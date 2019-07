Fin del formulario que es inútil para el viajero sin muchas divisas

Ese trámite que les piden a todos los ciudadanos que llegan al país minutos antes de salir con su maleta del aeropuerto, ya no tendrá que ser para todos.

La Dian divulgó el martes las nuevas reglas de juego que rigen para los viajeros en relación con la presentación de la declaración de bienes al llegar a territorio nacional.



Esto es lo que se hace en ese documento de color verde que recibe cada turista antes de arribar al país y luego se convierte en un arrume de papeles inútiles. No obstante, la fiscalización ha permitido que, de la cantidad de personas que llegan a Colombia, con corte a 30 de junio, la entidad reporta retención de US$ 1’580.169, es decir, más de 4,7 mil millones de pesos.



Pero la tarea de la autoridad tributaria y aduanera, además de fiscalizar, también es la de facilitarle la vida a los ciudadanos y, en este caso, a los turistas que llegan. Así, según las normas actualizadas por medio del decreto 1165 del 2019, la obligación de llenar el formulario ya no será para todos. Recaerá sobre las personas que ingresan divisas por un valor superior a 10.000 dólares.

Desde el 2 de agosto

La medida, que empezará a regir a partir del 2 de agosto, señala que en 11 casos puntuales, los pasajeros de vuelos internacionales deberán hacer el trámite.



De esta manera, conforme lo señala el decreto, hay que llenar el formulario si los elementos que ingresen en el equipaje, “diferentes a sus efectos personales”, representan cantidades superiores a 2.000 dólares.



La directora de gestión de aduanas, de la Dian, Íngrid Maldonado Díaz Rincón, enfatizó en que la medida se aplicará también para “viajeros que transporten mercancías con restricción: armas, material vegetal o animal, incluyendo mascotas; o mercancías que constituyan patrimonio general de la nación, como obras de arte, tesoros arqueológicos”.

La funcionaria agregó que, desde el próximo viernes, “los viajeros encontrarán en el aeropuerto una fila para declarantes y una fila para no declarantes”. Esto permitirá una disminución en el tiempo que tardan los viajeros en completar los trámites de salida de los aeropuertos.

La medida se aplicará para viajeros que transporten mercancías con restricción: armas, material vegetal o animal, incluyendo mascotas; o mercancías que constituyan patrimonio de la nación

En el decreto está explícito que los pasajeros deberán declarar si se trata de un extranjero que ingresará, temporalmente y libre de impuestos, artículos para su uso profesional durante su estadía en Colombia.



Otro de los casos en los que el turista se vuelve declarante es aquel en el cual el ciudadano haya permanecido al menos cinco días por fuera del país, luego de los cuales ingresa hasta tres unidades, ya sea de artículos de uso doméstico o deportivo, o hasta 10 unidades de la misma clase de los demás articulos para el uso personal o familiar.



También deberá llenar el formulario si ingresa mercancías que superen el cupo total permitido para viajeros (5.000 dólares).



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS