El Gobierno Nacional sigue en su empeño de hacer del turismo el nuevo máximo generador de divisas para el país, que reemplace en ese lugar al sector de hidrocarburos -que solo por sus exportaciones le representaron a Colombia ingresos por 15.081 millones de dólares el año pasado-. Es una propuesta que es loable, dicen algunos expertos, pero que no será fácil de cumplir en los tiempos que se proponen, debido al trabajo que se requiere para que el turismo pueda generar el volumen de divisas que por año ha producido un sector como el del petrolero y sus derivados.



El turismo le reporta ingresos al país del orden de los 5.500 millones de dólares anuales, lo que significa que Colombia necesitaría triplicar esos recursos para reemplazar aquellos que son generados por el petróleo. Además, en términos del producto interno bruto, mientras que los hidrocarburos representan cerca del 5 por ciento, el turismo está en el 1,5 por ciento.



La polémica vuelve al ruedo, luego de que el Gobierno lanzara esta semana la nueva campaña de promoción del país ‘Colombia, el país de la belleza’ en la que se invertirá unos 28.000 millones de pesos.



Germán Umaña Mendoza, ministro de Comercio, Industria y Turismo, destacó que con esta nueva narrativa “buscamos alcanzar una mayor proyección internacional, atraer más inversión extranjera directa sostenible, captar un mayor número de viajeros internacionales y aumentar las exportaciones de nuestros productos y servicios globales. Así mismo, queremos fomentar el turismo local al motivar a los colombianos y colombianas a explorar y disfrutar su propio territorio”.



Esa estrategia busca contribuir a lograr las metas de inversión extranjera directa no minera por 13.000 millones de dólares y exportaciones de bienes y servicios no mineros por más de 30.000 millones.

Estrategia de largo plazo

Playa Blanca, Barú. Foto: Yomaira Grandett / CEET

Entre las metas que se propone el Gobierno está que para el 2026 el turismo internacional se reciba a 7,5 millones visitantes no residentes en un escenario conservador, y hasta 12 millones en un escenario optimista ideal. Además, se estima generar 300.000 nuevos empleos y que las divisas generadas por el turismo sean de 9.906 millones de dólares.



Pero del otro lado está el aporte que la industria de los hidrocarburos le representan al país. Cálculos de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP) indican que, dados los precios del crudo, el aporte de las empresas del sector a la Nación pueden rondar los 60 billones de pesos, representados en regalías, derechos económicos, impuesto de renta y dividendos de Ecopetrol, entre otros.



Desde Anato, gremio de las agencias de turismo, han advertido que los retos para que el turismo se convierta en el nuevo ‘petróleo’ son grandes. Se requiere una importante inversión en infraestructura aeroportuaria y vial, más capacitación de los empresarios y las comunidades, ampliación de la conectividad aérea del país, entre otros.



Además, menciona que debería contemplarse la implementación de un Ministerio de Turismo que esté por encima de entidades adscritas al Ministerio de Comercio y que genere los lineamientos de ejecución de estas.



“La transversalidad de la industria turística y al mismo tiempo su relevancia en la economía lo requiere. De esta manera, a largo plazo sería posible”, sostienen directivas de Anato.



De momento, el país sigue preparándose para atender ese mayor turismo. De acuerdo con el ministro de Comercio, Germán Umaña, la conectividad aérea ha sido uno de los principales ejes para la promoción internacional.



Por su parte, desde la ACP sus directivas han sido insistentes en que “diversificar la canasta exportadora debe ser un objetivo, pero no a costa de marchitar la industria”, y agregan que el desarrollo de sectores como el turismo tiene gran potencial, pero tomará tiempo. “Se necesita una triple transición: energética, fiscal y de regalías, y productiva”, concluyó.