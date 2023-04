Aunque el 2022 fue un gran año para el turismo en Colombia, este año se vislumbran grandes retos que podrían frenar la recuperación que se logró luego de los estragos que hizo el covid-19 en el sector, uno de los más golpeados por las medidas que se tomaron en su momento para contener los contagios en el país.



Solo para la actual temporada de Semana Santa las agencias de viajes del país esperan una caída del 30 por ciento en sus ventas, impactadas por la suspensión de operaciones de Viva Air y Ultra Air, así como por la coyuntura de desaceleración económica, la incertidumbre generada en el mercado aéreo, el incremento del IVA tanto en los tiquetes como en los paquetes turísticos y el aumento en los costos operacionales que se han presentado en 2023.



Según la Asociación Hotelera y Turística de Colombia (Cotelco), el año pasado cerró con una tasa de ocupación del 61,38 por ciento, lo que deja en evidencia que se logró una recuperación total e, incluso, se obtuvo la cifra más alta desde el 2016.



Sin embargo, a diferencia del resto de 2022, la ocupación de diciembre presentó una disminución de la tendencia y fue del 59,5 por ciento, lo que podría ser un indicio de desaceleración por la alta inflación y la expectativa de los nuevos impuestos, algo que también podría afectar la decisión de realizar turismo durante este año.



Para los primeros cuatro meses de 2023, Cotelco pronostica un descenso en la ocupación hotelera de aproximadamente 2,2 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del 2023, pero la caída podría ser superior. Los meses de marzo y abril tendrían ocupaciones inferiores a las del año pasado.



Esto debido a que, desde el 1.º de enero, el IVA de los tiquetes aéreos aumentó del 5 al 19 por ciento, una tarifa que también comenzó a regir para los alojamientos turísticos, luego de ser de cero por ciento durante dos años. Todo esto hace que viajar durante este año sea mucho más costoso de lo que fue en el 2022.



A esto se suma el alto costo de vida que siguen asumiendo los colombianos y que disminuye los gastos en servicios de ocio y entretenimiento. Mientras que en febrero la inflación anual llegó a 13,28 por ciento, el costo del transporte de pasajeros y equipaje en avión se ha encarecido 42,48 por ciento en el último año, y el de los paquetes turísticos completos, 18,02 por ciento.



A lo anterior se suma el encarecimiento del crédito de consumo con tasas promedio del 29,11 por ciento, y más del 30 por ciento en las tarjetas de crédito. Desde Cotelco estiman que la tasa de intervención del Banco de la República (hoy en 13 por ciento) permanecería por encima del 10 por ciento, lo cual hará que la solicitud de créditos tanto de inversión como de consumo disminuya durante el 2023 y, por ende, se verían afectadas las vacaciones que planean la mayoría de familias de mediano y bajos ingresos.



La carga tributaria adicional que deberá asumir el sector también hace menos competitivo al país frente a otros que tienen tarifas diferenciadas, y el desestímulo al consumo podría causar una disminución en la generación de empleo en el sector.

Menos ventas

La Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato) estima un incremento del 27 por ciento en los costos operacionales dadas las distintas coyunturas económicas como la inflación, la devaluación y el alza del salario mínimo, entre otros.



“Bajo este escenario, se debe considerar, como ya lo hemos manifestado, extender los beneficios que ya habíamos obtenido después de la pandemia, los cuales habían sido un impulsor para la recuperación y posterior dinamización de la industria de los viajes”, manifestó Paula Cortés, presidenta de Anato.



A pesar de esto, el gremio espera que no se desincentiven los viajes nacionales e internacionales y se den las condiciones para apoyar al turismo como importante sector de la economía.



En esa línea, las proyecciones del gremio, basadas en las cifras del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, indican que para el 2023 podría aumentar entre 6 y 10 por ciento la llegada de visitantes no residentes, gracias a la disparada del dólar, que convierte a Colombia en un atractivo para el turismo.



El año pasado cerró con una devaluación del peso frente al dólar del 21 por ciento, pues la moneda estadounidense se ubicó en 4.810 pesos el 31 de diciembre. Hoy se paga 4.600 pesos por un dólar.



Anato prevé que este año podrían llegar a territorio nacional entre 4,9 y 5,1 millones de extranjeros, cuando el 2022 se cerró con 4,6 millones, pero el Ministerio de Comercio es más optimista y espera unos 5,44 millones de personas.



De cara al turismo emisivo, teniendo en cuenta cifras de Migración Colombia, saldrían del país de 5,1 a 5,4 millones de colombianos durante este año, lo que significaría un crecimiento de hasta el 10 por ciento.



No obstante, el gremio considera clave continuar con el apoyo a los empresarios para asistir a ferias de turismo internacionales para promocionar a Colombia y atraer turistas de otros países, sumar acciones para mejorar la imagen país e incentivar los viajes hacia lugares con vocación turística.



Asimismo, propone la creación de un Ministerio de Turismo y fortalecer las principales entidades encargadas de la promoción y competitividad del turismo con el fin de tener mayores recursos y que estos sean de origen fiscal.



Otro punto importante sería la extensión de los beneficios tributarios para el sector, mejorar la imagen y seguridad del país, mayor inversión en tecnología e innovación; y establecer una infraestructura vial y aeroportuaria que facilite el acceso a los destinos con potencial turístico.



En febrero, el Ministerio de Comercio lanzó su política pública ‘Turismo en armonía con la vida’, que estará enfocada en cuatro ejes: democratización del turismo, consolidación de territorios turísticos, hacer del turismo una alternativa para la transición económica y la protección de la naturaleza y promover la internacionalización del país.



Esas estrategias se apoyarán en más de 250 proyectos turísticos que serán implementados en comunidades, y más de 300 destinos serán fortalecidos. Más de 2.000 empresarios serán beneficiados.

El coletazo por las quiebras de Viva Air y Ultra Air

La suspensión de operaciones de Viva Air y Ultra ya le dio un primer golpe al turismo colombiano, pues muchos de quienes tenían entre sus planes aprovechar esta Semana Santa para viajar no lo podrán hacer debido a que habían comprado tiquetes en estas aerolíneas, que hoy tienen problemas para responderles tanto a viajeros como a las agencias de viajes.



Un sondeo realizado por Anato entre las agencias de viajes reveló una reducción en las ventas de cerca del 30 por ciento para esta época del año, frente a los registros del año pasado.



“No obstante la senda positiva que venía mostrando el turismo, esta temporada revela una preocupante contracción en la comercialización de productos y servicios turísticos”, advierte Paula Cortés, presidenta del gremio.



Entre los principales destinos de esta temporada, según las agencias de viajes, están la región Caribe, con Cartagena, Santa Marta y San Andrés a la cabeza, aunque también se destacan otros como Mompox, y ciudades capitales como Medellín, Cali y Bogotá.



“Esperamos contar con un espaldarazo del Gobierno en la creación de incentivos para que las temporadas vacacionales sigan siendo motor del turismo, con mejores condiciones para viajeros y empresarios”, dijo Cortés.



