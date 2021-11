Al fin se logró: doble calzada para cruzar La Línea entra hoy en servicio

Este lunes, el Gobierno dejará en operación completa todo el trazado de doble calzada de 30 kilómetros para realizar el cruce de la cordillera Central, entre Cajamarca, en el Tolima, y Calarcá, en el Quindío, luego de terminar las obras complementarias que quedaron pendientes desde el 4 de septiembre del 2020, cuando se dio al servicio el paso por el túnel de La Línea más otros tres túneles conexos.



Según el Instituto Nacional de Vías (Invías) y el Ministerio de Transporte, con la articulación de más de medio centenar de estructuras que fueron necesarias para el megaproyecto vial en una zona geológicamente compleja, el país tendrá un avance sustantivo en competitividad, reducción del tiempo de viaje y menor accidentalidad.



Así, una vez la administración del presidente Iván Duque decidió hacer una inversión adicional de 620.000 millones de pesos, recursos que dieron oxígeno para la terminación y ajuste de varios sectores que habían quedado en veremos tras la caducidad declarada en el 2015 al contratista Carlos Collins, finalmente el país ve completada en su totalidad y en operación la infraestructura que tuvo una inversión de 2,9 billones de pesos.



Como se recuerda, en el 2018 y luego de varios años de haberse declarado la caducidad, el Gobierno recibió el proyecto con un avance del 54 por ciento y, de acuerdo con el Invías, completamente abandonado y desfinanciado, al igual que con serios problemas de calidad que amenazaban su estabilidad.

Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO.

No obstante, por la importancia de esta obra, se destinaron los recursos necesarios para su repotenciación, estabilización y finalización, al punto de que hubo obras puntuales que tocó demoler y comenzar de cero.



El cruce de la cordillera Central quedó habilitado con 60 estructuras, de las cuales 25 son túneles (el más grande es el túnel central de 8,52 kilómetros), 31 viaductos y tres intercambiadores viales que conforman una infraestructura vial de 30 kilómetros que permiten cruzar el icónico alto de La Línea.



Para este proceso, el Ejecutivo definió hacerlo en dos fases, siendo la primera el 4 de septiembre de 2020, cuando se entregaron y se dieron al servicio el túnel de La Línea, el túnel de rescate (fue el túnel piloto en los inicios), tres túneles cortos, dos intercambiadores viales y 13,4 kilómetros de segunda calzada.



Y la segunda fase es la que comienza operación este 22 de noviembre cuando se entregan 20 túneles, 27 puentes y los 16,6 kilómetros de doble calzada restante.



En total, adicional a la doble calzada, las obras complementarias de túneles y puentes del proyecto sumaron 8,1 kilómetros. Pero contando el túnel principal y el túnel de rescate o piloto, los 25 túneles que hacen parte del proyecto suman entre ellos 22 kilómetros, de los cuales el más largo es el túnel de La Línea, con 8,6 kilómetros, lo que lo convirtió en el túnel carretero más extenso de América Latina.



Por otra parte, los 31 puentes que conforman el cruce suman 5 kilómetros, siendo el más largo el Yarumo Blanco, que tiene una extensión de 643 metros y que es la segunda obra más importante del nuevo trazado, por ser una estructura en forma de herradura, que fue epicentro de una maniobra única que no se había hecho antes en el país, que consistió en repotenciar el puente y aislar sísmicamente las cargas que transmite el suelo a 5 de los 12 apoyos de la estructura.



Ahora, una vez superados todos los escollos, tanto el turismo como el comercio exterior y la economía en general comienzan a beneficiarse de una reducción de hasta 850 horas al año en tiempos de cierre de vía, por factores climáticos así como por la accidentalidad, que se prevé que tenga una reducción importante al tener la vía sentidos de viaje aislados.



Así, la velocidad promedio de tránsito por el corredor pasará de 15 a 60 kilómetros por hora en los 30 kilómetros de la doble calzada, con lo cual un tramo que podía tomar hasta tres horas para los conductores ahora tomará 30 minutos para vehículos livianos y 50 minutos para los de transporte de carga, toda vez que el ahorro de distancia será de 12 kilómetros en ambos sentidos.



