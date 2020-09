Comienza ahorro de 21 kilómetros entre Quindío y Tolima

Tras una espera de 15 años desde el comienzo del túnel piloto, el Gobierno dio al servicio la primera fase del proyecto Cruce de la Cordillera Central, con la puesta en marcha del túnel de La Línea, de 8,65 kilómetros, tres túneles cortos, dos viaductos y la habilitación de la circulación en un solo sentido entre Cajamarca y Calarcá, por la vía actual.

La infraestructura, que pasa a ser el túnel carretero más largo de América Latina, tendrá un solo sentido entre Armenia, Quindío, e Ibagué, Tolima, con lo cual los viajeros y transportadores que transiten entre las dos ciudades podrán atravesar la cordillera en unos 12 minutos, beneficiándose de una disminución de 21 kilómetros en el recorrido, con lo que el tiempo de viaje bajará en 50 minutos, generando ahorros anuales de 270.000 millones de pesos en costos de operación y logística.



(Le puede interesar: Llegó el día: Colombia inaugura el Túnel de la Línea)



En el acto de entrega, el presidente Iván Duque, además del túnel principal, inauguró el túnel de rescate, que corre paralelo al túnel principal y tiene una longitud de 8,5 km; 3 túneles cortos que en total suman 1,8 kilómetros, cinco puentes (tres en el Quindío y dos en el Tolima), dos intercambiadores viales (Américas, en Quindío, y Bermellón, en Tolima) y 13,4 kilómetros de doble calzada que conforman un par vial con la vía actual por el alto de La Línea.



Para abril de 2021 queda pendiente la puesta en operación de la doble calzada construida desde Cajamarca hasta el portal del túnel de La Línea en el Tolima y la doble calzada desde Calarcá hasta el portal del túnel en el Quindío, completando así 30 kilómetros de doble calzada y la totalidad de las 60 obras que conforman el proyecto.



El presidente Iván Duque, al inaugurar ayer el túnel de La Línea, aseguró que “es la obra más importante que se ha hecho de infraestructura en la historia de nuestro país”.



“Este es un proceso largo y es el triunfo de toda una nación. Este no es un triunfo individual ni un triunfo de pocos, es el triunfo de esa Colombia perseverante, intensa, trabajadora, soñadora y materializadora de anhelos”, dijo el jefe de Estado.



El mandatario dijo que era necesario recordar a todas las personas que hicieron posible este sueño de realizar el túnel. Y comenzó por destacar a los 6.000 trabajadores que hicieron posible la obra.



(Lea además: Encuesta de Banrepública prevé un alza salarial de 3,6 % en el 2021)



Pero el reconocimiento no fue solo para ellos, sino que hizo un recorrido por la historia del proyecto e hizo algunas menciones especiales, entre otros, al expresidente Álvaro Uribe y a su entonces ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, así como el exministro Germán Cardona y al exvicepresidente Germán Vargas Lleras.



“También me enorgullece el nombre que lleva este túnel, se llama Darío Echandía, un hombre singular que fue presidente de la república, presidente del Senado y presidente de la Corte Suprema de Justicia”, agregó. Y destacó el compromiso del Instituto Nacional de Vías (Invías), que con una gerencia especializada en dos años concluyó un proyecto que en agosto de 2018 presentaba un avance del 56 %.

Así operará la vía

Según el Instituto Nacional de vías, en el sentido entre Armenia e Ibagué: los viajeros ascienden desde Calarcá por la vía en dos carriles unidireccionales hasta llegar al sistema del túnel de La Línea, cruzan por el túnel, a una altura de 2.450 metros sobre el nivel del mar, y luego descienden por la vía bidireccional existente hacia Ibagué.



Entre tanto, quienes viajan hacia el Eje Cafetero y el suroccidente del país, en el sentido Ibagué-Armenia, suben desde Cajamarca hacia el alto de La Línea (3.300 metros sobre el nivel del mar) por la vía existente en dos carriles unidireccionales, para luego descender desde el portal Américas hacia Calarcá, por la vía existente bidireccional.



(También: Banca móvil e internet, canales más usados hoy por colombianos)



Con este cambio, se incrementará la velocidad vehicular de un promedio de 18 kilómetros por hora a 60 kilómetros por hora, se prevé una disminución de la accidentabilidad del 100 % y un ahorro de 850 horas al año en tiempos de cierre de vía.



Y agregó que los túneles y puentes que entran en operación están dotados de equipos electromecánicos de última tecnología a nivel mundial, que garantizarán la seguridad y confiabilidad a los usuarios y permitirán un control integrado, desde un centro especializado, para dar respuesta en tiempo real y atención inmediata a cualquier eventualidad.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS

CON INFORMACIÓN DE LA REDACCIÓN DE POLÍTICA