Más de 3,8 millones de extranjeros visitaron Colombia en 2023: esto dicen las cifras

Colombia se sigue consolidando como un destino preferido por los turistas, en especial, aquellos provenientes de otros países y así lo corroboran las cifras oficiales que dan cuenta de que el año pasado visitaron el país más de 3,8 millones de extranjeros, es decir, el 64 por ciento del total de personas que ingresaron en 2023, según lo informado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCit).



(Lea también: Colombia enviará 1.496 toneladas de aguacate Hass a Estados Unidos para el Super Bowl)

En total, Colombia recibió a cerca de 5,9 millones de personas —incluidos los colombianos residentes en el exterior y extranjeros registrados en puntos migratorios—, según la Oficina de Estudios Económicos del MinCit, con base en lo informado por Migración Colombia y las Sociedades Portuarias de Santa Marta y Cartagena, una cifra que supera los registros de los últimos cuatro años.



"Los visitantes no residentes entre enero y diciembre de 2023 se encuentran un 24,3 por ciento por encima de los recibidos en 2022; superan en 173,6 por ciento los de 2021 y con respecto a los de 2019, reportan un aumento de 29,6 por ciento", destacó la cartera de comercio exterior, que precisó que los datos no incluyen ciudadanos venezolanos, mientras que de ese total de visitantes no residentes, cerca de 1,5 millones corresponden a nacionales que viven fuera del país.



En el último mes del año pasado, y cuarto de ejecución de la campaña de promoción nacional e internacional de marca país ‘Colombia, el País de la Belleza’, llegaron Colombia 619.660 visitantes no residentes, lo que representó un aumento de 1,9 por ciento frente diciembre del 2022, además, cifra superior a la del mismo mes del 2019 (523.866).



(Le puede interesar, además: ‘No estamos apostando a un repunte del mercado automotor en 2024’: Renault)

Facebook Twitter Linkedin

Los cruceros, incluyendo aquellos a destinos emergentes como Buenaventura y La Guajira, aportaron más de 340.000 visitantes internacionales el año pasado. Foto: Cortesía Mincit

Aumentó el número de turistas por cruceros

Las cifras del MinCit también dejan ver que del total de visitantes que tuvo el país el año pasado 345.285 fueron pasajeros provenientes de cruceros internacionales.



Al referise a las cifras dadas a conocer Germán Umaña, jefe de la cartera de Comercio Exterior, dijo que “este resultado reafirma una vez más que somos uno de los destinos de América Latina preferidos para el turismo, logrando posicionar no solamente la oferta consolidada de turismo marino costero y de naturaleza, sino también las experiencias gastronómicas, culturales y comunitarias”.



Según la dirección de Análisis Sectorial y Promoción del Viceministerio de Turismo, se superaron las proyecciones del sector de cara al cierre de la temporada de fin de año: el número de visitantes en cruceros se incrementó en más del ciento por ciento, mientras que los visitantes extranjeros aumentaron un 24,3 por ciento y los colombianos residentes en el exterior que regresan al país para sus vacaciones un 13,7 por ciento, precisaron fuentes de la entidad.

Más noticias