trigo, el maíz y el arroz representan mas del 40 por ciento de todas las calorías consumidas

TWITTER

Eso ya no es así. Los cereales son los productos básicos que alimentan al mundo, y el trigo, el maíz y el arroz representan mas del 40 por ciento de todas las calorías consumidas. Pero las reservas de cereales están a punto de sufrir un quinto descenso anual consecutivo. Una combinación de costos de transporte mas elevados, inflación energética, clima extremo y escasez de mano de obra han dificultado la producción de alimentos. Como resultado, los precios mundiales de los alimentos ya están en máximos históricos, y el índice de referencia de la ONU ha aumentado mas del 40 por ciento en los últimos dos anos. El incremento ha tenido consecuencias devastadoras.



La inseguridad alimentaria se ha duplicado en los dos últimos años, y el Programa Mundial de Alimentos calcula que 45 millones de personas están al borde de la hambruna. La crisis actual va a empeorar las cosas, probablemente llevando el hambre a niveles sin precedentes, ya que el conflicto convierte a millones de personas en refugiados y eleva aún mas los precios de los alimentos.



"Las balas y las bombas en Ucrania podrían llevar la crisis mundial del hambre a niveles más allá de lo que hemos visto antes", dijo en un comunicado David Beasley, director ejecutivo de la agencia de la ONU.

Impacto en Colombia

Aunque Rusia no es uno de los mayores socios comerciales de Colombia, el bloqueo de este mercado está impactando en la industrial local, especialmente en el agro.



De un lado, pierden las empresas que le venden sus productos a este país. El año pasado, más de 140 compañías colombianas no minero-energéticas exportaron sus bienes a Rusia con un valor superior o igual a 10.000 dólares. En total, las ventas externas llegaron a 139,5 millones, lo cual representó un crecimiento de 36,5 por ciento frente al 2020.



Lo que más se exporta es la carne, las flores, el café y el banano.



“Hay preocupación de cómo se pueden desarrollar las cosas con el tema de los pagos. Si los bancos rusos no tienen acceso a la plataforma Swift, no pueden llegar las transferencias”, afirmó Javier Díaz, presidente de Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex).



Del otro, los costos se encarecen aún más para todos los productores del país pues se estima que el 20 por ciento de los insumos agrícolas, en especial la urea, provienen de este destino.



Ante ello, tanto la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María Ximena Lombana, como el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea, han asegurado que están haciendo rondas de consultas con los diferentes sectores para ver posibles mercados alternos.



Por ejemplo, Lombana dijo que están viendo cómo se puede compensar la importación de urea con otros productores como Trinidad y Tobago, China o Canadá.



Esta situación podría afectar aún más a la inflación anual que a febrero según los datos del Dane ya iba por 8,01 por ciento y solo el rubro de los alimentos y bebidas ha aumentado 23,3 por ciento en el último año.



