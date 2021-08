Tributaria: piden que plataformas paguen IVA en compras menores 

El senador Fernando Nicolás Araújo y el representante Óscar Darío Pérez, ambos del Centro Democrático, radicaron una proposición para el informe de ponencia del primer debate de la reforma tributaria.



Lo que piden es que las importaciones de bienes objetivo de tráfico postal, envíos urgentes o de entrega rápida que hoy no tienen que pagar IVA empiecen a hacerlo cuando el valor del producto sea igual o inferior a 30 dólares en el mes.



De este modo, el minimis pasaría de 200 a 30 dólares al mes.



Con esta medida, se busca equilibrar la cancha entre las grandes plataformas tecnológicas como Amazon que pueden ingresar este tipo de productos menores sin pagar impuestos frente a los comercios locales que sí pagan tributos y generan empleo.

¿Por qué?

Actualmente, todos los paquetes que entran al país bajo la modalidad de tráfico postal o envíos urgentes cuyo valor, sin incluir los gastos de entrega, es igual o inferior a 200 dólares no pagan ni IVA ni arancel.



Esta medida se originó a raíz de los compromisos asumidos en el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, y después se implementó para todos los países.



Los comerciantes locales ven esta medida como una competencia desigual que podría afectar al empleo. Y si bien respetan que estos paquetes de pequeño valor entren sin arancel, no están de acuerdo en que tampoco tengan la tarifa general de 19 por ciento de IVA. Esto porque en el TLC que entró en vigencia en mayo de 2012 dicen que no se establece como tal ese compromiso.



Al contrario, argumentan que en el texto solo aparece la expresión “aranceles o impuestos”, este último entendido como sinónimo del primero. Adicional a ello, tampoco ven con buenos ojos que los paquetes puedan entrar desde cualquier parte sin pagar impuestos porque el acuerdo solo se firmó con Estados Unidos.



De seguir así, los comerciantes estiman que en 2022 el país dejaría de recibir más de 1 billón de pesos por este IVA que no se cobra y que el hueco podría elevarse a 1,48 billones de pesos en 2023.



Además, EL TIEMPO conoció que los gremios liderados por Fenalco, Acopi y la Cámara Colombiana de Confección y Afines solicitaron un concepto a la Oficina de Asuntos Legales Internacionales (Oali) en el que instan al Ministerio de Hacienda a que aproveche la reforma tributaria para derogar esta norma y todavía se espera una respuesta.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS