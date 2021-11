'Vamos a dejar licitadas y contratadas 15 megaobras': Duque

El presidente de la República, Iván Duque, dijo que con la puesta en marcha de las obras conexas del túnel de la Línea, con las que se completa el cruce de la Cordillera Central, el país completa un sueño de más de un siglo, tiempo durante el cual los usuarios de la vía entre Cajamarca y Calarcá tuvieron que afrontar trancones, frenos recalentados, demoras y accidentes, entre otros.



Así lo señaló el mandatario durante la apertura oficial y puesta en servicio de los 30 kilómetros de doble calzada del Cruce de la Cordillera Central, que incluye el túnel de La Línea, con el que que por fin Colombia logra dar un paso vital para mejorar la competitividad de la economía y para el comercio exterior.



El proyecto marca la diferencia para cuatro regiones del país, que con estas obras tienen un impulso importante para su economía regional, señaló el mandatario al recordar que durante diferentes mandatos y épocas esta obra fue considerada como la infraestructura clave para para conectar el centro con el occidente del país.



“Fueron muchos los ingenieros de las grandes potencias que vinieron a analizar este proyecto y decían que eso no se podía, que no iba a ocurrir y que Colombia no tenía la ingeniería para manejar un proyecto de semejante envergadura”, agregó el mandatario.

“Fue el optimismo, que se ha mantenido durante tantos años y tantos gobiernos”, señaló al destacar que ni siquiera con la pandemia del covid-19 se perdió la fe en terminar con todas las obras.



Destacó además que lo más importante para una nación es que las obras que se emprenden, sin importar el color político, se terminen porque “las obras no tienen dueño, las obras no son de los políticos, ni triunfos individuales sino del pueblo colombiano”.



“Logramos terminar la obra que por más de un siglo estaba en el imaginario de Colombia”, agregó.



El proyecto reduce en 2 horas el trayecto para los transportadores, algo clave para la competitividad del país, ya que sus costos se reducen de forma importante.



Duque reiteró que no se seguirá viviendo de las viejas glorias, sino que la tarea de concluir las obras sigue adelante, para lo cual los próximos proyectos en entrar en servicio son las concesiones viales Vías del NUS, en Antioquia, y la Transversal del Sisga (en el oriente de Cundinamarca y Boyacá, que hacen parte del programa de concesiones viales de cuarta generación (vías 4G), que se sumarán a los proyectos Girardot-Honda-Puerto Salgar, Pacífico 2, y Palmar de Varela-Cruz del Viso.



Y agregó que para el cierre de Gobierno la meta es dejar licitadas y contratadas 15 megaobras para ejecutar en la siguiente administración, entre ellas la APP del río Magdalena, el Canal del Dique, varios aeropuertos y varias mallas viales.

