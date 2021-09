Tras el fuerte golpe de la pandemia, el turismo consolida su recuperación

Luego del encierro obligatorio y prolongado por la pandemia, que frenó cualquier posibilidad de hacer turismo tanto interno como externo, los colombianos están retornando a estas actividades, para lo cual están destinando cada vez más recursos.



Y es que la parálisis a la que se vio sometida la industria turística mundial y local, debido a las restricciones impuestas por el covid-19, golpeó con fuerza las finanzas de sectores como el transporte (aéreo y terrestre), el hotelero, el comercio y, por supuesto, el de las agencias de viajes, que en lo más agudo de la pandemia vieron caer sus ingresos en más del 97 por ciento anual.



Y si bien estas firmas se han venido recuperando, en el segundo trimestre de 2021 sus ingresos nominales tuvieron descenso bienal de 56,6 por ciento.



No obstante, la misma entidad señala que, en ese mismo período, cada persona que hizo turismo en el país destinó en promedio cada día 109.138 pesos para sus gastos, un presupuesto que superó en 139,4 por ciento el asignado en igual periodo del 2020 (unos 45.586 pesos), repunte que se explica por la coyuntura de pandemia que se vivió el año pasado.

Pero lo llamativo del dato es que ese valor superó también al del segundo trimestre del 2019 en un 36,2 por ciento, según el Dane, pues en ese momento cada persona gastó en promedio unos 80.133 pesos al día para hacer turismo local.



Y así como el gasto en turismo viene recuperándose a medida que la economía y el empleo se reactivan, el número de viajeros también es cada vez mayor. En el segundo trimestre de este año hicieron turismo interno más de 1,73 millones de personas, mientras que en similar periodo del año pasado ese volumen solo alcanzó las 233.000, una diferencia bien marcada.



Sin embargo, el número de turistas internos registrado entre abril y junio del 2021 aún está distante del observado en igual periodo del 2019, cuando se alcanzaron cerca de 3,7 millones de personas movilizándose por el país en plan de paseo o descanso.



“Para el segundo trimestre del año 2021, en el total de 24 ciudades y áreas metropolitanas, 8,1 por ciento de personas de 10 años y más realizaron turismo interno y/o excursionismo, lo que representó un aumento de 7 puntos porcentuales frente al mismo periodo de 2020 (cuando la variación fue del 1,1 por ciento) y una disminución de 9,8 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2019 (17,9 por ciento)”, precisó.

Distribución del gasto

De acuerdo con los datos, de los 109.138 pesos diarios per cápita destinados al turismo interno, el rubro en el que más gastaron los viajeros fue el de alimentos y bebidas, destinando 32.766 por día, seguido por el alojamiento, con 20.757 pesos y el transporte aéreo (hacia y desde el destino), con 19.058 pesos.



Hace dos años, en el segundo trimestre del 2019, los colombianos que viajaron destinaron 20.488 pesos diarios per cápita en promedio a alimentos y bebidas, mientras que en alojamiento el gasto había sido de 14.921 pesos diarios y el gasto en transporte terrestre fue mayor que el aéreo, con 14.803 pesos por persona.



Además, en el segundo trimestre del año 2021, para las 24 ciudades y áreas metropolitanas el principal motivo de viaje de quienes hicieron turismo interno fue la visita a parientes o amigos, con 50,6 por ciento, seguido por recreación y vacaciones, con 41,1 por ciento.



Y al revisar el tipo de alojamiento que usaron los viajeros que hicieron turismo interno entre abril y junio de este año, el 61,2 por ciento de las personas se alojaron en vivienda de familiares o amigos, el 27,8 por ciento pernoctó en un hotel o un apartahotel y el 11,5 por ciento usó tipo de alojamiento.



Pero no obstante el ritmo sostenido de la recuperación del turismo, las cifras más recientes de las aerolíneas y de los hoteles muestran que todavía queda un porcentaje pendiente para lograr el nivel de movilización de viajeros y de ocupación hotelera.

Tareas por hacer

En este sentido, las cifras de la aeronáutica Civil señalan que el número de viajeros totales durante julio llegó a los 2,87 millones de viajeros (2,09 millones en pasajeros nacionales), cifra que equivale al 87 por ciento del nivel que había en febrero del año 2020.



Similar situación se observa con la ocupación hotelera, que, según el Dane, tuvo un salto del 36,2 por ciento en junio al 43,4 por ciento en julio pasado, porcentaje que representa el 85 por ciento del nivel de utilización de las habitaciones que se dio en febrero del 2020, que fue del 50,7 por ciento.



Pero en busca de la recuperación total, un indicador positivo reciente lo dio a conocer el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que indicó que en 2021 Colombia ya supera en un 82,3 por ciento las nuevas rutas aéreas internacionales frente a 2019.



Según la entidad, hoy el país está más conectado con el mundo, ya que este año 12 aerolíneas anunciaron la entrada en operación de 31 nuevas rutas aéreas internacionales, de las cuales, a septiembre de 2021, se han inaugurado 19, cifra que supera la registrada en 2019, previo a la pandemia, cuando entraron en operación 17 nuevas conexiones aéreas.



“Cada vez más compañías aéreas le están apostando al mercado colombiano. En lo corrido de 2021 han llegado dos aerolíneas mexicanas que aterrizan por primera vez en Suramérica y al menos una decena más están aumentando su capacidad en número de frecuencias y rutas. Ya hemos recuperado el 88 por ciento de los mercados con los que se conectaba el país en 2019”, dijo María Ximena Lombana, ministra de Comercio, Industria y Turismo.



Para vuelos hacia y desde el exterior, a la fecha hay más de 680 frecuencias aéreas semanales con una disponibilidad de unas 116.000 sillas, según los datos del Ministerio, y los primeros 10 mercados que concentran más del 90 por ciento de las frecuencias hacia Colombia son Estados Unidos, Panamá, México, España, Perú, Ecuador, República Dominicana, Chile, Brasil y Turquía.

