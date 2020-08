¿Qué es lo que más preocupa a los colombianos para volver a viajar?

Viajala (un metabuscador de viajes) realizó una encuesta a más de 3.000 usuarios en seis países (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México y Perú) para entender cómo se sienten para volver a viajar.



Algunos de los datos más importantes tienen que ver con que la confianza ha aumentado, a pesar de que todavía está la pandemia del nuevo coronavirus, y que, por lo menos los colombianos, tienen planes de salir del país en enero y julio del 2021.

Preocupaciones

En mayo pasado, Viajala registró que al 31% de colombianos le preocupaba mucho la posibilidad de una segunda ola de contagios por coronavirus, aunque ya hubiera terminado la cuarentena.

Además, al 30% de los encuestados le preocupaba cómo estaría su situación económica después de que haya pasado la crisis y a un 17%, si los servicios turísticos del destino estarían operando con normalidad.

En contraste, para julio y agosto estas preocupaciones cambiaron. Ahora, al 39% le preocupa el funcionamiento de los servicios turísticos en el momento de su viaje.

En segundo lugar, hay preocupación por la situación económica, con el 27%, y en tercer lugar está la preocupación por una nueva ola del coronavirus, con un 26%.

¿Los colombianos viajarán al finalizar cuarentena?

Se espera la reapertura de los aeropuertos de Bogotá y Medellín, con varias rutas piloto, a partir de septiembre. Foto: Cortesía Aeropuertos de Oriente S.A.S

La reciente decisión de autorizar la reapertura de los aeropuertos de Bogotá y Medellín, con varias rutas piloto a partir de septiembre, impactó positivamente en los ánimos y las expectativas de los viajeros del país. Eso es lo que muestra Viajala en su estudio.

"Hemos estado monitoreando las respuestas de los usuarios durante la cuarentena para observar en qué punto la reacción se volvió más optimista", explica Thomas Allier, CEO del metabuscador. "El momento de inflexión fue en julio, cuando la pandemia estaba en su punto máximo en América Latina y las posibilidades de vacunas comenzaron a ser más reales".

Según la encuesta, en el caso colombiano el escenario de viajes nacionales era muy incierto en mayo, ya que el 41% de los usuarios afirmó que no tenía idea de cuándo podría realizar un viaje nacional.

No obstante, en julio pasado, el porcentaje de personas que estaban indecisas sobre cuándo podrían viajar se redujo al 25%.

Una encuesta de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), realizada a inicios de junio, concluyó que, de 6.000 consultados, el 37% no viajaría después de la cuarentena, mientras que el 34% no lo había decidido.

Viajes internos

La ciudad amurallada es uno de los sitios turísticos más importantes de Cartagena. Foto: Yomaira Grandett. EL TIEMPO

Sobre las expectativas de viajar internamente en el país, el 49% de los encuestados cree que podrá hacerlo al finalizar el año, mientras que el 26% lo haría en enero del 2021.

Por su parte, Henry Garzón, el miembro de la junta directiva de Anato, aseguró que con la noticia de la reactivación de los aeropuertos, el turismo debe soportarse con movimientos al interior del país.

Viajar al exterior

La Fontana di Trevi es uno de los sitios turísticos más reconocidos de Roma, Italia. Foto: EFE

En cuanto a los viajes al exterior, el 62% respondió, en mayo pasado, que no sabían cuándo podrían hacerlo. Esa duda, sin embargo, bajó hasta al 33% en julio.

También hubo un cambio significativo entre quienes creían en una posible reanudación de viajes internacionales en 2020. En mayo, solo el 15% confiaba en esta posibilidad, cifra que ahora subió al 24%.



Las principales apuestas para los viajes internacionales siguen siendo julio de 2021, con un 23%, y enero de 2021, con un 20%.

Este cambio de percepción de los viajeros tiene sentido porque la Organización Mundial del Turismo (OMT), que ha rastreado las respuestas de los países a la pandemia, informó a finales de julio que 87 destinos, que corresponden al 40% del total de regiones rastreadas, ha flexibilizado sus restricciones de viaje.

Garzón, por su parte, aseveró que los vuelos externos son los que más se van a demorar en reactivarse, pues, actualmente, Colombia es uno de los países con más contagios a nivel mundial.



"No tenemos ingreso a España, Italia, Inglaterra, Estados Unidos, a Tierra Santa, ni a Dubái. Todos los destinos se han ido cerrando y la reapertura no es fácil", señaló.

Medidas de bioseguridad

“De hecho se han realizados decenas de vuelos humanitarios desde y hacia Colombia sin ningún caso de contagio reportado. El transporte aéreo es esencial en Colombia, que tiene una topografía complicada y vías terrestres difíciles; y a partir de septiembre esperamos ver una reanudación progresiva de los vuelos mientras nos adaptamos a la 'nueva normalidad'", finalizó el CEO de Viajala.

Por el contrario, Garzón cree que la industria del turismo no se va a reactivar hasta que la vacuna no sea una realidad.



"La situación va a ser similar a cuando se viaja a destinos selváticos, que piden en el carnet la vacuna de la fiebre amarilla. El panorama no es muy alentador porque dependemos de terceros para nuestro funcionamiento. La reactivación va a ser muy lenta", dijo.

